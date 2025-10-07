Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Nokia mang 'cục gạch' trở lại

  • Thứ ba, 7/10/2025 07:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau 6 năm, Nokia sắp hồi sinh mẫu điện thoại siêu bền 800 Tough với thiết kế gần như giữ nguyên, nâng cấp nhỏ về cổng sạc và hệ điều hành.

Nokia sắp nâng cấp mẫu điện thoại bền bỉ 800 Tough. Ảnh: Android Authority.

Sau khi HMD Global và Nokia gia hạn thỏa thuận cấp phép thương hiệu vào cuối tháng 9, sản phẩm đầu tiên trong giai đoạn hợp tác mới giữa 2 bên có thể là chiếc điện thoại “nồi đồng cối đá” Nokia 800 Tough thế hệ thứ hai.

Theo nguồn tin đáng tin cậy chuyên về HMD Global và Nokia trên mạng xã hội X, công ty đang phát triển mẫu Nokia 800 Tough mới, phiên bản kế nhiệm chiếc điện thoại bàn phím bền bỉ ra mắt vào năm 2019. Giống như thế hệ đầu tiên, thiết bị vẫn hướng đến nhóm người dùng cần một chiếc điện thoại cơ bản có độ bền cao, phục vụ tốt trong điều kiện khắc nghiệt.

Nguồn tin cho biết những thay đổi trên phiên bản mới khá khiêm tốn. Nokia 800 Tough phiên bản năm 2025 nhiều khả năng thay thế cổng sạc microUSB bằng USB-C và chạy hệ điều hành KaiOS 3.1. Ngoài ra, thiết kế tổng thể gần như được giữ nguyên. Hình ảnh rò rỉ cho thấy máy vẫn có camera đơn, đèn flash và lưới loa đặt cạnh nhau ở mặt lưng.

Với định hướng ưu tiên sự bền bỉ, Nokia 800 Tough thế hệ mới nhiều khả năng tiếp tục đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP68 và chứng nhận độ bền quân đội MIL-STD-810G tương tự mẫu cũ. Đây là những yếu tố từng giúp phiên bản đầu được ưa chuộng trong nhóm người dùng làm việc ngoài trời hoặc trong môi trường khắc nghiệt.

Nokia 800 Tough sở hữu màn hình TFT 2,4 inch, vi xử lý Snapdragon 205, RAM 512 MB và camera 2 MP. Thiết bị hỗ trợ Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS cùng viên pin 2.100 mAh. Với cấu hình khiêm tốn nhưng sở hữu khả năng chịu va đập và chống thời tiết tốt, sản phẩm từng được xem là một trong những chiếc điện thoại “siêu bền” hiếm hoi trên thị trường phổ thông.

Nếu các thông tin rò rỉ chính xác, Nokia 800 Tough thế hệ hai sẽ là bản nâng cấp nhẹ, tập trung cải thiện khả năng sạc và phần mềm thay vì thiết kế mới. Hiện HMD Global chưa công bố thời điểm ra mắt của sản phẩm này.

Bài học từ sự thất bại của Nokia và nhiều thương hiệu lớn.

Thật khó để các chủ doanh nghiệp tưởng tượng mọi thứ có thể bất chợt lật nhào như những gì đã diễn ra với Nokia. Cuốn sách Ảo tưởng của sự bất khả chiến bại giúp độc giả trả lời những câu hỏi như: Phải chăng những mầm mống của thất bại lúc nào cũng hiện hữu trong những thành công lâu bền? Tại sao các công ty lại thất bại ngay cả khi họ đã tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc, kinh nghiệm được đúc kết từ rất nhiều bài học của các doanh nghiệp thành công?

Sự hiện diện của Nokia tại Việt Nam

Nokia cung cấp thiết bị trạm 5G cho cả 3 nhà mạng lớn, trong bối cảnh mạng 5G tại Việt Nam dự kiến sẽ mở rộng đến 90% dân số trong năm nay.

15:57 25/7/2025

Apple đang đi vào vết xe đổ của Nokia

Apple đối mặt thách thức chuyển giao lãnh đạo giữa lúc mất dần động lực đổi mới, đặt ra nguy cơ lặp lại sai lầm từng khiến Nokia sụp đổ.

16:58 16/7/2025

Nokia sắp đưa 4G lên Mặt Trăng

Nokia chuẩn bị đưa mạng di động 4G lên Mặt Trăng nhờ sự giúp sức của công nghệ chống bức xạ, có khả năng kết nối và truyền dữ liệu giữa nhiều phương tiện.

19:06 19/2/2025

Minh Hoàng

Điện thoại Nokia 800 Tough Nokia HMD Global USB-C 800 Tough KaiOS Snapdragon

Đọc tiếp

iPhone lap ky luc, Samsung cung huong loi hinh anh

iPhone lập kỷ lục, Samsung cũng hưởng lợi

12 phút trước 08:40 7/10/2025

0

Trong khi Apple là tâm điểm chú ý với doanh số iPhone 17 phá kỷ lục, Samsung lại âm thầm biến chiến thắng của đối thủ thành cỗ máy in tiền của riêng mình.

Tho Trung Quoc vuot mat Apple hinh anh

Thợ Trung Quốc vượt mặt Apple

32 phút trước 08:20 7/10/2025

0

Một thợ sửa iPhone đã hồi sinh chiếc iPhone Air bị khóa cứng sau lần nâng cấp bộ nhớ thất bại, đồng thời vượt qua rào cản Apple để tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ lên 512 GB.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý