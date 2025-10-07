Nokia mang 'cục gạch' trở lại

Sau 6 năm, Nokia sắp hồi sinh mẫu điện thoại siêu bền 800 Tough với thiết kế gần như giữ nguyên, nâng cấp nhỏ về cổng sạc và hệ điều hành.

Nokia sắp nâng cấp mẫu điện thoại bền bỉ 800 Tough. Ảnh: Android Authority.

Sau khi HMD Global và Nokia gia hạn thỏa thuận cấp phép thương hiệu vào cuối tháng 9, sản phẩm đầu tiên trong giai đoạn hợp tác mới giữa 2 bên có thể là chiếc điện thoại “nồi đồng cối đá” Nokia 800 Tough thế hệ thứ hai.

Theo nguồn tin đáng tin cậy chuyên về HMD Global và Nokia trên mạng xã hội X, công ty đang phát triển mẫu Nokia 800 Tough mới, phiên bản kế nhiệm chiếc điện thoại bàn phím bền bỉ ra mắt vào năm 2019. Giống như thế hệ đầu tiên, thiết bị vẫn hướng đến nhóm người dùng cần một chiếc điện thoại cơ bản có độ bền cao, phục vụ tốt trong điều kiện khắc nghiệt.

Nguồn tin cho biết những thay đổi trên phiên bản mới khá khiêm tốn. Nokia 800 Tough phiên bản năm 2025 nhiều khả năng thay thế cổng sạc microUSB bằng USB-C và chạy hệ điều hành KaiOS 3.1. Ngoài ra, thiết kế tổng thể gần như được giữ nguyên. Hình ảnh rò rỉ cho thấy máy vẫn có camera đơn, đèn flash và lưới loa đặt cạnh nhau ở mặt lưng.

Với định hướng ưu tiên sự bền bỉ, Nokia 800 Tough thế hệ mới nhiều khả năng tiếp tục đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP68 và chứng nhận độ bền quân đội MIL-STD-810G tương tự mẫu cũ. Đây là những yếu tố từng giúp phiên bản đầu được ưa chuộng trong nhóm người dùng làm việc ngoài trời hoặc trong môi trường khắc nghiệt.

Nokia 800 Tough sở hữu màn hình TFT 2,4 inch, vi xử lý Snapdragon 205, RAM 512 MB và camera 2 MP. Thiết bị hỗ trợ Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS cùng viên pin 2.100 mAh. Với cấu hình khiêm tốn nhưng sở hữu khả năng chịu va đập và chống thời tiết tốt, sản phẩm từng được xem là một trong những chiếc điện thoại “siêu bền” hiếm hoi trên thị trường phổ thông.

Nếu các thông tin rò rỉ chính xác, Nokia 800 Tough thế hệ hai sẽ là bản nâng cấp nhẹ, tập trung cải thiện khả năng sạc và phần mềm thay vì thiết kế mới. Hiện HMD Global chưa công bố thời điểm ra mắt của sản phẩm này.