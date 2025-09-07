Điện thoại Sony có trang bị không máy nào còn giữ trên thị trường

Sony Xperia 1 VII là dòng điện thoại cao cấp hiếm hoi trên thị trường còn tập trung vào âm thanh. Người dùng còn cổng tai nghe 3,5 mm chuyên dụng và được hỗ trợ bởi Walkman.

Chiếc Xperia 1 VII của Sony.

Apple khởi xướng cho trào lưu loại bỏ cổng cắm tai nghe 3,5 mm trên di động từ 10 năm trước trên dòng iPhone 7. Sau gần một thập kỷ, sự phát triển của các giải pháp truyền tải không dây khiến người dùng dần quen với tiêu chuẩn flagship hiện đại, không còn giắc âm thanh chuyên dụng.

Trên các dòng điện thoại cao cấp đang bán tại Việt Nam, từ Apple, Samsung, Honor, Oppo, Xiaomi… đều không còn cổng quen thuộc này. Thương hiệu nổi tiếng kiên định, chậm thay đổi như Sony là hãng duy nhất đặt trọng tâm vào trải nghiệm nghe nguyên bản, chất lượng cao trên flagship.

Xperia 1 VII là smartphone đầu bảng hiếm hoi còn giữ cổng tai nghe 3,5 mm.

Mẫu Xperia 1 VII hãng này vừa bán ra tại Việt Nam vẫn có cổng cắm tai nghe 3,5 mm trên đỉnh máy. Giải pháp vẫn là phương tiện đơn giản, hiệu quả nhất để kết nối với các dòng tai nghe chất lượng cao. Cổng cắm vật lý cũng truyền tải dữ liệu nguyên bản từ nguồn phát, không bị nén hay phân giải bởi các công nghệ qua USB-C, Bluetooth. Giắc cắm 3,5 mm giải quyết một vấn đề cơ bản của nhiều điện thoại đắt tiền đang gặp phải, đó là không thể nghe nhạc trong lúc sạc điện cho máy.

Ngoài ra, Sony cũng mang giải pháp từ thương hiệu Walkman lên smartphone này. Tinh chỉnh âm thanh từ dòng máy chuyên dụng của hãng Nhật Bản giúp tái tạo trải nghiệm nghe quen thuộc cho người hâm mộ. Đồng thời, Sony không chạy theo trào lưu làm điện thoại tràn viền. Hãng giữ cạnh trên dưới dày hơn để chứa loa ngoài hướng thẳng đến mặt trước, tạo hiệu ứng stereo thật.

Những trang bị nói trên giúp Xperia 1 VII trở thành lựa chọn hiếm hoi trên thị trường ưu tiên cho trải nghiệm âm thanh.

Ngoài chức năng nghe, Sony cũng trung thành với triết lý phát triển sản phẩm, khác biệt với phần còn lại của thị trường. Khung máy Xperia gần như không có khác biệt gì sau nhiều năm. Kiểu dáng vuông vức với cụm camera dài được hãng áp dụng trên hàng chục thế hệ. Gần đây, Samsung thay đổi dòng S Ultra của mình, khiến chúng giống các máy Sony. Điều này cho thấy kiểu dáng Xperia không bị lỗi thời.

Sony phát triển sản phẩm khác biệt, không chạy theo trào lưu thị trường di động.

Năm nay, hãng Nhật Bản bổ sung thêm một số tính năng AI trên hệ thống và phần mềm camera. Tuy nhiên, chúng không phải giải pháp hoàn toàn mới trên thị trường. Máy có 3 ống kính, trong đó mức zoom quang tối đa đến 10x. Tuy vậy, màu sắc ảnh chụp không dành cho số đông khi hãng ưu tiên chân thật, hạn chế can thiệp bằng phần mềm, AI.

Tại Việt Nam, Xperia 1 VII có giá 35 triệu đồng, mức cao so với mặt bằng flagship. Sản phẩm có cấu hình Snapdragon 8 Elite và có hỗ trợ 5G tại Việt Nam. Ngoài các cửa hàng Sony độc quyền, máy sẽ có mặt trên kệ hàng tại một số đại lý chính hãng khác.

Giá cao cùng việc nhắm đến những giá trị khác biệt, dòng flagship của Sony không hướng đến số đông, hạn chế về tính năng khi đặt cạnh máy Android Trung Quốc như Xiaomi 15 Ultra hay Find X8 Pro. Sản phẩm phục vụ nhóm khách yêu thích Sony, cần trải nghiệm quen thuộc và ưu tiên âm thanh.