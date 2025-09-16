Apple đổi chiến lược với iPhone 17 Pro

Lần đầu tiên Apple hướng iPhone 17 Pro đến người dùng thực sự chuyên nghiệp, không quá chú trọng thiết kế hay công nghệ màn hình.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Gizmodo.

Apple lần đầu ra mắt phiên bản Pro cho iPhone cách đây 6 năm với dòng iPhone 11. Dù vậy phải đến thế hệ 2025, hãng mới mang đến cảm giác iPhone 17 Pro thực sự dành cho người dùng chuyên nghiệp.

Khác với những model tiền nhiệm, 9to5Mac cho rằng iPhone 17 Pro không còn “hào nhoáng”. Với việc chuyển sang khung nhôm thay cho titan, iPhone 17 Pro đơn giản sử dụng cùng chất liệu vỏ với iPhone 17 tiêu chuẩn.

Bên cạnh lợi ích tản nhiệt, chất liệu trên iPhone 17 Pro thể hiện rõ ý đồ của Táo khuyết: nếu muốn sản phẩm với thiết kế bóng bẩy và cao cấp, thiết bị này không còn phù hợp.

Vị trí trên giờ thuộc về model siêu mỏng iPhone Air. Với khung titan đánh bóng, đây được định vị là sản phẩm thời trang và cao cấp, nhiệm vụ mà các thế hệ iPhone Pro trước đây đảm nhận.

Tùy chọn màu sắc của iPhone Air gần tương tự các mẫu Pro trước đây, chẳng hạn như vàng, bạc, trắng và đen. Kể cả iPhone 17 Pro cũng không còn màu đen, thay vào đó chỉ gồm cam vũ trụ, xanh dương đậm và bạc. Tuy bắt mắt và thú vị, các tông màu trên mang vẻ kém cao cấp hơn bình thường.

Năm nay, iPhone 17 Pro chuyển sang khung nhôm để cải thiện khả năng tản nhiệt. Trước đó, titan được đánh giá cao cấp và nhẹ, song lại ảnh hưởng đáng kể đến hiệu năng.

Theo Apple, khung nhôm của iPhone 17 Pro cải thiện khả năng dẫn nhiệt gấp 20 lần so với titan. Tuy cần thêm kiểm chứng thực tế, khung nhôm về lý thuyết vẫn giúp thiết bị tản nhiệt tốt hơn, đặc biệt khi iPhone 17 Pro chú trọng khả năng quay phim chuyên nghiệp.

Cuối cùng, iPhone 17 Pro giờ sử dụng chung công nghệ màn hình với iPhone 17 cơ bản. Apple đặt tên Super Retina XDR với kích thước 6,3 inch, hỗ trợ ProMotion.

Điều này đồng nghĩa các tính năng như always-on, tần số quét linh hoạt 1-120 Hz không còn độc quyền trên dòng Pro. Nếu chỉ sử dụng với nhu cầu cơ bản, người dùng phổ thông ít có lý do để cân nhắc iPhone Pro so với trước đây.

Nhìn chung, Apple định vị rõ iPhone 17 Pro dành cho người dùng chuyên nghiệp, phục vụ công việc như sáng tạo nội dung, chụp ảnh và biên tập, hoặc đơn giản hướng đến người thường xuyên chơi game.

“Với việc iPhone 17 ngày càng tốt hơn và iPhone Air trở thành model tâm điểm, iPhone 17 Pro không còn dành cho người chỉ quan trọng thiết kế hay công nghệ màn hình”, trang tin 9to5Mac cho biết.

