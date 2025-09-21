Người Việt chi hàng nghìn tỷ cho iPhone 17

Dòng điện thoại chủ lực của Apple đem lại doanh thu lớn cho đại lý, nhà sản xuất. Số tiền Táo khuyết thu được tương đương hãng điện thoại cỡ trung bán một năm ở Việt Nam.

iPhone 17 Pro Max màu cam mới được giao đến tay khách Việt.

iPhone 17 series phá đổ kỷ lục trong nước về lượng đặt trước. Sản phẩm đánh dấu bước ngoặt ở việc phân phối điện thoại Apple chính hãng, phản ánh chính xác nhu cầu thực tế của khách hàng Việt Nam với dòng sản phẩm đắt tiền.

Chỉ trong thời gian ngắn, các đại lý nhóm đầu thu về hàng nghìn tỷ đồng bằng việc bán iPhone mới. Bất chấp giá tăng, tỷ giá thiếu ổn định, điện thoại của Apple vẫn thể hiện sức hút đáng nể ở Việt Nam. Táo khuyết kiếm được số tiền tương đương một hãng điện thoại tầm trung kinh doanh trong vòng một năm.

3 ngày bằng một năm

iPhone 17 là thế hệ đầu tiên Apple Việt Nam bán sớm, cùng ngày với các khu vực nhóm đầu. Dấu hiệu này cho thấy Táo khuyết đánh giá cao đóng góp và sự trưởng thành của thị trường trong nước. Thay đổi ngay lập tức phản ánh hiệu quả trên tổng lượng quan tâm, đặt trước cho dòng máy này ở các đại lý chính hãng.

Sau một tuần, 12-19/9, khách hàng trong nước đã chi hàng trăm tỷ đồng để đặt cọc iPhone 17. Thông tin sơ bộ ghi nhận từ các đại lý nhóm đầu cho thấy hàng trăm nghìn máy sẽ được giao đến khách mua trong thời gian tới. Cao điểm ở 3 ngày đầu tiên, theo số liệu bán lẻ, người Việt đã chi hàng nghìn tỷ đồng cho dòng điện thoại mới của Apple.

Cụ thể, Thế Giới Di Động cho biết họ có hơn 100.000 khách cọc. Trong 3 ngày phát hành đầu tiên (19-21/9) họ sẽ giao 50.000 máy đến tay người dùng Việt Nam. Trước đó, Viettel Store cũng công bố trên website có hơn 70.000 đơn đặt cọc. Nhóm đại lý nhỏ như Minh Tuấn Mobile, Di Động Việt cũng có khoảng 20.000 khách mua.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Thế Giới Di Động, cho biết đại lý sẽ giao 50.000 iPhone 17 trong 3 ngày.

Mặt khác, lượng lớn doanh thu từ các nhà bán lẻ như FPT Shop, CellphoneS hay Hoàng Hà Mobile, ShopDunk chưa được ghi nhận do hệ thống không công bố. Lượng bán từ Apple Store Việt Nam, Shopee, Lazada cũng thiếu hụt thông tin.

Dựa trên lượng giao hàng của những đơn vị đã chia sẻ, lấy giá thấp nhất trên toàn dòng máy là 25 triệu đồng, số tiền khách hàng chi ra vào khoảng 3.000 tỷ đồng . Số liệu này chưa phản ánh hết doanh thu toàn thị trường khi thực tế khi mẫu iPhone 17 Pro Max, giá niêm yết 38 triệu đồng chiếm tỷ lệ mua áp đảo. Ngoài ra, sản phẩm còn bị “kênh giá” ở một số hệ thống do thiếu hàng.

Số tiền Táo khuyết thu về trong 3 ngày bán iPhone, tương đương tổng doanh thu của một hãng điện thoại cỡ trung ở Việt Nam trong một năm. Mức 3.000 tỷ đồng bằng số tiền Vivo hay Realme kinh doanh 12 tháng.

Nghi ngờ số liệu

Trên mạng xã hội, xuất hiện nhiều ý kiến nghi ngờ con số được công bố của các đơn vị bán lẻ trong nước. Lý lẽ được đưa ra nằm ở việc GDP đầu người Việt Nam ở khoảng 4.700 USD , nhưng hàng trăm nghìn người sẵn sàng chi đến khoảng 1.000- 1.500 USD cho một chiếc di động.

Tuy nhiên theo chuyên gia giấu tên, có nhiều năm kinh nghiệm trong mảng phân phối điện thoại Apple, các đại lý nhóm đầu không làm “khống” số liệu. Thực tế, Thế giới di động hay FPT Retail đều là doanh nghiệp đại chúng, có công bố doanh thu theo theo quý, năm. Ngoài ra, các báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường sẽ chứng thực số liệu từ các bên.

Cảnh xếp hàng chờ mua iPhone 17 ở Việt Nam. Ảnh: TopZone.

Thay đổi của đợt mở bán iPhone 17 nằm ở việc thị trường Việt Nam đã lên nhóm đầu. Máy bán sớm hơn, không còn chờ đợi, giá niêm yết rẻ hơn thị trường lân cận như Thái Lan, Singapore. Như vậy, gần như toàn bộ “nhịp đầu”, vốn bị chia sẻ với điện thoại xách tay, giờ cũng được ghi nhận cho đại lý trong nước.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, B.P., người kinh doanh iPhone xách tay lâu năm, cho biết không còn “thương lái” nhập hàng Singapore, Thái Lan. Những người này chuyển sang đặt cọc, gom hàng ở các đại lý trong nước nhằm tranh thủ khan hiếm, bán lại kiếm lời. Số liệu hàng trăm nghìn lượt cọc ở các hệ thống trong nước một phần đến từ nhóm này.

Thực tế, lượng iPhone 17 cung ứng cho Việt Nam trong đợt đầu không nhiều, ít hơn thế hệ trước. Lô đầu tiên Apple sản xuất thường giới hạn, phải chia sẻ cho hơn 30 nước. Do vậy, mỗi khu vực chỉ nhận được một lượng nhỏ giọt. Theo các đại lý, để mua được thoải mái, khách Việt phải đợi đến đợt tiếp theo, vào trung tuần tháng 10.