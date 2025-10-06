Điều bất ngờ sắp xảy ra với iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max có thể là mẫu “Pro Max” cuối cùng giữ vị thế màn hình lớn nhất trong dòng smartphone của Apple.

iPhone 17 Pro Max sẽ không còn là điện thoại màn hình lớn nhất của Apple. Ảnh: Việt Hà.

Đối với nhiều người dùng, lý do quan trọng nhất để lựa chọn phiên bản iPhone Pro Max chính là kích thước màn hình. Tuy nhiên, chiếc iPhone 17 Pro Max ra mắt trong năm nay được dự đoán sẽ là mẫu “Pro Max” cuối cùng thực sự nắm giữ danh hiệu màn hình lớn nhất trong dòng sản phẩm của Apple.

Cụ thể, khái niệm “Max” của Apple sẽ thay đổi khi iPhone màn hình gập xuất hiện. Trong cách hiểu thông thường, từ "max" (tối đa) hàm ý một giới hạn không thể bị vượt qua. Thế nhưng, Apple đã tự thay đổi định nghĩa của mình kể từ khi chip M1 Ultra ra mắt và vượt qua hiệu năng của chip M1 "Max".

Tương tự, các dấu hiệu hiện tại cho thấy một sự thay đổi sắp diễn ra trong dòng sản phẩm iPhone vào năm tới. iPhone 18 Pro Max sẽ không còn giữ vị thế là thiết bị sở hữu màn hình lớn nhất. Nguyên nhân chính là sự xuất hiện của iPhone Fold (iPhone màn hình gập).

Thậm chí, giới chuyên gia nhận định Apple có thể gọi sản phẩm này là iPhone "Ultra", giống như trên con chip M1.

Các nguồn tin rò rỉ cho biết chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple sẽ sở hữu màn hình ngoài 5,5 inch, một kích thước được đánh giá là khá khiêm tốn so với tiêu chuẩn của các mẫu iPhone hiện hành.

iPhone Fold có thể được đặt tên là iPhone Ultra. Ảnh: 9to6Mac.

Tuy nhiên, khi màn hình bên trong được mở ra, kích thước 7,8 inch của thiết bị này sẽ dễ dàng vượt qua mọi phiên bản khác để chính thức giữ danh hiệu màn hình iPhone lớn nhất.

Giả định giữ nguyên kích thước của thế hệ hiện tại, dòng sản phẩm năm 2026 sẽ có cấu hình màn hình như sau: iPhone 18 Pro Max sẽ có màn hình 6,9 inch, trong khi iPhone Fold sẽ sở hữu màn hình trong lên tới 7,8 inch.

Điều này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, một mẫu iPhone sẽ sở hữu màn hình lớn hơn cả phiên bản Pro Max vốn được coi là cao cấp nhất.

Sự thay đổi này có thể đặt ra một thách thức đối với nhóm người dùng truyền thống của dòng Pro Max. Nếu ưu tiên hàng đầu của họ là sở hữu kích thước màn hình lớn nhất, liệu họ có cần chuyển sang lựa chọn iPhone Fold hay không.

Đối với nhóm người dùng chuyên nghiệp và những người luôn mong muốn trải nghiệm công nghệ tiên phong, câu trả lời nhiều khả năng sẽ là có.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng phần lớn người tiêu dùng khác sẽ vẫn duy trì lựa chọn kích thước Pro Max quen thuộc và đã được kiểm chứng, ít nhất là trong năm đầu tiên iPhone Fold được giới thiệu ra thị trường.

iPhone Fold đại diện cho một yếu tố hình thức hoàn toàn mới, được kỳ vọng mang đến trải nghiệm thiết bị 2 trong 1, kết hợp giữa một chiếc iPhone và một chiếc iPad mini.

Không phải tất cả người dùng đều sẵn sàng chấp nhận rủi ro đối với một sản phẩm mới, chưa được kiểm chứng rộng rãi. Đặc biệt, mức giá đồn đoán của thiết bị này được dự báo là trên 2.000 USD cũng là một rào cản đáng kể.