Lý do iPhone báo sạc chậm

  • Thứ bảy, 4/10/2025 08:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một số iPhone chạy iOS 26 xuất hiện cảnh báo “sạc chậm” khi dùng phụ kiện cũ, nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều tới thiết bị.

iPhone chạy iOS 26 bị báo sạc chậm do người dùng sử dụng sạc cũ. Ảnh: TechWiser.

Một số người dùng iPhone chạy iOS 26 gần đây nhận thấy trên màn hình khóa xuất hiện thông báo thời gian ước tính để sạc đầy 80%. Tuy nhiên, nếu không sử dụng bộ sạc nhanh, máy sẽ hiển thị trạng thái “bộ sạc chậm”.

Theo chuyên gia, thông báo này thường xuất phát từ việc người dùng sử dụng cục sạc công suất thấp hoặc cáp sạc cũ. Để đạt tốc độ sạc nhanh bằng dây, Apple khuyến nghị bộ sạc công suất từ 30 W trở lên cùng cáp USB-C đạt chuẩn.

Các mẫu iPhone mới, trong đó có iPhone 17, sở hữu dung lượng pin lớn hơn đáng kể so với thiết bị cách đây 5 năm. Người dùng vừa nâng cấp máy có thể chưa kịp thay đổi phụ kiện tương thích. Ví dụ, nếu vẫn dùng bộ sạc USB-A với cổng chữ nhật, tốc độ sạc tối đa chỉ đạt 7,5 W. Trong trường hợp này, việc sạc đầy pin có thể kéo dài hơn 3 giờ.

Khi kết hợp cùng phụ kiện phù hợp, iPhone hỗ trợ tốc độ sạc nhanh ổn định ở mức 20–30 W, cho phép sạc từ 0% đến 50% chỉ trong vòng dưới 30 phút. Về thương hiệu, Apple cho biết không có sự khác biệt đáng kể. Bất kỳ củ sạc USB-C nào hỗ trợ Power Delivery đều đáp ứng được việc sạc pin tốc độ cao.

Với iPhone 17, Apple còn giới thiệu bộ sạc Dynamic Charger mới, tối ưu về tốc độ và hiệu suất tiêu thụ điện. Tuy nhiên, sự khác biệt so với các lựa chọn khác không nhiều. Người dùng có thể chọn sản phẩm từ các thương hiệu phổ biến như Anker, Belkin với chi phí thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Ngoài sạc có dây, người dùng cũng có thể gặp cảnh báo “sạc chậm” khi dùng sạc không dây chuẩn Qi đời cũ có công suất dưới 10 W. Để cải thiện, chuyên trang 9to5Mac khuyến cáo người dùng cần sử dụng phụ kiện MagSafe chính hãng hoặc bộ sạc hỗ trợ chuẩn Qi2. Các dòng iPhone mới hiện cho phép sạc không dây ở tốc độ tối đa 25 W.

Chẳng hạn, bộ sạc MagSafe của Belkin hỗ trợ tốc độ 25 W và tích hợp đế sạc cho AirPods. Trong khi đó, các loại đế sạc đơn giản hơn vẫn có thể đạt 15 W, phù hợp với nhu cầu cơ bản.

