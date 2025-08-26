Công ty của Elon Musk kiện Apple, OpenAI

Công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk cáo buộc Apple và OpenAI "đi đêm" để độc quyền mảng AI trên iPhone.

Ngoài vụ kiện này, Elon Musk một vụ kiện riêng với OpenAI và CEO Sam Altman. Ảnh: Anadolu/Business Insider.

xAI, công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) của tỷ phú Elon Musk, vừa đệ đơn kiện Apple và OpenAI lên tòa án liên bang ở Texas, cáo buộc hai công ty này "cấu kết" nhằm bóp nghẹt sự cạnh tranh trong lĩnh vực AI.

Theo đơn kiện, xAI cáo buộc Apple và OpenAI đã "ngầm thỏa thuận với nhau nhằm để duy trì vị thế độc quyền, ngăn cản các nhà đổi mới như X và xAI cạnh tranh". Vụ kiện nổ ra sau khi Apple công bố hợp tác với OpenAI để tích hợp ChatGPT vào các thiết bị iPhone, iPad và máy Mac.

"Nếu không có thỏa thuận độc quyền với OpenAI, Apple sẽ không có lý do gì để ngăn cản việc quảng bá ứng dụng X và Grok một cách nổi bật hơn trên App Store", đơn kiện viết. xAI cho biết đang yêu cầu bồi thường hàng tỷ USD thiệt hại.

Trước cáo buộc này, một phát ngôn viên của OpenAI tuyên bố: "Đơn kiện mới nhất này nằm trong chuỗi hành động quấy rối tình hình kinh doanh của OpenAI của ông Musk". Trong khi đó, Apple chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Trước đó, vào đầu tháng này, ông Musk từng đe dọa kiện Apple, đăng trên trang cá nhân X của mình rằng hành vi của Apple "khiến cho bất kỳ công ty AI nào khác ngoài OpenAI đều không thể đạt vị trí số 1 trên App Store".

ChatGPT của OpenAI đã trở thành ứng dụng tiêu dùng phát triển nhanh nhất trong lịch sử sau khi ra mắt vào cuối năm 2022.

Tháng 3 vừa qua, xAI đã mua lại X với giá 33 tỷ USD để nâng cao khả năng huấn luyện chatbot. Ông Musk cũng đã tích hợp chatbot Grok vào các mẫu xe do hãng ô tô điện Tesla sản xuất.

Thành lập chưa đầy hai năm, xAI đã nhanh chóng trở thành một đối thủ đáng gờm trên thị trường trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh trực tiếp với các "ông lớn" như OpenAI (được Microsoft hậu thuẫn) và công ty khởi nghiệp DeepSeek của Trung Quốc.

Ngoài ra, ông Musk còn có một vụ kiện riêng với OpenAI và CEO Sam Altman tại tòa án liên bang ở California, nhằm ngăn chặn việc công ty này chuyển đổi mô hình hoạt động từ phi lợi nhuận sang kiếm tiền. Ông Musk là người đồng sáng lập OpenAI cùng với Altman vào năm 2015 dưới hình thức phi lợi nhuận.

Đây không phải là lần đầu tiên các chính sách của App Store trở thành mục tiêu của nhiều vụ kiện. Trong một vụ kiện đang diễn ra do nhà sản xuất game "Fortnite" Epic Games đệ trình, một thẩm phán đã ra phán quyết yêu cầu Apple phải cho phép cạnh tranh rộng rãi hơn đối với các tùy chọn thanh toán trong ứng dụng.