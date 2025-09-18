iPhone 17 series nâng tầm selfie nhờ camera Center Stage

Apple khuấy động giới công nghệ với sự kiện ra mắt iPhone mới. Camera Center Stage lần đầu xuất hiện, hứa hẹn định nghĩa lại tiêu chuẩn chụp selfie.

Nhiều người dùng từng phải xoay ngang điện thoại để chụp ảnh selfie nhóm hoặc chịu cảnh video selfie rung lắc làm hỏng khoảnh khắc đáng nhớ. Apple đã khắc phục những hạn chế đó bằng camera Center Stage.

Camera Center Stage - tâm điểm của mọi khung hình

Center Stage là hệ thống camera trước mới, được trang bị cảm biến hình vuông lớn gần gấp đôi thế hệ trước. Thiết kế độc đáo kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) thông minh, cho phép camera tự động điều chỉnh khung hình, mở rộng góc nhìn và thậm chí xoay khung hình mà không cần di chuyển điện thoại.

Với Center Stage, việc chụp ảnh selfie trở nên dễ dàng và chuyên nghiệp hơn. Khi có thêm người vào khung hình, AI tự động mở rộng góc chụp để không ai bị bỏ lỡ. Người dùng có thể chụp selfie ngang sắc nét ngay cả khi đang cầm máy dọc, giúp thao tác cầm nắm chắc chắn và ánh mắt tự nhiên hơn.

Không chỉ vậy, độ phân giải ảnh selfie được nâng lên 18 MP, mang lại chi tiết rõ nét và sống động, trong khi công nghệ ổn định hình ảnh tương tự Action Mode của camera sau được tích hợp, giúp mọi video selfie mượt mà như được quay bằng thiết bị chuyên nghiệp.

Các dòng điện thoại sở hữu camera Center Stage

Camera Center Stage được trang bị trên tất cả phiên bản của thế hệ iPhone mới nhất, gồm iPhone 17 thường, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 với những nâng cấp toàn diện từ màn hình lớn 6,3 inch với công nghệ ProMotion 120 Hz, được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield 2 bền bỉ hơn, đến chip A19 mạnh mẽ, kết hợp bộ nhớ trong khởi điểm từ 256 GB. Những đổi mới của điện thoại mang đến hiệu năng vượt trội và không gian lưu trữ thoải mái.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sở hữu hiệu năng đỉnh cao cho người dùng chuyên nghiệp. Máy được thiết kế Unibody bằng nhôm nguyên khối, kết hợp buồng hơi tản nhiệt lần đầu xuất hiện, mang lại hiệu năng bền bỉ tốt hơn 40% so với thế hệ trước. Đây là lựa chọn lý tưởng cho tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao hay chỉnh sửa video chuyên nghiệp. Hệ thống camera Pro cũng tạo đột phá khi cả 3 camera sau trên dòng Pro đều là cảm biến Fusion 48 MP độ phân giải cao. Đặc biệt, camera telephoto được nâng cấp với khả năng zoom quang học chất lượng cao đến 8x (tiêu cự 20 mm). Tính năng quay video ProRes RAW và Genlock biến iPhone 17 Pro thành “cỗ máy quay phim di động”.

Trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm công nghệ với chương trình đặt trước tại Thế Giới Di Động, khách hàng sẽ nhận hàng loạt đặc quyền hấp dẫn. Nếu giao hàng trễ, bạn được tặng ngay 1 triệu đồng. Việc mua sắm cũng trở nên dễ dàng hơn với gói trả chậm 0% lãi suất, trả trước chỉ từ 10%.

Thế Giới Di Động còn hỗ trợ thu cũ đổi mới với giá cao, trợ giá đến 3 triệu đồng, cùng ưu đãi giảm 2,5 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử. Khi mua kèm sản phẩm khác, khách hàng được hưởng ưu đãi giảm 2 triệu đồng cho iPad, 3 triệu đồng cho MacBook, 600.000 đồng cho Apple Watch và 500.000 đồng cho AirPods.

Khách mua các phiên bản iPhone 17 tại TGDĐ sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Ngoài ra, khách hàng còn nhận phiếu mua hàng 500.000 đồng để sắm phụ kiện, phiếu 200.000 đồng khi mua SIM MobiFone, ưu đãi gói bảo hành mở rộng và bảo hiểm rơi vỡ chỉ từ 990.000 đồng. Thế Giới Di Động cũng hỗ trợ khách hàng chuyển đổi eSIM từ Viettel, MobiFone và VinaPhone.