Người dùng phải đánh đổi gì khi mua iPhone Air?

|
Cũng dùng chip A19 Pro nhưng không mạnh nhất. Dù trang bị chip xử lý A19 Pro, phiên bản trên iPhone Air không hoàn toàn giống với iPhone 17 Pro. Theo 9to5Mac, chip của iPhone 17 Pro tích hợp 6 nhân CPU + 6 nhân GPU, trong khi iPhone Air là 6 nhân CPU + 5 nhân GPU. Tuy vậy, A19 Pro vẫn mạnh và tiết kiệm năng lượng hơn so với chip A19 của iPhone 17 tiêu chuẩn. Phiên bản này cũng trang bị RAM 12 GB so với 8 GB trên A19. Ảnh: Apple.
|
Cổng USB-C chậm hơn. Tương tự iPhone 17, iPhone 16 và iPhone 15 tiêu chuẩn, cổng USB-C trên iPhone Air chỉ đạt chuẩn USB2 (tốc độ tối đa 480 Mbps). Để so sánh, iPhone 17 Pro trang bị chuẩn USB3 với tốc độ tối đa 10 Gbps. Do yếu tố sắp xếp linh kiện, vị trí cổng USB-C của iPhone Air không hoàn toàn ở chính giữa cạnh dưới. Điều này từng xảy ra trên iPhone XR và iPhone 11. Ảnh: MacRumors.
|
Dynamic Island sâu hơn. Trên iPhone Air, vị trí lỗ khuyết Dynamic Island được đặt sâu hơn vào màn hình so với các mẫu iPhone khác. Trên model này, Apple đặt nhiều thành phần quan trọng lên đỉnh máy, dẫn đến sự thay đổi với một số thành phần. Ảnh: Tom's Guide.
|
Chỉ có một loa ngoài. Bảng thông số của Apple cho thấy iPhone Air kết hợp loa thoại với loa ngoài, đồng nghĩa thiết bị không có dải loa ở cạnh dưới như những model khác. Các lỗ tròn cạnh dưới thực chất là micro. Điều này đồng nghĩa sản phẩm chỉ có thể phát âm thanh dạng mono. Nếu muốn nghe stereo, người dùng phải kết nối AirPods hoặc loa ngoài. Ảnh: Apple.
|
Sạc chậm hơn. Theo 9to5Mac, iPhone 17 và iPhone 17 Pro hỗ trợ sạc dây tốc độ cao, có thể sạc 50% pin trong 20 phút nếu dùng củ sạc 40 W tương thích. Trong khi đó, iPhone Air chỉ có thể sạc 50% trong 30 phút với củ sạc 20 W. Dù vậy, 4 mẫu iPhone năm nay đều hỗ trợ sạc không dây 50% trong 30 phút bằng MagSafe. Ảnh: The Verge.
|
Không hỗ trợ 5G mmWave. Đúng như tin đồn, iPhone Air trang bị C1X, phiên bản cải tiến của C1, modem 5G đầu tiên do Apple tự phát triển. Điều này đồng nghĩa tại các thị trường như Mỹ, iPhone Air không hỗ trợ băng tần mmWave. Đây cũng là thiết bị đầu tiên sử dụng N1, chip mạng do Apple phát triển, hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. Ảnh: CNN.
|
Chế độ chụp ảnh ít hơn. iPhone Air chỉ trang bị một camera sau với độ phân giải 48 MP. Dù Apple quảng cáo đây là ống kính “kết hợp” có thể zoom quang 2x, nhiều chế độ camera sẽ không xuất hiện do thiếu các ống kính như góc siêu rộng và telephoto. Những chế độ không có mặt trên iPhone Air gồm điện ảnh (cinematic), video/ảnh không gian (spatial), video/ảnh cận cảnh (macro). Ảnh: Tom's Guide.
Những câu chuyện bên trong Apple
Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn