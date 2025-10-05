Apple liệu có sai lầm?

Trước tin đồn phát triển chatbot AI tương tự ChatGPT, Apple nhiều khả năng chỉ phát hành nội bộ để thử nghiệm Siri phiên bản mới.

Quảng cáo Apple Intelligence tại Apple Store. Ảnh: Bloomberg.

Apple vẫn loay hoay trong cuộc đua AI. Sau một năm gây thất vọng, công ty nỗ lực bắt kịp đối thủ với nhiều nâng cấp xoay quanh trợ lý Siri, thậm chí phát triển chatbot riêng.

Dựa trên tin đồn, chatbot từ Apple có thể chỉ phát hành nội bộ để thử nghiệm. Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman nhấn mạnh đây có thể là sai lầm của Táo khuyết trong chiến lược mới.

Sai lầm của Apple

Năm ngoái, màn ra mắt Apple Intelligence không mấy thành công. Dù nhận về lời khen nhất định từ các fan trung thành, giới phân tích nhấn mạnh Apple đã tụt hậu.

Hầu hết đánh giá cho thấy Apple Intelligence không mấy ấn tượng khi nhiều tính năng hoạt động kém đối thủ. Điều này ảnh hưởng lớn đến Táo khuyết, công ty luôn định vị dẫn đầu thị trường.

Theo Gurman, sai lầm của Apple đến từ cách tiếp cận tích hợp AI vào những tính năng cốt lõi của iPhone, thay vì mang đến trải nghiệm tương tự ChatGPT.

Tháng 6/2024, Apple gây chú ý khi hồi sinh khẩu hiệu “for the rest of us” (tạm dịch: dành cho phần còn lại của chúng ta) từ thời Macintosh, định vị AI tạo sinh dưới dạng bộ công cụ. Người dùng có thể phân loại email, tạo biểu tượng với Genmoji, hoặc dùng Writing Tools để sửa và tóm tắt văn bản.

“Apple có thể đúng khi cho rằng tương lai của AI là loạt công cụ tích hợp lên hệ thống. Dù vậy, việc họ luôn khẳng định người dùng sẽ không quan tâm đến chatbot là sai lầm lớn”, Gurman nhấn mạnh.

Biểu tượng một số chatbot AI phổ biến. Ảnh: Bloomberg.

Trên thực tế, Apple có thể nhận ra vấn đề khi tích hợp ChatGPT vào Writing Tools và Siri. Dù vậy, sự kết hợp này khá hời hợt và thiếu tính tương tác. Nói cách khác, người dùng chỉ cần mở ChatGPT thay vì gọi thông qua trợ lý Siri.

Cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh nếu ra mắt chatbot sử dụng mô hình AI riêng vào năm ngoái, đó sẽ là thảm họa tương tự những gì xảy ra với Apple Maps năm 2012.

Sau một năm, Apple dường như thừa nhận sai lầm. Để mang đến trải nghiệm AI tạo sinh tốt nhất, công ty cần phát triển các tính năng tương tự ChatGPT, với khả năng khai thác thông tin từ Internet.

Hồi tháng 8, Apple được cho đã thành lập đội ngũ Trả lời, Kiến thức và Thông tin (Answers, Knowledge and Information) để phát triển sản phẩm tổng hợp kiến thức chung, thế mạnh của các chatbot AI hiện nay.

Đâu là quyết định đúng?

Đến tháng 9, Gurman tiết lộ Apple đang phát triển công cụ tìm kiếm dựa trên AI, đưa công ty tiến gần đến trải nghiệm giống ChatGPT hay Perplexity.

Trên thực tế, chiến lược mới của Apple vẫn xoay quanh phiên bản Siri cải tiến, tên nội bộ Project Linwood. Dự kiến ra mắt sớm nhất tháng 3/2026, Siri sẽ hoàn toàn thay đổi khi kết hợp mô hình AI bên ngoài (có thể là Google Gemini) với công nghệ phát triển bởi nhóm Mô hình Nền tảng (Foundation Models) tại Apple.

Ngoài tìm kiếm trên web, Project Linwood bao gồm các tính năng được Apple hứa hẹn từ năm ngoái, bao gồm khai thác dữ liệu thiết bị và màn hình để vận hành Siri, cho phép điều khiển iPhone hoàn toàn bằng giọng nói.

Để thử nghiệm công nghệ mới, Gurman tiết lộ Apple đã phát triển chatbot nội bộ, tên mã Veritas, để gửi các truy vấn mà không cần tương tác giọng nói.

Ứng dụng cho phép nhập yêu cầu, nhận thông tin và trò chuyện qua lại tương tự ChatGPT, bên cạnh một số tác vụ trong ứng dụng như chỉnh sửa ảnh, truy xuất thông tin cá nhân...

Đoạn quảng cáo một tính năng của Siri bản mới. Ảnh: YouTube.

Trên thực tế, Apple từng thử nghiệm các công cụ giống chatbot nhưng chỉ hoạt động trên web thay vì ứng dụng độc lập. Tuy vậy, nguồn tin của Gurman cho rằng Táo khuyết không có kế hoạch phát hành chatbot đại trà, thay vào đó chỉ dùng để kiểm tra hiệu quả của Siri mới.

“Đây có thể là sai lầm của Apple. Dù các cải tiến cho Siri có thể thu hẹp khoảng cách với đối thủ, các dịch vụ như ChatGPT, Perplexity hay Gemini là minh chứng cho thấy người dùng vẫn muốn trải nghiệm chatbot phù hợp”, cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh.

Dù hoạt động dưới dạng chatbot, ChatGPT hay Gemini vẫn có thể hỗ trợ nhiều công việc khác nhau như thu thập thông tin, nghiên cứu và tạo ảnh.

“Sau những phàn nàn lâu năm về trợ lý Siri và chậm trễ nâng cấp, những công nghệ AI đột phá của Apple có thể bị lu mờ nếu chỉ tích hợp với các nền tảng hiện có.

Nhìn chung, việc phát hành chatbot dưới dạng ứng dụng độc lập có thể thu hút nhiều quan tâm hơn”, Gurman nhận định.