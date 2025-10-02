Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
IPhone 11 Pro Max thành ‘đồ cổ’

  • Thứ năm, 2/10/2025 06:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

iPhone 11 Pro Max và Apple Watch Series 3 được Táo khuyết đưa vào danh sách "Vintage".

Kể từ ngày 30/9, iPhone 11 Pro Max đã chính thức bị coi là đồ cổ. Ảnh: Cnet.

Hôm 30/9, Apple vừa chính thức thêm mẫu điện thoại iPhone 11 Pro Max vào danh mục các sản phẩm được hãng định danh là "vintage" (đồ cổ).

Tuy vậy, mẫu iPhone 11 Pro (phiên bản tiêu chuẩn) vẫn chưa xuất hiện trong danh sách. Điều này cho thấy khả năng Apple đã duy trì việc phân phối mẫu iPhone 11 Pro cho một số đối tác bán lẻ bên thứ ba trong khoảng thời gian dài hơn.

Đáng chú ý, mặc dù được xếp vào nhóm vintage, iPhone 11 Pro Max vẫn thể hiện khả năng tương thích cao khi hiện tại vẫn nhận được hỗ trợ nâng cấp lên hệ điều hành iOS 26. Thế hệ iPhone 11, ra mắt năm 2019, là những thiết bị cũ nhất hỗ trợ iOS 26.

Cùng ngày, toàn bộ các phiên bản của đồng hồ thông minh Apple Watch Series 3 cũng được bổ sung vào danh sách sản phẩm vintage của "Táo Khuyết", hơn 8 năm sau thời điểm thiết bị này chính thức ra mắt thị trường.

iPhone 11 Pro Max anh 1

Apple Watch Series 3 là minh chứng cho việc giá trị sử dụng sản phẩm đôi khi vượt qua vòng đời công nghệ thông thường. Ảnh: Apple.

Theo định nghĩa chính thức của Apple, một thiết bị được xác định là vintage sau khi đã trôi qua hơn 5 năm kể từ ngày công ty ngừng phân phối để bán. Đối với nhóm thiết bị này, Apple và các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Apple vẫn có thể cung cấp dịch vụ sửa chữa, tuy nhiên, dịch vụ chỉ được thực hiện khi linh kiện thay thế vẫn còn sẵn có.

Apple Watch Series 3 đã trở thành một hiện tượng hiếm hoi trong lịch sử sản phẩm của Apple. Với mức giá dễ tiếp cận, Series 3 đã đóng vai trò là "cánh cửa" đưa hàng triệu người dùng mới đến với hệ sinh thái Apple Watch.

Thiết bị này không chỉ bán chạy suốt 5 năm mà còn là phiên bản Apple Watch đầu tiên không còn được hỗ trợ cập nhật phần mềm (kể từ watchOS 9) trước khi bị khai tử hoàn toàn khỏi dòng sản phẩm đang bán.

Apple Watch Series 3 ra mắt vào tháng 9/2017 và được duy trì là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc giá rẻ cho đến tận tháng 9/2022.

Series 3 thậm chí có vòng đời dài đến mức các mẫu Apple Watch Series 4, ra mắt sau đó một năm, được đưa vào danh sách vintage trước cả Series 3.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

Sắp có 'ChatGPT' của Apple

Táo Khuyết đã phát triển chatbot riêng, được nội bộ sử dụng, để hoàn thiện và chuẩn bị cho sự ra mắt phiên bản Siri nâng cấp năm sau.

14:15 27/9/2025

AI trên iPhone làm được gì?

Xử lý văn bản, tóm tắt thông báo, tạo ảnh bằng AI là những tính năng đáng trải nghiệm khi Apple Intelligence hỗ trợ tiếng Việt, hiện chỉ có trên bản iOS 26 beta.

11:05 27/9/2025

Apple: Đừng dùng Google Chrome

Apple "chỉ thẳng mặt" đối thủ lớn nhất Google Chrome, đồng thời tích cực quảng bá trình duyệt Safari của mình.

18:38 21/9/2025

Việt Anh

