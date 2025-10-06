Từ sketch đến sản phẩm hoàn chỉnh trên tablet mỏng chỉ hơn 5 mm

Với Lâm, nhà thiết kế đồ họa, Galaxy Tab S11 series vừa là công cụ vẽ tay vừa là không gian sáng tạo, nơi mọi ý tưởng được ghi lại, tinh chỉnh và biến thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Mỗi buổi sáng, Đặng Tiến Lâm thường mang theo một chiếc túi vải gọn nhẹ, bên trong có sổ tay, một vài bút chì màu, và gần đây có thêm một thiết bị mới: Galaxy Tab S11 series. Là nhà thiết kế đồ họa tự do, Lâm thường làm việc ở quán cà phê, không gian chia sẻ, thậm chí cả khi đang di chuyển giữa TP.HCM và Đà Lạt. Vì vậy, anh cần một thiết bị đủ mạnh để xử lý thiết kế, nhưng cũng đủ gọn để mang theo mà không vướng víu.

Trước đây, mỗi lần nhận dự án gấp, Lâm thường phải mang theo cả laptop, bảng vẽ và ổ cứng di động, khiến chiếc balo lúc nào cũng nặng trĩu. Sau khi chuyển sang sử dụng Galaxy Tab S11, mọi thứ trở nên đơn giản hơn đáng kể. Với độ mỏng chỉ 5,1 mm và trọng lượng khoảng 469 g, chiếc tablet này dễ dàng nằm gọn trong túi vải mà anh vẫn dùng để mang tài liệu.

Galaxy Tab S11 series tạo ấn tượng với độ mỏng từ 5,1 mm.

Màn hình Dynamic AMOLED 2X hiển thị sắc nét ngay cả khi làm việc ngoài trời, giúp anh tự do ngồi vẽ ở bất kỳ đâu. “Có những buổi sáng tôi ngồi phác thảo ở lề đường Đà Lạt, ánh nắng chiếu thẳng vào màn hình nhưng vẫn nhìn rõ từng nét vẽ. Với tôi, một thiết bị mỏng nhẹ nhưng đủ chuẩn để làm việc nghiêm túc là thứ đáng giá nhất lúc này”.

Lâm không gọi Galaxy Tab S11 series là một chiếc tablet, mà là “cuốn sổ tay điện tử biết suy nghĩ”. Một phần quan trọng tạo nên trải nghiệm đó chính là S Pen - chiếc bút kỹ thuật số được thiết kế lại để phục vụ cả công việc tập trung lẫn sáng tạo biểu đạt. Với đầu bút hình nón mới, S Pen hỗ trợ độ nghiêng lớn hơn, cho phép anh kiểm soát nét vẽ chính xác hơn trong từng thao tác tô bóng hay căn nét. Thiết kế lục giác mang lại cảm giác cầm nắm tự nhiên, chắc tay và ít trơn trượt hơn khi vẽ lâu.

Galaxy Tab S11 series được trang bị bút S Pen mới, mang lại trải nghiệm sử dụng như một chiếc bút thật.

Khi đang chỉnh sửa hoặc dựng ý tưởng, Lâm có thể truy cập nhanh các công cụ bằng Quick Tools, điều chỉnh nét bút hay chế độ vẽ ngay trên màn hình mà không cần thoát ứng dụng. Những lúc cần ghi chú gấp trong quá trình xem tài liệu, tính năng Sticky Note giúp anh ghi nhanh ngay trên giao diện Samsung Notes, không còn mất thời gian chuyển đổi qua lại giữa các app.

Bút S Pen đi kèm máy, không cần phải mua thêm là một điểm mà Lâm đánh giá cao ở Galaxy Tab S11 series.

Không chỉ dừng lại ở việc ghi lại ý tưởng, Lâm còn tận dụng Galaxy AI trên Galaxy Tab S11 để rút ngắn đáng kể quy trình phát triển thiết kế. Khi đã có bản phác thảo tay, anh sử dụng tính năng Sketch to Image để gợi ý các phiên bản dựng màu gần sát với ý định ban đầu. Đây là công cụ giúp anh thử nghiệm layout nhanh hơn, đặc biệt hữu ích khi cần gửi nhiều phương án cho khách hàng lựa chọn.

Trong quá trình tìm cảm hứng cho dự án, anh dùng Gemini Live để gợi ý và phân tích các ý tưởng sáng tạo, hoặc dùng Circle to Search để dò ra chất liệu, phong cách hình ảnh tương tự từ bản vẽ gốc. Nhờ AI tích hợp sâu vào thiết bị, Lâm gần như không phải chuyển đổi giữa các ứng dụng hay thiết bị khác. “Thời gian tôi dành cho phần nghiên cứu đã giảm đi rất nhiều. AI không thay thế con người, nhưng hỗ trợ đắc lực để tôi đi nhanh hơn từ bước một đến bước ba trong chuỗi sáng tạo”, Tiến Lâm chia sẻ.

Galaxy AI là trợ thủ đắc lực của Lâm trong quá trình sáng tạo.

Khi cần gửi file cho khách hàng, chỉnh sửa bản thuyết trình hoặc viết báo cáo tiến độ, Lâm chỉ cần kích hoạt chế độ DeX trên Galaxy Tab S11 series. Giao diện giống máy tính giúp anh thao tác quen thuộc: Chia đôi màn hình để vừa chỉnh ảnh, vừa gửi email; kéo thả file giữa ứng dụng một cách trực quan. Đặc biệt, trong những buổi họp trực tuyến hoặc gặp khách hàng, Galaxy Tab S11 series có thể kết nối với màn hình lớn để trình bày trực tiếp mà không cần thêm laptop hay thiết bị trung gian.

“Có lần tôi ra quán cà phê gặp khách, mang theo Galaxy Tab S11 và một sợi cáp chuyển. Chỉ cần vài thao tác, tôi đã chiếu được toàn bộ mockup lên TV lớn của quán - nhìn rất gọn mà vẫn chuyên nghiệp”, Lâm tiết lộ.

Với Lâm, việc làm sáng tạo chưa bao giờ dễ, nhưng với sự hỗ trợ của thiết bị đồng hành, quá trình này có thể đơn giản hơn. Galaxy Tab S11 series không khiến anh sáng tạo giỏi hơn, nhưng giúp anh duy trì cảm hứng, giảm bớt thao tác thừa và giữ nhịp độ làm việc ngay cả khi đang di chuyển. Trong một thế giới mà thời gian là giới hạn lớn nhất, một thiết bị đủ nhẹ để mang theo, đủ mạnh để vẽ và đủ thông minh để hỗ trợ từng giai đoạn là điều mà người làm sáng tạo cần.

Một vài bản vẽ, ghi chú được Lâm thực hiện trên Galaxy Tab S11 series.

“Galaxy Tab S11 giống như bệ phóng giúp ý tưởng của tôi cất cánh. Cảm giác thật sự tuyệt vời khi có thể mang nó theo mọi nơi vì mình biết rằng bất kỳ ý tưởng nào xuất hiện cũng sẽ được ghi lại kịp thời, không bị bỏ lỡ”, Lâm nói.