'Game thủ' già nhất Nhật Bản

Với "game thủ" 100 tuổi Ushi Ando, bí quyết sống thọ không phải là những bài thuốc quý mà là những ván game đối kháng đầy kịch tính với cháu trai 4 tuổi.

Bà Ando bên cạnh chiếc máy chơi game Super Nintendo huyền thoại. Ảnh: YahooJP.

Cụ Ushi Ando, 100 tuổi, sống tại thị trấn Inawashiro, tỉnh Fukushima, tin rằng bí quyết trường thọ của mình nằm ở sở thích chơi game. Gần như mỗi ngày, bà đều dành 2 - 3 tiếng cho game và điều khiển tay cầm một cách thành thục.

"Tôi thích nhất là Bomberman và Tetris", cụ Ando chia sẻ.

Chiếc máy Super Nintendo luôn nằm ngay cạnh giường. Mỗi lần chơi, cụ đều tự mình ngồi dậy, lắp băng và khởi động máy. Cụ Ando giữ tay cầm bằng cả hai tay, tay trái điều khiển phím định hướng, tay phải bấm các nút. Chỉ trong nháy mắt, cụ bà đã vượt qua màn chơi đầu tiên của trò chơi hành động Bomberman.

Đây không phải là điều quá ngạc nhiên, bởi bà đã là một "game thủ lão làng" với khoảng 30 năm kinh nghiệm. Lần đầu tiên cụ Ando cầm tay cầm chơi game là khi đến thăm nhà cháu trai ở Tokyo. Khi đó, cụ nhanh chóng bị cuốn hút bởi cảm giác tự tay điều khiển, sắp xếp các khối hình để xóa hàng và thi đấu tính điểm trong tựa game Xếp hình (Tetris).

Khi cháu trai tặng lại chiếc máy chơi game cũ, cụ bắt đầu chơi hàng ngày. Đây là chiếc Super Nintendo (huyền thoại "4 nút") thứ 3 của cụ. Hai chiếc trước đã hỏng, và cụ phải mua một chiếc đã qua sử dụng.

Vào cuối tuần, cụ lại cùng chắt trai 4 tuổi chơi game. Kỹ năng của Ando không hề kém cạnh. Khi chắt trai thất bại, cụ lại làm mẫu và nói, "Bà giỏi hơn cháu," hay "Cháu vẫn chưa thể thắng được bà đâu".

Bà sống cùng con gái thứ hai, bà Setsuko (65 tuổi), và có thể tự chăm sóc bản thân, trừ việc nấu ăn. "Chơi game giúp tôi luôn tràn đầy năng lượng. Tôi không muốn chỉ ngủ suốt ngày", cụ nói. Cụ vẫn là một game thủ đích thực và năng động.

Bà Hamako Mori nhận kỷ lục Guinness là nữ YouTuber về game lớn tuổi nhất. Ảnh: Guinness World Records.

Cụ Ando không phải người lớn tuổi duy nhất có niềm đam mê với game. Hamako Mori, sinh năm 1930, là một game thủ và YouTuber nổi tiếng người Nhật Bản. Năm 2020, bà được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới vinh danh là nữ YouTuber về game lớn tuổi nhất.

Bà Mori bắt đầu chơi game từ năm 1981, và đã có hơn 40 năm gắn bó với niềm đam mê này. Bà chơi nhiều thể loại game khác nhau, từ hành động đến nhập vai, và đặc biệt yêu thích các tựa game như Grand Theft Auto V hay Call of Duty.

Bà đã lập kênh YouTube mang tên "Gamer Grandma" từ năm 2014 để chia sẻ niềm vui chơi game của mình với mọi người. Các video chơi game và vlog đời sống hàng ngày của bà thu hút hàng trăm nghìn người đăng ký. Bà Mori tin rằng chơi game giúp bà giữ được tinh thần trẻ trung và đôi tay nhanh nhẹn.