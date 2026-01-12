‘Ngựa sắt’ của Kawasaki sắp ra mắt

“Gã khổng lồ” xe máy Nhật Bản - Kawasaki quyết định đẩy nhanh tiến độ đưa robot “ngựa sắt” vào sản xuất thực tế, hứa hẹn thay đổi cách con người khám phá những địa hình hiểm trở.

"Ngựa sắt" của Kawasaki sẽ ra mắt sớm 15 năm so với dự kiến. Ảnh: Kawasaki.

Từng được xem là một bản thiết kế mang tính tầm nhìn cho năm 2050, dự án phương tiện robot 4 chân của Kawasaki giờ đây đã có một lộ trình thực tế và gần hơn bao giờ hết. Kawasaki Heavy Industries vừa chính thức thành lập "Đội Phát triển Kinh doanh Phiêu lưu An toàn" (Safe Adventure Business Development Team) với nhiệm vụ trọng tâm là đưa mẫu robot có tên gọi Corleo ra thị trường.

Theo thông báo mới nhất, Kawasaki đặt mục tiêu giới thiệu nguyên mẫu hoạt động hoàn chỉnh tại Triển lãm Thế giới (Expo 2030) diễn ra ở Riyadh, Ả Rập Xê Út. Nếu mọi việc thuận lợi, những chiếc "ngựa sắt" này sẽ chính thức được thương mại hóa vào năm 2035 - sớm hơn 15 năm so với dự tính ban đầu.

Dự án Corleo là mẫu robot 4 chân đột phá của Kawasaki, kết hợp giữa công nghệ robot công nghiệp và kỹ thuật xe máy.

Mẫu robot 'CORLEO' được trình làng tại Triển lãm Thế giới Nhật Bản 2025. Ảnh: Kawasaki.

Điểm đột phá nhất của Corleo nằm ở hệ thống chuyển động với động cơ hydro 150cc tạo ra điện năng, cung cấp năng lượng cho các mô-tơ ở bốn chân. Việc sử dụng nhiên liệu hydro không chỉ giúp robot vận hành êm ái mà còn đạt mức phát thải bằng không, một yếu tố then chốt cho các hoạt động thám hiểm tại những khu vực bảo tồn thiên nhiên nhạy cảm.

Thay vì sử dụng tay lái hay vô lăng, người cưỡi sẽ điều khiển hướng đi bằng cách nghiêng người (thay đổi trọng tâm cơ thể). Khi người cưỡi nghiêng người, các cảm biến thông minh sẽ nhận diện và điều khiển chân robot bước đi, tạo ra cảm giác gắn kết tương tự như đang cưỡi một con ngựa thật.

Đây được kỳ vọng là phương tiện tương lai cho các hoạt động cứu hộ, thám hiểm và du lịch sinh thái nhờ khả năng vận hành trên những địa hình hiểm trở mà xe 2 bánh thông thường không thể tiếp cận.

Bên cạnh đó, Kawasaki còn tích hợp các công nghệ hỗ trợ hiện đại. Đáng chú ý là hệ thống điều hướng AR đột phá, sử dụng đèn chiếu trực tiếp các chỉ dẫn lộ trình xuống mặt đất, giúp người lái dễ dàng định hướng và giữ tầm nhìn ổn định ngay cả trong đêm tối hay điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Song song đó là màn hình thông minh cung cấp chi tiết các thông số vận hành và bản đồ địa hình theo thời gian thực, giúp người cưỡi luôn làm chủ được hành trình.

Đại diện Kawasaki cho biết, mục tiêu của Corleo không chỉ dừng lại ở phương tiện giải trí cao cấp. Hãng kỳ vọng đây sẽ là công cụ đắc lực cho các hoạt động cứu hộ tại vùng núi, thám hiểm khoa học hoặc hỗ trợ di chuyển cho con người tại những vùng sâu vùng xa.

Để người dùng sớm có cái nhìn cận cảnh, Kawasaki dự kiến ra mắt một bộ mô phỏng thực tế ảo (VR simulator) vào năm tới. Đây là cơ hội để công chúng trải nghiệm cảm giác điều khiển "ngựa sắt" Corleo trong môi trường ảo trước khi sản phẩm chính thức “lăn bánh”.