Khám phá những điểm nhấn định hình lại trải nghiệm iPhone ở iOS 26

Tại sự kiện WWDC 2025, Apple đã chính thức vén màn iOS 26 - một bản cập nhật mang tính cách mạng, thay đổi toàn diện từ giao diện đến trí tuệ nhân tạo.

Không chỉ là một phiên bản mới, iOS 26 còn là linh hồn cho thế hệ iPhone mới nhất, hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên tương tác thông minh và cá nhân hóa chưa từng có.

Liquid Glass - cuộc cách mạng về thiết kế giao diện

iOS 26 mang đến cuộc đại tu giao diện lớn nhất kể từ iOS 7 với ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass. Lấy cảm hứng từ thủy tinh lỏng, mọi thành phần từ biểu tượng, widget đến trung tâm điều khiển đều khoác hiệu ứng kính mờ trong suốt, có chiều sâu và phản chiếu ánh sáng sống động.

Thiết kế này vừa đẹp mắt vừa thông minh, cho phép biểu tượng và nút bấm co giãn, biến đổi linh hoạt theo thao tác, mang lại trải nghiệm mượt mà, tự nhiên và liền mạch. Từ màn hình khóa, ứng dụng Camera tối giản đến Safari tràn viền, tất cả được đồng bộ để tạo cảm giác tươi mới và hiện đại.

Apple Intelligence - AI thông minh hơn, cá nhân hơn và bảo mật hơn

AI nâng cấp giúp người dùng có thể ứng dụng chiếc smartphone trong nhiều tình huống. Đơn cử, tính năng Live Translation giúp người dùng giao tiếp đa ngôn ngữ ngay trong điện thoại, tin nhắn và FaceTime. Khi gọi, lời nói của đối phương được dịch và phát lại bằng giọng AI kèm phụ đề trực tiếp. Toàn bộ xử lý diễn ra trên thiết bị, đảm bảo tốc độ tức thì và quyền riêng tư tuyệt đối.

Ngoài ra, người dùng có thể sáng tạo không giới hạn với Genmoji và Image Playground. Với Genmoji, bạn chỉ cần mô tả ý tưởng và AI sẽ tạo ra biểu tượng độc đáo. Image Playground cho phép tạo hình nền riêng cho từng cuộc trò chuyện, mang lại sự sống động và cá nhân hóa. Đặc biệt, Apple xác nhận Apple Intelligence sẽ hỗ trợ tiếng Việt vào cuối năm 2025.

Nâng cấp toàn diện các ứng dụng cốt lõi

Với iOS phiên bản mới nhất, những ứng dụng cốt lõi cũng được nâng cấp toàn diện. Trong đó, ứng dụng điện thoại có giao diện hợp nhất, hiển thị cuộc gọi gần đây và thư thoại trên cùng một màn hình. Call Screening dùng AI tự động trả lời số lạ, giúp sàng lọc thông tin trước khi nghe máy. Tin nhắn nhóm hỗ trợ tạo khảo sát và tùy chỉnh hình nền. CarPlay áp dụng giao diện Liquid Glass, hỗ trợ Live Activities và cho phép điều khiển nhiều tính năng xe hơn.

Apple Music bổ sung AutoMix do AI điều khiển, cho phép chuyển bài mượt mà như DJ chuyên nghiệp. Apple Maps hỗ trợ lưu lịch sử điểm đã ghé (Visited Places) với dữ liệu mã hóa đầu cuối. Ví Apple có thẻ lên máy bay thiết kế mới, cập nhật trạng thái chuyến bay theo thời gian thực.

Ngoài ra, Apple còn ra mắt ứng dụng Apple Games, một không gian tập hợp tất cả trò chơi đã tải, game Apple Arcade và thành tích Game Center vào một nơi. Người dùng có thể quản lý thư viện, theo dõi sự kiện, kết nối bạn bè, biến iPhone thành cỗ máy chơi game.

Trải nghiệm iOS 26 đỉnh cao cùng thế hệ iPhone mới nhất

Những đột phá của iOS 26 có thể được trải nghiệm trọn vẹn trên iPhone 17 Series (gồm iPhone 17 thường, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max) và iPhone Air. Khi đặt trước từ hôm nay, khách hàng có cơ hội nhận loạt ưu đãi hấp dẫn và trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu “siêu phẩm” mới nhất từ nhà Táo Khuyết.

Cụ thể, TopZone cam kết loạt ưu đãi hấp dẫn khi mua iPhone 17 Series gồm giao trễ tặng ngay 1 triệu (thời gian hẹn giao sẽ gửi qua tin nhắn từng khách hàng); trả chậm dễ dàng 0% lãi suất, trả trước từ 10%, trả trong 6-12 tháng (hỗ trợ thẻ tín dụng và nhà tài chính); thu cũ giá cao - trợ giá đến 3 triệu; giảm đến 2,5 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ ngân hàng và ví.

Đặc biệt, TopZone tặng thêm ưu đãi khi khách hàng mua kèm các sản phẩm khác của Apple như mua kèm iPad giảm ngay 2 triệu đồng, mua kèm MacBook giảm ngay 3 triệu đồng, mua kèm Apple Watch giảm ngay 600.000 đồng, mua kèm AirPods giảm ngay 500.000 đồng. Ngoài ra, còn có tặng phiếu mua hàng đến 500.000 đồng mua sản phẩm phụ kiện khác (trừ Apple), phiếu mua hàng 200.000 đồng mua SIM MobiFone 6 tháng sử dụng gói cước 6MWG125 (8 GB/ngày); ưu đãi mua gói bảo hành mở rộng, bảo hiểm rơi vỡ giá chỉ từ 990.000 đồng; hỗ trợ chuyển đổi eSIM của 3 nhà mạng Viettel - MobiFone - VinaPhone. Bên cạnh đó là quà tặng độc quyền bình giữ nhiệt MagSafe TopZone phiên bản 5 màu đặc biệt (số lượng có hạn chỉ dành cho 17.000 khách đầu tiên).

Trong bối cảnh nhu cầu iPhone 17 series tăng cao, việc chọn nơi mua uy tín là điều quan trọng. TopZone là chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam. Với 2 cửa hàng đạt chuẩn Apple Premium Reseller (APR) cùng hơn 80 điểm bán ủy quyền chính thức (AAR) khác trải dài trên toàn quốc, cùng trong hệ sinh thái các cửa hàng thegioididong.com, TopZone mang đến không gian mua sắm chuẩn quốc tế, trải nghiệm sản phẩm Apple chính hãng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, là địa chỉ đáng tin cậy để khách hàng yên tâm chọn lựa các thiết bị Apple với chất lượng và giá trị đảm bảo.