Sony 'keo kiệt' với người dùng

  • Thứ tư, 8/10/2025 06:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi bỏ tặng củ sạc khi mua điện thoại mới, các ông lớn smartphone như Sony có thể tiến tới bước tiếp theo khi loại bỏ luôn cả cáp sạc đi kèm.

Sony không còn tặng cáp và củ sạc khi khách hàng mua điện thoại mới. Ảnh: Tuấn Anh.

Xu hướng loại bỏ phụ kiện sạc bắt đầu từ năm 2020, khi Apple ra mắt iPhone 12. Đây là mẫu điện thoại đầu tiên của công ty không tặng kèm củ sạc. Táo khuyết giải thích rằng phần lớn người dùng đã sở hữu sẵn bộ sạc USB, do đó việc loại bỏ phụ kiện giúp tiết kiệm tài nguyên, giảm rác thải điện tử và hạn chế tác động đến môi trường.

Sau đó, nhiều nhà sản xuất lớn như Samsung, Xiaomi hay Google cũng lần lượt làm điều tương tự.

Giờ đây, các công ty cũng chuẩn bị loại bỏ cáp sạc khi bán điện thoại mới. Trên diễn đàn Linus Tech Tips, một người dùng có tên Brick_Fish chia sẻ hình ảnh chiếc Sony Xperia 10 VII không có củ sạc hay cáp USB trong hộp. Biểu tượng in trên vỏ hộp cũng xác nhận thông tin này.

Dù Sony không còn là “ông lớn” trong thị trường smartphone, động thái của hãng có thể mở đầu cho một trào lưu mới trong ngành.

Sony loai bo cu sac anh 1

Chiếc hộp Xperia 10 VII "trống trơn", không có thêm phụ kiện gì đi kèm điện thoại. Ảnh: Brick_Fish/Reddit.

Sau nhiều năm USB-C trở thành tiêu chuẩn chung, người dùng hiện nay đã sở hữu nhiều cáp sạc có thể tái sử dụng. Việc không tặng kèm phụ kiện là cách giảm thiểu rác thải điện tử và tiết kiệm vật liệu đóng gói.

Apple thậm chí còn đi trước một bước. Hiện tại, 2 mẫu tai nghe mới nhất gồm AirPods 4 và AirPods Pro 3 cũng không còn tặng kèm cáp sạc. Tuy nhiên, Sony là nhà sản xuất đầu tiên được ghi nhận loại bỏ cáp sạc khỏi hộp điện thoại thông minh.

Dù vậy, yếu tố môi trường có thể không phải là động lực duy nhất. Việc cắt giảm phụ kiện giúp các công ty tiết kiệm chi phí vận chuyển và sản xuất. Dù chỉ giảm vài USD cho mỗi sản phẩm, với hàng triệu thiết bị bán ra, khoản tiết kiệm này sẽ trở nên đáng kể. Đồng thời, điều này cũng có thể thúc đẩy doanh số bán phụ kiện chính hãng.

Một số người dùng trên diễn đàn cho rằng việc không tặng kèm cáp có thể khiến người tiêu dùng phải mua thêm cáp bên ngoài, đôi khi là sản phẩm kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ hỏng hóc hoặc mất an toàn.

