Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

OpenAI đạt cột mốc lịch sử

  • Thứ năm, 2/10/2025 14:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

OpenAI vừa hoàn tất thương vụ bán cổ phần trị giá 6,6 tỷ USD, nâng định giá lên 500 tỷ USD và vượt SpaceX để trở thành startup giá trị nhất thế giới.

OpenAI trở thành startup có giá trị lớn nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg.

OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, vừa hoàn tất thỏa thuận bán cổ phần thứ cấp trị giá khoảng 6,6 tỷ USD, theo nguồn tin thân cận với vấn đề. Thỏa thuận này đưa định giá của công ty lên 500 tỷ USD, chính thức vượt qua SpaceX của tỷ phú Elon Musk để trở thành startup có giá trị cao nhất toàn cầu.

Trước đó, OpenAI được định giá ở mức 300 tỷ USD trong vòng gọi vốn 40 tỷ USD do SoftBank dẫn đầu. Việc tăng mạnh giá trị cho thấy sức hút của công ty AI này với các nhà đầu tư, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo tiếp tục là lĩnh vực phát triển nhanh bậc nhất trong ngành công nghệ.

Nguồn tin cho biết, trong đợt bán cổ phần lần này, các nhân viên hiện tại và cũ của OpenAI đã thu về khoản tiền từ nhóm nhà đầu tư gồm Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX (thuộc Abu Dhabi) và T. Rowe Price.

Việc cho phép nhân viên bán cổ phiếu không phải điều hiếm ở các công ty khởi nghiệp lớn tại Mỹ. Đây được xem là cách vừa tạo động lực cho nhân sự, vừa giữ chân họ trước sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành. OpenAI cũng tận dụng nhu cầu của giới đầu tư để gia tăng sức hấp dẫn đối với nhân viên.

Theo nguồn tin, tổng lượng cổ phiếu được bán ra trong đợt này thấp hơn mức 10 tỷ USD mà công ty cho phép. Điều đó cho thấy nhiều nhân viên hiện tại và cựu nhân viên vẫn giữ niềm tin vào triển vọng dài hạn của doanh nghiệp.

OpenAI đang chịu áp lực lớn từ thị trường nhân tài AI. Meta, công ty mẹ Facebook, gần đây đã tích cực chiêu mộ các nhà nghiên cứu từ OpenAI cũng như những phòng thí nghiệm hàng đầu khác để tham gia vào dự án “siêu trí tuệ”. Một số vị trí thậm chí được chào mời với mức lương hàng chục triệu USD mỗi năm.

Trong bối cảnh đó, động thái bán cổ phần thứ cấp có thể được xem như công cụ chiến lược để OpenAI duy trì đội ngũ nhân sự cốt lõi. Việc cho phép nhân viên hưởng lợi trực tiếp từ sự tăng trưởng của công ty không chỉ củng cố niềm tin mà còn giúp OpenAI hạn chế tình trạng “chảy máu chất xám” khi các đối thủ sẵn sàng đưa ra đãi ngộ khổng lồ.

Những câu hỏi chúng ta phải đối mặt trong thế giới AI

Chúng ta có rất nhiều câu hỏi về thế giới AI, mà đó đều là những nghi hoặc không dễ có ngay đáp án.

Cuốn sách Thời đại AI - Và tương lai loài người chúng ta trình bày cách AI làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta với tri thức, chính trị và xã hội. Mục tiêu tối thượng của cuốn sách này là giải thích về AI và cung cấp cho độc giả những câu hỏi mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong những năm tới lẫn bộ công cụ để bắt đầu trả lời chúng.

Vì sao Nvidia bỏ 100 tỷ USD cho OpenAI?

Nvidia tuyên bố sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI để xây dựng hạ tầng AI và triển khai kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu trị giá hàng trăm tỷ USD.

14:45 23/9/2025

Alibaba thách thức OpenAI

Alibaba công bố Qwen-3-Max-Preview với hơn một nghìn tỷ tham số, giúp ông lớn công nghệ này cạnh tranh sòng phẳng với OpenAI, Google DeepMind và Anthropic.

18:36 9/9/2025

ChatGPT-5 thông minh đến đáng sợ

Phiên bản mới nhất của mô hình ngôn ngữ lớn từ OpenAI sở hữu tính năng đặc biệt "GPT-5 Thinking", với khả năng tự nghiên cứu và chắt lọc thông tin hiệu quả đến mức "đáng sợ".

17:03 7/9/2025

Minh Hoàng

OpenAI vượt qua SpaceX SpaceX OpenAI Startup AI ChatGPT

    Đọc tiếp

    Tin xau voi Xiaomi sau khi vua lap ky luc hinh anh

    Tin xấu với Xiaomi sau khi vừa lập kỷ lục

    25 phút trước 15:07 2/10/2025

    0

    Cổ phiếu Xiaomi đang lao dốc không phanh sau khi dòng sản phẩm Xiaomi 17 ra mắt. Dù vậy, hãng vẫn tự tin với doanh số ban đầu và đưa ra những giải thích chính thức.

    Samsung van vuot troi o 'san nha' hinh anh

    Samsung vẫn vượt trội ở 'sân nhà'

    3 giờ trước 12:07 2/10/2025

    0

    Bất chấp áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ Apple và các đối thủ Android, smartphone Samsung vẫn chiếm ưu thế tại thị trường Hàn Quốc nhờ vào chiến lược đặc biệt.

    'Bo gia' AI canh bao nguy co tuyet chung hinh anh

    'Bố già' AI cảnh báo nguy cơ tuyệt chủng

    5 giờ trước 10:38 2/10/2025

    0

    Giáo sư Yoshua Bengio kêu gọi các chính phủ và công ty nên chậm lại hoặc sẽ có nguy cơ đối mặt với những hậu quả thảm khốc tiềm tàng từ cuộc đua vũ trang AI.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý