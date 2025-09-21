Apple: Đừng dùng Google Chrome

Apple "chỉ thẳng mặt" đối thủ lớn nhất Google Chrome, đồng thời tích cực quảng bá trình duyệt Safari của mình.

Apple mới đây đã lựa chọn "tổng tấn công" đối thủ đến từ Google. Ảnh: MacRumors.

Trong một động thái gây bất ngờ, Apple đã phát đi một lời cảnh báo tới tất cả người dùng iPhone, đồng thời "chỉ đích danh" đối thủ đến từ Google. Hãng đã nêu những rủi ro về quyền riêng tư liên quan đến trình duyệt phổ biến của Google. Đồng thời tích cực quảng bá Safari như một lựa chọn an toàn hơn.

"Hãy chuyển sang một trình duyệt bảo vệ sự riêng tư của bạn. Safari có những tính năng hiện đại giúp bạn chống lại việc theo dõi và che giấu địa chỉ IP khỏi các trình theo dõi. Không giống như Chrome, Safari thực sự giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn”, Apple khẳng định.

Trên trang chủ của mình, Táo Khuyết thậm chí còn đi xa hơn khi công bố bảng so sánh chi tiết giữa Safari và Chrome. Nó tập trung vào các vấn đề như theo dõi cookie, theo dõi URL, che giấu địa chỉ IP, bảo vệ khỏi tiện ích độc hại và chặn các trình theo dõi.

Apple gọi tên Google Chrome trên trang chủ của mình. Ảnh: Apple.

Tương tự, Microsoft cũng đang cảnh báo người dùng Windows về Chrome. Hãng này thậm chí còn chèn quảng cáo cho trình duyệt Edge trong quá trình cài đặt, nêu ra Edge như một giải pháp "duyệt web an toàn" với "công nghệ tương tự Chrome, nhưng đáng tin cậy hơn nhờ Microsoft".

Theo kết quả do Apple đưa ra, Safari đạt tất cả chỉ tiêu an toàn, trong khi Chrome không được điểm nào. Đây được xem là chiến lược tương tự với Microsoft, hãng cũng từng tung ra bảng so sánh riêng giữa trình duyệt Edge và Chrome.

Tuy nhiên, có một điều Apple không đề cập trong bảng so sánh chính là dấu vân tay kỹ thuật số (digital fingerprinting). Hình thức theo dõi thiết bị bí mật đã được Google "hồi sinh" trong năm 2025, dù trước đó đã bị cấm do vi phạm quyền riêng tư.

Hình thức theo dõi âm thầm này tổng hợp nhiều đặc điểm của thiết bị để tạo ra một "dấu vân tay" duy nhất, giúp theo dõi người dùng trên khắp các trang web, và hiện không có cách nào để tắt nó.

Tuy nhiên, Apple đã tìm ra cách để ngăn chặn điều này. Tính năng "Bảo vệ theo dõi và tạo vân tay nâng cao" trên Safari đã được bật mặc định cho chế độ duyệt web riêng tư trong một thời gian. Với iOS 26, tính năng này hiện được bật mặc định cho tất cả hoạt động duyệt web.

Microsoft cũng từng cảnh báo về Chrome trên chính trình duyệt Edge của mình. Ảnh: Cryptonomist.

Khi phát hiện các trình theo dõi dấu vân tay, tính năng này sẽ tung ra một lượng lớn dữ liệu rác, khiến việc xác định thiết bị của người dùng trở nên khó khăn. Điều này hoạt động hiệu quả trên Safari, nhưng nếu sử dụng Chrome trên iPhone, người dùng sẽ không được bảo vệ theo cách tương tự.

Năm ngoái, Apple từng chế nhạo Google trong chiến dịch quảng cáo mang tên "Flock". Đoạn phim mô tả cách Safari bảo vệ người dùng khỏi các trình duyệt khác đang theo dõi điện thoại của họ.

Vào thời điểm đó, Apple không hề nhắc đến Chrome mà chỉ bóng gió về "các trình duyệt khác". Tuy nhiên, lần này Táo Khuyết đã chỉ thẳng mặt Chrome trên trang web của mình, như một cuộc tấn công không khoan nhượng.

Bất chấp những lời cảnh báo từ cả Microsoft và Apple, Google Chrome vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, cho thấy người dùng dường như không bị tác động bởi những chiến dịch này.

Đây được xem là một vấn đề đối với Apple, đặc biệt khi thị trường trình duyệt đang chuẩn bị đối mặt với những gián đoạn từ công nghệ AI. Dù vậy, Táo khuyết vẫn không ngừng nâng mức độ cảnh báo, dù hiệu quả mang lại chưa rõ rệt.