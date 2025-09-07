ChatGPT-5 thông minh đến đáng sợ

Phiên bản mới nhất của mô hình ngôn ngữ lớn từ OpenAI sở hữu tính năng đặc biệt "GPT-5 Thinking", với khả năng tự nghiên cứu và chắt lọc thông tin hiệu quả đến mức "đáng sợ".

Tính năng "GPT-5 Thinking" của ChatGPT được các chuyên gia đánh giá là hiệu quả đến mức kinh ngạc. Ảnh: Shiftdelete.

GPT-5, phiên bản mới nhất của mô hình ngôn ngữ lớn từ OpenAI, đang được giới chuyên gia đánh giá là một công cụ tìm kiếm vượt trội. cùng khả năng tự chắt lọc thông tin với tính năng "GPT-5 Thinking".

Chuyên gia Simon Willison, đồng sáng lập của Django - một trong những khung làm việc web phổ biến nhất thế giới, đã chia sẻ những trải nghiệm đáng kinh ngạc khi sử dụng GPT-5. Ông ví công cụ này như một "trợ lý nghiên cứu" cá nhân nhờ khả năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin nhanh chóng, chính xác một cách bất ngờ.

Trong bài blog có tựa đề "GPT-5 Thinking có khả năng tìm kiếm tốt đến đáng kinh ngạc", Willison nhận định công nghệ AI mới này là một trợ lý tìm kiếm vượt xa một chatbot thông thường.

Ông cho rằng GPT-5 đã thay đổi hoàn toàn cách ông tiếp cận thông tin, có thể thực hiện các tác vụ tìm kiếm phức tạp một cách nhanh chóng và mang lại kết quả tốt hơn so với tìm kiếm thủ công trong cùng một khoảng thời gian.

Để chứng minh nhận định của mình, Simon Willison đã đưa ra nhiều ví dụ thực tế. Ông kể lại cách ông tìm hiểu lịch sử các "băng tải nảy" tại sân bay Heathrow, chỉ cần giao nhiệm vụ cho GPT-5 thay vì tự tìm kiếm. Công cụ này đã nhanh chóng tổng hợp thông tin chi tiết và chính xác.

GPT-5 Thinking có khả năng nhận diện một tòa nhà chỉ nhờ một bức hình mờ được Willison chụp khi đang di chuyển. Ảnh: Simon Willison.

Tương tự, GPT-5 cũng thể hiện khả năng vượt trội khi được yêu cầu xác định một tòa nhà qua bức ảnh mờ hoặc làm rõ thông tin liệu chuỗi cà phê Starbucks có bán món bánh “cake pops” tại Anh hay không.

Ví dụ nổi bật nhất là khi Willison yêu cầu GPT-5 nghiên cứu lịch sử các hang động tại bến cảng Exeter, một nhiệm vụ đòi hỏi sự chuyên sâu. Công cụ AI này đã thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ, tìm kiếm và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn.

Kết quả không chỉ là câu trả lời đơn thuần mà còn kèm theo những chi tiết lịch sử thú vị và thậm chí đề xuất soạn sẵn một email để liên hệ các nhà nghiên cứu địa phương. Willison nhận định khả năng này rất hữu ích, không chỉ để thỏa mãn sự tò mò mà còn phục vụ các công việc quan trọng cần sự chính xác và nhanh chóng.

Bên cạnh những lời khen ngợi về khả năng đáng kinh ngạc, việc ra mắt GPT-5 cũng vấp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng người dùng. Ngay sau khi GPT-5 được công bố, nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng và cho rằng mô hình mới này "kém thông minh hơn" hoặc "ít sáng tạo hơn" so với GPT-4o. Hàng loạt người dùng đã than phiền về việc GPT-5 có "tính cách" khô khan, thiếu sự ấm áp và cá tính so với các mô hình trước đó.

Sự bất mãn còn gia tăng khi OpenAI loại bỏ hoặc ẩn đi các mô hình cũ. Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ, Sam Altman, CEO OpenAI, đã phải thừa nhận những vấn đề phát sinh và cam kết điều chỉnh. Sau đó, công ty đã khôi phục quyền truy cập một số mô hình cũ cho người dùng trả phí và tinh chỉnh "tính cách" của GPT-5 để nó trở nên thân thiện hơn.