Đặt hàng tại TopZone để được giao hàng sớm và nhận loạt ưu đãi

TopZone triển khai chương trình pre-order iPhone 17 và iPhone Air với cam kết giao hàng sớm kèm loạt ưu đãi để người dùng Việt được sở hữu iPhone sớm hàng top trên toàn cầu.

Đặt trước thế hệ iPhone mới nhất tại TopZone càng sớm, khách hàng càng có cơ hội cầm máy trên tay từ ngày mở bán toàn cầu 19/9.

Nhờ hệ thống cửa hàng rộng khắp cùng sự phối hợp chặt chẽ với Apple, TopZone có thể đảm bảo khách hàng đặt trước iPhone 17 và iPhone Air nhận máy sớm, đúng hẹn và thoải mái lựa chọn mẫu yêu thích mà không lo cảnh khan hàng thường thấy. Sự tự tin ấy được TopZone khẳng định rõ ràng bằng chính sách “Giao trễ tặng ngay 1 triệu đồng” - cam kết mạnh mẽ, giúp khách hàng thêm phần an tâm khi đặt trước iPhone thế hệ mới nhất.

Suốt nhiều mùa iPhone, TopZone ghi dấu với chính sách giao hàng nhanh chóng, minh bạch và đúng hẹn.

Không chỉ cam kết giao hàng sớm, TopZone còn mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn cho khách đặt trước. Khi mua iPhone 17 và iPhone Air, khách hàng có thể mua kèm sản phẩm Apple với mức giảm hiếm thấy như AirPods giảm 500.000 đồng, Apple Watch giảm 600.000 đồng, iPad giảm 2 triệu đồng và MacBook giảm đến 3 triệu đồng khi mua kèm.

Điểm cộng lớn của TopZone là trải nghiệm mua sắm toàn diện. Khách hàng có thể mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước từ 10% đơn hàng hoặc từ 1 triệu khi trả qua thẻ, thời hạn lên đến 12 tháng, giúp việc sở hữu siêu phẩm iPhone thế hệ mới nhất trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, khách hàng có thể tiết kiệm đến 2,5 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ ngân hàng và ví liên kết, hay tham gia thu cũ đổi mới với mức trợ giá lên đến 3 triệu đồng. TopZone cũng mang đến sự an tâm với gói bảo hành mở rộng và bảo hành rơi vỡ với giá ưu đãi từ 990.000 đồng.

Các phụ kiện khác cũng được ưu đãi khi mua kèm iPhone 17 và iPhone Air. Cụ thể, khách hàng nhận phiếu mua hàng 150.000 đồng áp dụng khi mua đơn hàng phụ kiện từ 500.000 đồng và phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng khi mua loa và tai nghe trên 3 triệu đồng, ngoài ra nhiều phụ kiện khác cũng được giảm đến 35%. Chưa dừng lại ở đó, TopZone còn tặng bình giữ nhiệt MagSafe độc quyền cho 15.000 khách đầu tiên, phiếu 200.000 đồng mua SIM Mobifone với gói data 8 GB/ngày sử dụng trong 6 tháng và hỗ trợ chuyển đổi eSIM cho cả ba nhà mạng Viettel - Mobifone - Vinaphone.

Thế hệ iPhone mới nhất vừa kế thừa tinh hoa từ thế hệ tiền nhiệm, vừa mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Apple ra mắt dòng Air, đồng thời trang bị màn hình 120 Hz cho iPhone 17. Đây là thay đổi được nhiều người dùng hoan nghênh, đặc biệt khi màn hình có độ sáng tối đa 3.000 nits và lớp kính Ceramic Shield bền chắc, giúp hiển thị đẹp mắt cả dưới trời nắng gắt.

Cộng đồng mạng “sôi sục” với iPhone Air - chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay với độ dày 5,6 mm.

Bên cạnh đó, yếu tố khác cũng được fan công nghệ quan tâm như hiệu năng ấn tượng từ chip A19 và A19 Pro, thời lượng pin kéo dài và hệ thống camera được cải tiến toàn diện - từ cảm biến 48 MP đến camera Center Stage mới. Đây là cải tiến đắt giá, khiến nhiều người nhận xét thế hệ iPhone năm nay rất đáng mua.

Thế hệ iPhone mới có nhiều cải tiến đáng chú ý, làm nức lòng người hâm mộ.

Trong không khí sôi động của mùa iPhone mới, TopZone lần nữa mang đến sự yên tâm cho khách hàng. Từ hôm nay, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội đặt trước iPhone 17 và iPhone Air mơ ước tại TopZone để trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu sản phẩm. Bên cạnh đó, bạn sẽ được tận hưởng trọn vẹn loạt ưu đãi gồm quà tặng ly giữ nhiệt độc quyền, giảm giá đến 3 triệu đồng khi mua kèm sản phẩm Apple và đến 500.000 đồng khi mua kèm phụ kiện hãng khác, hỗ trợ mua trả chậm 0% lãi suất, giảm thêm đến 2,5 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ ngân hàng và ví liên kết, thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, thêm gói bảo hành và bảo hiểm rơi vỡ tiết kiệm cùng hàng loạt phiếu mua hàng.