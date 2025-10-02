OpenAI đạt cột mốc lịch sử

OpenAI vừa hoàn tất thương vụ bán cổ phần trị giá 6,6 tỷ USD, nâng định giá lên 500 tỷ USD và vượt SpaceX để trở thành startup giá trị nhất thế giới.

OpenAI trở thành startup có giá trị lớn nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg.

OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, vừa hoàn tất thỏa thuận bán cổ phần thứ cấp trị giá khoảng 6,6 tỷ USD , theo nguồn tin thân cận với vấn đề. Thỏa thuận này đưa định giá của công ty lên 500 tỷ USD , chính thức vượt qua SpaceX của tỷ phú Elon Musk để trở thành startup có giá trị cao nhất toàn cầu.

Trước đó, OpenAI được định giá ở mức 300 tỷ USD trong vòng gọi vốn 40 tỷ USD do SoftBank dẫn đầu. Việc tăng mạnh giá trị cho thấy sức hút của công ty AI này với các nhà đầu tư, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo tiếp tục là lĩnh vực phát triển nhanh bậc nhất trong ngành công nghệ.

Nguồn tin cho biết, trong đợt bán cổ phần lần này, các nhân viên hiện tại và cũ của OpenAI đã thu về khoản tiền từ nhóm nhà đầu tư gồm Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX (thuộc Abu Dhabi) và T. Rowe Price.

Việc cho phép nhân viên bán cổ phiếu không phải điều hiếm ở các công ty khởi nghiệp lớn tại Mỹ. Đây được xem là cách vừa tạo động lực cho nhân sự, vừa giữ chân họ trước sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành. OpenAI cũng tận dụng nhu cầu của giới đầu tư để gia tăng sức hấp dẫn đối với nhân viên.

Theo nguồn tin, tổng lượng cổ phiếu được bán ra trong đợt này thấp hơn mức 10 tỷ USD mà công ty cho phép. Điều đó cho thấy nhiều nhân viên hiện tại và cựu nhân viên vẫn giữ niềm tin vào triển vọng dài hạn của doanh nghiệp.

OpenAI đang chịu áp lực lớn từ thị trường nhân tài AI. Meta, công ty mẹ Facebook, gần đây đã tích cực chiêu mộ các nhà nghiên cứu từ OpenAI cũng như những phòng thí nghiệm hàng đầu khác để tham gia vào dự án “siêu trí tuệ”. Một số vị trí thậm chí được chào mời với mức lương hàng chục triệu USD mỗi năm.

Trong bối cảnh đó, động thái bán cổ phần thứ cấp có thể được xem như công cụ chiến lược để OpenAI duy trì đội ngũ nhân sự cốt lõi. Việc cho phép nhân viên hưởng lợi trực tiếp từ sự tăng trưởng của công ty không chỉ củng cố niềm tin mà còn giúp OpenAI hạn chế tình trạng “chảy máu chất xám” khi các đối thủ sẵn sàng đưa ra đãi ngộ khổng lồ.