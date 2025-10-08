Sản phẩm lạ của Google ở Nhật Bản

Google Nhật Bản mang đến một thiết kế bàn phím quay số gợi nhớ thời điện thoại cổ, nhằm tiếp tục truyền thống Cá tháng Tư hàng năm của mình.

Bàn phím quay số độc đáo. Ảnh: Google Japan.

Sau trò đùa Cá Tháng Tư năm 2021, Google Nhật Bản đã đều đặn sáng tạo ra những ý tưởng bàn phím độc lạ và thú vị qua từng năm. Sản phẩm mới nhất của họ mang đến sự kết hợp của công nghệ bấm phím cảm ứng với chiếc điện thoại quay số cũ kỹ từ quá khứ.

Bàn phím Gboard Dial Version có các ký tự chữ và số cùng nhiều chức năng được sắp xếp bên dưới chín vòng quay với kích thước khác nhau thay vì các phím thông thường. Để gõ một ký tự cụ thể, người dùng chỉ cần đặt ngón tay vào lỗ tương ứng, xoay vòng quay cho đến khi chạm đến ô tương ứng rồi thả ra. Vòng quay sẽ tự động quay ngược về vị trí ban đầu.

Các nút bấm trên Gboard Dial Version. Ảnh: Google Japan.

Chuyển động cong mượt mà cùng âm thanh hoài cổ của bàn phím sẽ mang lại một trải nghiệm gõ phím mới lạ. Đội ngũ thiết kế đã giải quyết vấn đề số phím nhiều khiến tốc độ gõ chậm bằng cách sắp xếp vòng quay chính thành ba tầng, giúp kích thước giảm đáng kể, tốc độ gõ nhanh gấp 3 lần, và có thể nhập song song nhiều ký tự cùng lúc.

Điện thoại quay số từng sử dụng một kỹ thuật gọi là “pulse dialing” (quay số xung). Trong đó, vòng quay có lò xo sẽ tạo ra một chuỗi xung điện mỗi khi nó quay ngược về vị trí ban đầu. Hệ thống tổng đài sẽ giải mã các tín hiệu này để xác định số người dùng đang quay.

Bàn phím đi kèm thanh gác chuột tiện lợi. Ảnh: Google Japan.

Phiên bản Gboard Dial của Google Nhật Bản đã thay thế cơ chế quay số này bằng các cảm biến hiện đại, giúp chuyển đổi chuyển động xoay của từng vòng quay thành tín hiệu USB. Các nhà thiết kế bàn phím quay số cũng tạo ra một giá đỡ đi kèm. Khi bạn đặt chuột lên đó, thiết bị sẽ tự động tắt webcam trong lúc gọi video, tương tự như những chiếc điện thoại cổ xưa sẽ kết thúc cuộc gọi khi gác máy.

Giống như những sản phẩm trước đây, Gboard Dial Version cũng không được bán ra thị trường. Tuy nhiên, người dùng hoàn toàn có thể tự chế tạo. Google đã mở mã nguồn thiết kế của sản phẩm này trên GitHub để tải về toàn bộ tệp cần thiết, bao gồm mô hình cho máy in 3D, thiết kế mạch PCB và danh sách linh kiện.

Google Japan nổi tiếng với chuỗi sản phẩm bàn phím quái dị nhưng vui mắt được tung ra hàng năm như bàn phím hình cốc trà, thanh cuộn giấy, 360 độ. Thiết kế năm nay lấy ý tưởng từ thao tác xoay vốn chưa có trên các sản phẩm năm trước.

“Bàn phím này mang đến một cách nhập liệu hoàn toàn mới, kết hợp giữa gõ, nhấn, chạm truyền thống và xoay vòng để nhập văn bản”, Google Japan đăng trên blog. Những ý tưởng độc đáo đã góp phần biến Google trở thành một trong những nơi làm việc tốt trên thế giới.