K+ đóng đại lý, dừng bán gói thuê bao

K+ liên tục thu gọn hoạt động tại Việt Nam, bất chấp việc đài này từng bác bỏ tin rút khỏi thị trường.

K+ cắt hầu hết dịch vụ, hiện chỉ còn app OTT. Ảnh: K+.

Ngày 4/10, Truyền hình K+ ra thông báo bất ngờ về hệ thống cửa hàng và phân phối các gói đầu thu vệ tinh, TV Box. “Từ 1/10, chúng tôi sẽ dừng hoạt động bán hàng, gia hạn thuê bao và bảo hành thiết bị tại các cửa hàng K+ (K+ Store)”, nhà đài cho biết. Danh sách đính kèm gồm 12 điểm tại các địa phương trên cả nước.

Đây gần như là toàn bộ điểm bán dạng “store” lớn của K+ hiện tại. Trong khi đó, website của nhà đài vẫn cập nhật đại lý phối hợp phân phối thuê bao, đa số là cửa hàng điện máy. Tuy nhiên, hiện chưa rõ những đối tác này bán gì khi gói DTH, TV Box của K+ cũng đã không còn.

Cụ thể, từ đầu tháng 10, nhà đài cũng dừng bán mới toàn bộ gói sử dụng đầu thu vệ tinh (DTH) và đầu thu Internet (TV Box). Truyền hình K+ chỉ bán mới phần dịch vụ OTT qua ứng dụng di động, website máy tính. Đồng thời, họ duy trì việc gia hạn thuê bao dịch vụ đã cung cấp. Hiện tại, người dùng chỉ mua thêm được gói dài nhất là 3 tháng, sẽ hết hạn vào đầu 2026.

Thông báo của K+. Ảnh: K+.

Trước đó, hàng loạt nhân viên của K+ thông báo nghỉ việc. Gần nhất, BLV Huy Phước và MC Yến Nhi đã rời đài. Đầu mùa giải, hàng loạt nhân sự quen mặt với khán giả Ngoại hạng Anh như Xuân Mai, Hải Linh, Hải Thanh cũng không còn cộng tác với đài.

Từ tháng 7, thông tin Truyền hình K+ sắp rút khỏi Việt Nam lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng bàn luận lớn từ công chúng. Nguồn cơn xuất phát từ việc Canal+ cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam vì khoản lỗ "đã trở nên đáng kể" và "chưa thấy giải pháp khả thi", theo DecodeTV.

CEO Maxime Saada của Canal+ nói: "Chúng tôi có thể sẽ ra quyết định tái cơ cấu mạnh mẽ hoạt động tại đây, hoặc thậm chí cân nhắc rút hoàn toàn".

Sau đó, đài này cho biết họ vẫn bán hàng và gia hạn “bình thường”, đồng thời vẫn tiếp tục chiếu những giải đấu mà công ty này nắm bản quyền. Sau tuyên bố này, gói K+ trên nhiều ứng dụng OTT, truyền hình cáp không còn được phân phối. Muốn xem Ngoại hạng Anh có bản quyền, khán giả buộc phải mua K+.

Tại Việt Nam, "ông lớn" truyền hình Pháp Canal+ hiện diện thông qua Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) - đơn vị sở hữu Truyền hình K+.

Thành lập năm 2009, VSTV là công ty liên doanh của Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) và Canal+. Đến năm 2013, phần vốn góp vào VSTV của VTVcab được chuyển giao về VTV quản lý. VSTV có vốn điều lệ 20,1 triệu USD , trong đó VTV nắm 51%, tương đương 10,2 triệu USD , Canal+ nắm 49% còn lại.