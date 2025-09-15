Người dùng phải đánh đổi gì khi mua iPhone Air?

Chỉ có một loa ngoài. Bảng thông số của Apple cho thấy iPhone Air kết hợp loa thoại với loa ngoài, đồng nghĩa thiết bị không có dải loa ở cạnh dưới như những model khác. Các lỗ tròn cạnh dưới thực chất là micro. Điều này đồng nghĩa sản phẩm chỉ có thể phát âm thanh dạng mono. Nếu muốn nghe stereo, người dùng phải kết nối AirPods hoặc loa ngoài. Ảnh: Apple.