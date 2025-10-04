Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Apple gây tranh cãi

  • Thứ bảy, 4/10/2025 17:00 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Trên trang web của Apple, cả Apple Watch và Mac mini không còn được giới thiệu là sản phẩm “trung hoà carbon”, lời quảng cáo bị tố "tẩy xanh".

Apple Watch và Mac mini không còn được dán nhãn "trung hoà carbon". Ảnh" Apple.

Thuật ngữ "trung hòa carbon" được nhắc đến nhiều trong những năm gần đây, mang ý nghĩa một sản phẩm không thải ra bất kỳ lượng carbon dioxide nào vào khí quyển sau quá trình sản xuất. Từ năm 2023, Apple Watch bắt đầu được quảng cáo trung hòa carbon. Sang năm 2024 có thêm Mac mini.

Apple đạt được điều này bằng cách giảm lượng khí thải trong sản xuất và thông qua các dự án bù đắp carbon, bao gồm hợp tác với Forestal Apepu để phát triển rừng bạch đàn sinh trưởng nhanh phục vụ sản xuất gỗ trên những vùng đất bị phá rừng ở Paraguay.

Với dây đeo phù hợp, Apple Watch Series 9 và Apple Watch Ultra 2 là những sản phẩm trung hòa carbon đầu tiên của Apple. Apple Watch Series 10 cùng Mac mini với chip M4 cũng được quảng cáo là trung hòa carbon.

Năm 2023, Apple cho biết mỗi dòng Apple Watch trung hòa carbon đều đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt gồm: 100% điện sạch được sử dụng cho sản xuất và sử dụng sản phẩm, ít nhất 30% vật liệu tái chế tính theo trọng lượng và ít nhất 50% số lô hàng được vận chuyển mà không qua đường hàng không.

Những nỗ lực kết hợp này giúp giảm ít nhất 75% lượng khí thải sản phẩm cho các mẫu Apple Watch mới. Đồng thời, hãng sẽ sử dụng "tín dụng carbon chất lượng cao" để giải quyết "lượng khí thải nhỏ còn lại".

Tuy nhiên, bắt đầu từ Apple Watch Series 11 và Apple Watch Ultra 3, Apple không còn dán nhãn trung hòa carbon trên trang giới thiệu sản phẩm hoặc bao bì trên toàn thế giới. Apple cũng gỡ bỏ nhãn này khỏi trang sản phẩm Mac mini. Thay đổi có hiệu lực sau sự kiện ra mắt iPhone 17 vào tháng 9.

Trung hoa carbon la gi anh 1

Mac mini cũng bị gỡ nhãn "trung hoà carbon". Ảnh: Apple.

Trước đó ít lâu, trao đổi với Fast Company, Phó chủ tịch phụ trách môi trường của Apple, Sarah Chandler, nói rằng điều này không phải là sự thay đổi nỗ lực bảo vệ môi trường của công ty.

Thay vào đó, một luật mới của EU, có hiệu lực từ tháng 9/2026, sẽ cấm các công ty tuyên bố "trung hòa carbon" hoặc thông điệp tương tự trên bao bì, quảng cáo và trang sản phẩm.

Ngoài ra, tòa án tại Đức phán quyết Apple Watch không được phép quảng cáo trung hòa carbon, sau khi một nhóm môi trường địa phương cáo buộc Apple "tẩy xanh" bằng những tuyên bố sai lệch về mức độ trung hòa carbon.

Theo Reuters, một số nhà sinh thái học cho rằng các đồn điền bù đắp carbon thực sự có thể gây hại cho đa dạng sinh học và đòi hỏi lượng nước sử dụng lớn.

Về phần mình, Apple vẫn tuyên bố hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trên toàn cầu vào năm 2030. "Chúng tôi tự hào về các sản phẩm trung hòa carbon của mình và đang trên đà đạt được mục tiêu trung hòa carbon trên toàn bộ chuỗi cung ứng vào năm 2030", Apple cho biết trên Fast Company.

Nguyễn Hiếu

Theo MacRumors

Trung hoà carbon là gì Apple iPhone trung hoà carbon Apple Watch Mac mini

