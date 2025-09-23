Khác biệt của iPhone 17 bản Mỹ

Không gian nhỏ sau khi loại bỏ khe SIM trên dòng iPhone 17 được Apple tận dụng triệt để, tạo ra lợi thế so với các phiên bản khác.

Phần không gian trống khi loại bỏ khe SIM trên dòng iPhone 17 sẽ được tận dụng cho pin. Ảnh: REWA Lab.

Apple bắt đầu tung ra phiên bản iPhone dùng eSIM từ năm 2018, nhưng đến năm nay phần không gian trống khi loại bỏ khe SIM mới được tận dụng triệt để. Kết quả là iPhone 17 phiên bản không thẻ SIM vật lý có dung lượng pin cao hơn. Tại nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Apple chỉ bán phiên bản dùng eSIM.

SIM (Subscriber Identity Module) là thuật ngữ đề cập đến một mạch tích hợp dùng để lưu trữ số nhận dạng và các dữ liệu khác của điện thoại. Vào thời kỳ đầu của kỉ nguyên điện thoại di động, người ta thường lưu trữ danh bạ trên SIM thay vì trên máy.

Kích thước của thẻ SIM giảm dần theo thời gian, từ phiên bản gốc to bằng chiếc thẻ tín dụng, đến nanoSIM, phiên bản thông dụng hiện tại, chỉ khoảng đầu ngón tay (12,3 x 8,8 mm). Tuy nhiên, các nhà sản xuất điện thoại vẫn muốn thu gọn triệt để hơn.

Thẻ SIM dần được thay thế bằng eSIM. Đây là loại SIM chạy bằng phần mềm được lưu trữ trên một bảng mạch. Ưu điểm quan trọng của eSIM là loại bỏ sự phiền toái vì phải thay SIM, nỗi lo mất thẻ SIM, hỏng chân tiếp xúc, đồng thời cũng không mất một vị trí gắn khay SIM trên thân máy.

Apple bắt đầu đưa eSIM lên iPhone XS và XR vào năm 2018. Tuy nhiên, phải đến dòng iPhone 14, công ty mới ngừng hỗ trợ thẻ SIM rời trên các mẫu máy tại Mỹ.

Với iPhone 14, 15 và 16, model dành cho thị trường Mỹ (chỉ dùng eSIM) không có lợi thế thực sự nào so với các mẫu máy dành cho thị trường khác. Apple chỉ đơn giản là thêm một miếng nhựa vào vị trí khay SIM.

Năm nay, Apple tận dụng tối đa chi tiết này. Họ thiết kế lại bên trong để dành phần không gian quý giá đó cho pin. Nhờ vậy, iPhone 17 chỉ hỗ trợ eSIM có dung lượng pin lớn hơn một chút so với các model có khay SIM vật lý.

Dựa trên phân tích của một kênh YouTube đã tháo rời linh kiện iPhone 17, kết hợp các nguồn thông tin khác, MacRumors cho biết iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max chỉ dùng eSIM có dung lượng pin lớn hơn phiên bản có khe SIM vật lý tương ứng là 3,7%, 18,7% và 8,6%.

Mặc dù sự khác biệt có thể khiêm tốn, 9to5mac dự đoán đây là lý do chính đáng để chuyển sang phiên bản sử dụng eSIM trên toàn thế giới kể từ dòng iPhone Fold và iPhone 18 ra mắt vào năm tới.