Sự trở lại của chiếc điện thoại bàn

Từ một món đồ hoài cổ, điện thoại bàn đang trở thành một giải pháp bất ngờ giúp các gia đình định hình lại cách trẻ em kết nối với bạn bè.

Điện thoại bàn đang trở lại một cách mạnh mẽ. Ảnh: MarketingDirecto.

Trong bối cảnh thế giới ngày càng phụ thuộc vào điện thoại thông minh và mạng xã hội, việc trẻ em tiếp cận sớm với các thiết bị này đang trở thành mối quan tâm lớn. Theo các chuyên gia khuyến cáo, trẻ em dưới 13 tuổi không nên sử dụng điện thoại thông minh hoặc mạng xã hội.

Quyết định này mang đến lo lắng và bất an cho các bậc cha mẹ, bởi họ sợ rằng con mình sẽ phải đối mặt với áp lực xã hội, các vấn đề sức khỏe tâm thần và nguy cơ lạc lối trong thế giới ảo.

Trước thực tế đó, một giải pháp bất ngờ đã xuất hiện: điện thoại bàn truyền thống. Phụ huynh đang "hồi sinh" những thiết bị này như một phương tiện giao tiếp an toàn, là cầu nối trung gian giữa việc hoàn toàn cắt đứt liên lạc và việc cho phép con tiếp xúc với những nguy hiểm tiềm ẩn của mạng xã hội.

Sự trở lại của điện thoại bàn có thể xem là một hiện tượng thú vị, được thúc đẩy bởi các công ty như Ooma, vốn phục vụ đối tượng người cao tuổi, hay Tin Can, với sản phẩm điện thoại bàn dùng Wi-Fi dành riêng cho trẻ nhỏ.

Chiếc điện thoại bàn mang phong cách hoài cổ của hãng Tin Can. Ảnh: Tin Can.

Ý tưởng về Tin Can nảy sinh khi người sáng lập, ông Chet Kittleson, trò chuyện với các phụ huynh khác có con nhỏ.

"Tôi hoàn toàn quên mất rằng điện thoại bàn đã từng là công cụ liên lạc của mình khi còn nhỏ. Chúng ta chỉ nhớ nó như một tiện ích dành cho người lớn mà quên rằng trẻ em cũng hưởng lợi lớn từ thiết bị này", ông nói với tờ Seattle’s Child.

Thiết bị này hoạt động dựa trên công nghệ VoIP (Thoại qua giao thức Internet), cho phép cắm trực tiếp vào router hoặc cổng ethernet thay vì đường dây điện thoại cố định. Nhờ thiết kế có dây, phụ huynh có thể kiểm soát vị trí của trẻ khi gọi điện, đồng thời dễ dàng quản lý thời gian sử dụng qua ứng dụng đi kèm.

Theo bà Titania Jordan, chuyên gia an toàn kỹ thuật số trẻ em, đây không chỉ là một trào lưu nhất thời mà còn là dấu hiệu của một phong trào lớn hơn hướng tới một tuổi thơ chậm rãi, ít công nghệ hơn.

"Việc tiếp cận công nghệ từ từ và có chủ đích sẽ bảo vệ trẻ em khỏi những mối nguy hiểm và căng thẳng của cuộc sống trực tuyến", bà Jordan nhấn mạnh.

An toàn là lý do hàng đầu khiến nhiều gia đình quyết định sử dụng lại điện thoại bàn. Bà Jordan khẳng định loại điện thoại này "an toàn hơn 99%" so với các thiết bị thông minh, bởi chúng không có ứng dụng, trình duyệt web hay mạng xã hội.

Giống radio và máy ảnh cơ, điện thoại bàn cũng nằm trong danh sách công nghệ hoài cổ của Gen-Z. Ảnh: Raleigh Magazine.

Sử dụng điện thoại bàn không chỉ là một giải pháp tạm thời, mà còn được xem là một khoản đầu tư lâu dài cho sự phát triển của trẻ. Bà Jordan cho rằng, đây có thể là một "bước đệm" quan trọng trước khi trẻ được tiếp cận với điện thoại thông minh.

Sự trở lại của điện thoại bàn không chỉ thu hút trẻ em mà còn gây ấn tượng với giới trẻ. Tương tự như trào lưu hoài cổ với băng cassette hay máy ảnh phim, điện thoại bàn mang đến một trải nghiệm giao tiếp khác biệt.

Đối với thế hệ Z, đây là một phương tiện không màn hình, thúc đẩy những cuộc đối thoại chân thực, không dựa vào biểu tượng cảm xúc, từ đó giúp xây dựng các mối quan hệ sâu sắc hơn.

Mặc dù có xu hướng trở lại, điện thoại bàn vẫn khó có thể thay thế điện thoại thông minh. Theo số liệu từ Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Mỹ, tỷ lệ người trưởng thành sống trong các gia đình không có điện thoại cố định đã tăng từ 44,2% vào cuối năm 2014 lên 78,7% trong nửa cuối năm 2024.