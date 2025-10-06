Apple tìm ra người kế nhiệm Tim Cook

Nhà sản xuất iPhone đang cân nhắc một người mới cho vị trí kế nhiệm CEO Tim Cook, khi hàng loạt lãnh đạo cấp cao chuẩn bị rời công ty trong giai đoạn chuyển giao mới.

Tim Cook sắp bước sang tuổi 65. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, Apple đang đặt sự chú ý vào John Ternus, Giám đốc mảng kỹ thuật phần cứng làm người kế nhiệm CEO Tim Cook. Điều này diễn ra trong bối cảnh ông lớn công nghệ Mỹ bước vào giai đoạn chuẩn bị chuyển giao lãnh đạo.

Sau hơn một thập kỷ ổn định ở cấp quản lý cao nhất, Apple bắt đầu chứng kiến những thay đổi đáng kể. Sự ra đi của Jeff Williams, Giám đốc phụ trách vận hành, được xem như bước mở đầu cho làn sóng thay đổi nhân sự cấp cao. Williams, người từng được đánh giá là “người kế nhiệm tiềm năng” của Tim Cook, đã rút khỏi các vai trò điều hành từ tháng 7 và dự kiến rời công ty trong năm nay.

Trong khi đó, một số lãnh đạo chủ chốt khác dường như đang cân nhắc tương lai. Johny Srouji, người đứng đầu bộ phận công nghệ phần cứng cũng đang xem xét nghỉ hưu. Nếu điều đó xảy ra, 2 cái tên nội bộ nhiều khả năng kế nhiệm ông Srouji sẽ là Zongjian Chen, người giám sát nhóm modem và Sri Santhanam, chuyên gia phụ trách bộ xử lý thiết bị.

Lisa Jackson, cựu Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, người lãnh đạo các sáng kiến bền vững của Apple từ năm 2013, cũng đang cân nhắc kế hoạch nghỉ hưu. Bà đã chuyển giao phần lớn vai trò điều hành trực tiếp cho các "phó tướng" của mình.

Bên cạnh đó, bộ phận AI do John Giannandrea dẫn dắt đang chịu áp lực lớn sau khi triển khai chậm trễ các tính năng Apple Intelligence và cải tiến Siri. Nguồn tin cho biết Apple đang tìm kiếm nhân sự AI cấp cao từ bên ngoài, thậm chí xem xét cả các lãnh đạo của Meta.

Tuy nhiên, sự chú ý lớn nhất hiện nay vẫn hướng về tương lai của CEO Tim Cook, người sẽ bước sang tuổi 65 trong tháng tới. Vị quản lý này chưa công bố kế hoạch nghỉ hưu nhưng việc thiếu vắng một “người số hai” sau khi Williams ra đi khiến giới quan sát đặt câu hỏi về thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Táo khuyết.

Trong số các ứng viên nội bộ, John Ternus được xem là lựa chọn khả dĩ nhất. Gia nhập Apple từ năm 2001, Ternus từng đóng vai trò then chốt trong việc phát triển các sản phẩm Mac, iPad và gần đây là iPhone Air, dòng smartphone với thiết kế mới đầu tiên sau nhiều năm.

Ông cũng là gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện công bố sản phẩm, được Cook tin tưởng giao phó nhiều quyền quyết định hơn trong định hướng sản phẩm và chiến lược công nghệ.

Việc Apple đang chú trọng hình ảnh Ternus trong các chiến dịch truyền thông gần đây càng củng cố nhận định ông là “người được chọn”. Trong sự kiện ra mắt iPhone 17, vị quản lý này đón đoàn khách tại cửa hàng Apple Regent Street (London), một vai trò thường do Cook đảm nhiệm trước đây.

Mặc dù Cook vẫn năng động trong công việc, tham gia các chuyến công tác và trực tiếp giám sát hoạt động toàn cầu, nhiều nguồn tin nội bộ tin rằng việc Ternus kế nhiệm chỉ còn là vấn đề thời gian.