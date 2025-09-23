Vì sao Nvidia bỏ 100 tỷ USD cho OpenAI?

Nvidia tuyên bố sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI để xây dựng hạ tầng AI và triển khai kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu trị giá hàng trăm tỷ USD.

Theo New York Times, Nvidia ngày 22/9 cho biết sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI. Ngoài ra, thỏa thuận này cũng cho phép startup đứng sau ChatGPT sử dụng các chất bán dẫn trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia bên trong các trung tâm dữ liệu của hãng.

Động thái này một lần nữa nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết của các gã khổng lồ công nghệ trong việc phát triển các hệ thống AI tiên tiến .

Với Nvidia, thỏa thuận mang lại cho nhà sản xuất chip này cổ phần tài chính trong công ty AI lớn nhất thế giới. Trong khi đó, khoản đầu tư này cũng mang lại cho OpenAI nguồn tiền mặt lớn và khả năng tiếp cận cần thiết để mua các chip tiên tiến.

Lợi ích và rủi ro của OpenAI

Reuters đánh giá đây là chìa khóa cần thiết giúp cha đẻ ChatGPT duy trì vị thế thống trị trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Theo một nguồn tin thân cận với OpenAI, thỏa thuận này sẽ bao gồm 2 giao dịch riêng biệt. Nvidia sẽ đầu tư vào startup này bằng cổ phiếu không có quyền biểu quyết sau khi thỏa thuận được hoàn tất. Sau đó, OpenAI có thể sử dụng số tiền này để mua chip của Nvidia.

Nvidia cho biết sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào các dự án trung tâm dữ liệu của OpenAI. Ảnh: Reuters.

"Mọi thứ đều bắt đầu từ điện toán. Cơ sở hạ tầng điện toán sẽ là nền tảng cho nền kinh tế tương lai, và chúng tôi sẽ tận dụng những gì đang xây dựng cùng Nvidia để tạo ra những đột phá AI mới. Đồng thời, thỏa thuận cũng trao quyền cho mọi người và doanh nghiệp với những đột phá này ở quy mô lớn", Sam Altman, CEO của OpenAI phát biểu.

Cũng trong thỏa thuận, OpenAI sẽ triển khai hệ thống Nvidia với công suất tới 10 gigawatt — tương đương 4-5 triệu GPU. Con số này ngang lượng chip Nvidia dự kiến xuất xưởng trong năm 2025, và tương đương với nhu cầu sử dụng điện của hơn 8 triệu hộ gia đình tại Mỹ.

Trước đó, OpenAI đã công bố Oracle đồng ý cung cấp thêm công suất tính toán 4,5 gigawatt, nâng tổng cam kết lên 5 gigawatt, đủ cho 2 triệu GPU.

Bên cạnh những lợi ích to lớn, khoản đầu tư của Nvidia cũng tương đương với một phiếu tín nhiệm vào OpenAI. Công ty đã đạt cột mốc 700 triệu người dùng hàng tháng, nhưng lại phải vật lộn để vạch ra con đường dẫn đến lợi nhuận.

Tính đến tháng 6, startup AI này có doanh thu định kỳ hàng năm 10 tỷ USD và vẫn đang chịu lỗ. Dự kiến sau năm 2029, cha đẻ ChatGPT mới bắt đầu có lợi nhuận.

Thông thường, với các công ty AI đang thua lỗ như OpenAI, khoản nợ được sử dụng để bảo lãnh các thỏa thuận xây trung tâm dữ liệu thường phụ thuộc một phần vào mức độ tín nhiệm

Theo WSJ, lãi suất cho các trung tâm dữ liệu có liên quan chặt chẽ đến những startup như OpenAI hiện đã lên tới 15%, một chỉ số trên thị trường nợ về rủi ro mà các nhà đầu tư nhìn thấy trong các mô hình kinh doanh AI.

Tham vọng thật sự của Nvidia

WSJ đánh giá động thái của Nvidia khi đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI là để giúp thiết lập lại kỳ vọng của thị trường về tình hình tài chính bấp bênh đối với cha đẻ ChatGPT. Đây cũng là một chiến thuật quen thuộc của gã khổng lồ chip.

Ảnh chụp từ trên không một trung tâm dữ liệu của OpenAI đang được xây dựng. Ảnh: Reuters.

Trước đó, CEO Jensen Huang đã nhiều lần tìm cách tận dụng niềm tin to lớn mà các nhà đầu tư dành cho tương lai Nvidia để giúp củng cố cho các đối tác trong chuỗi cung ứng của công ty.

Theo đó, gã khổng lồ bán chip sẽ sử dụng sức mạnh từ bảng cân đối kế toán của mình để giữ cho sự bùng nổ AI được tiếp diễn thông qua các thỏa thuận, quan hệ đối tác và đầu tư vào các công ty nằm trong số những khách hàng hàng đầu.

Trong số này, có thể kể đến bao gồm nhà cung cấp điện toán đám mây CoreWeave, hay thậm chí là hãng chip đối thủ Intel và xAI, startup về AI của tỷ phú Elon Musk.

Theo một số nhà đầu tư, điều này cũng làm rõ cái gọi là “tính tuần hoàn” trong triển vọng của Nvidia. Cụ thể, công ty sẽ thực hiện các bước để thúc đẩy hoặc củng cố nhu cầu đối với chip AI bằng cách hỗ trợ các startup hoặc các công ty khác trong ngành.

Các công ty được hỗ trợ sau đó có thể sử dụng các khoản tiền tài trợ hoặc thanh khoản mới để mua chính những con chip của Nvidia.

Theo một phân tích từ NewStreet Research, cứ mỗi 10 tỷ USD mà Nvidia đầu tư vào OpenAI, cha đẻ ChatGPT sẽ chi 35 tỷ USD vào chip của Nvidia.

Tham vọng Nvidia khi đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI là để giúp thiết lập lại kỳ vọng của thị trường về tình hình tài chính bấp bênh đối với cha đẻ ChatGPT. Ảnh: Inc.

Thỏa thuận này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận thông thường của Nvidia đối với các con chip tiên tiến, nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu liên tục, vừa mang đến "phao cứu sinh" cho các công ty AI gặp khó về tiền mặt như OpenAI.

Nvidia và OpenAI cho biết giai đoạn đầu của dự án sẽ đi vào hoạt động trong nửa cuối năm 2026, đồng thời sử dụng hệ thống thế hệ mới Vera Rubin của Nvidia. Trong vòng giao dịch thứ cấp gần đây, một nhóm nhà đầu tư định giá OpenAI ở mức 500 tỷ USD

Microsoft là một trong những nhà đầu tư sớm nhất có quan hệ hợp tác chiến lược để tích hợp các mô hình của OpenAI vào dịch vụ đám mây Azure và bộ Microsoft Office. Các nhà đầu tư khác của OpenAI gồm SoftBank và Thrive Capital.

Hai công ty cho biết quan hệ hợp tác này sẽ bổ sung cho các dự án hạ tầng mà OpenAI đang thực hiện cùng Microsoft, Oracle, SoftBank và dự án Stargate.

Cha đẻ ChatGPT gọi Nvidia và Microsoft là các nhà đầu tư thụ động nhưng cũng lại là 2 đối tác quan trọng nhất của công ty.

Ông Huang nhận định khoản đầu tư của Nvidia sẽ bổ sung cho tất cả những gì đã được công bố và ký kết. Ông cũng nhấn mạnh đây là khoản đầu tư nằm ngoài các kế hoạch tài chính mà công ty từng thông báo với Phố Wall.