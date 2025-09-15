Đại lý thu trăm tỷ dù chưa giao chiếc iPhone 17 nào

Đại lý Việt Nam công bố có hàng trăm nghìn lượt đặt trước cho dòng iPhone 17. Theo quy định công khai, mỗi đơn phải cọc 1 triệu đồng, tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ.

iPhone 17 Pro Max màu cam mới. Ảnh: Tom's Guide.

19h ngày 12/6, Apple Store và hàng loạt đại lý chính hãng trong nước mở đặt cọc iPhone 17 series. Năm nay, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia bán sớm, giao hàng ngày nhưng do chênh lệch múi giờ nên trước cả Mỹ, từ 19/9. Đây là một trong những thay đổi quan trọng, điều hướng iFan muốn sở hữu máy sớm từ việc mua máy xách tay, chuyển sang lựa chọn chính hãng.

Bất chấp giá tăng 3-4 triệu đồng, iPhone mới vẫn xô đổ loạt kỷ lục về đặt trước. Theo con số của các đơn vị bán lẻ công bố, khách Việt đã chi hàng trăm tỷ đồng chỉ cho việc cọc mua iPhone.

Phá kỷ lục đặt trước

Tính đến chiều 15/9, đa số hệ thống trong nước đều vẫn mở đặt trước iPhone mới, bất chấp việc thời gian giao hàng đã kéo dài sang đến khoảng giữa tháng 10. Điều này cho thấy lượng hàng cung ứng trong các đợt đầu không đủ đáp ứng nhu cầu khách mua trong nước. Đây cũng là hiện tượng thường xuyên xảy ra tại Việt Nam ở những đợt mở bán trước, dù trước đây iPhone tại Việt Nam bán sau các thị trường nhóm một từ 2 tuần đến một tháng.

Hiện tại, Thế Giới Di Động (gồm Điện Máy Xanh, TopZone) đang dẫn đầu toàn thị trường với 93.000 khách hàng đặt cọc mua iPhone 17, theo công bố từ chính đơn vị này. Ông lớn này đang nắm chuỗi phân phối lớn nhất hiện tại với hàng nghìn cửa hàng trên toàn quốc. Trong các đợt mở bán, đây cũng là đơn vị nhận lượng hàng cung ứng nhiều nhất.

Thế Giới Di Động công bố có gần 94.000 khách đặt cọc mua iPhone 17. Ảnh: MWG.

Trong khi đó, Viettel Store cũng “khoe” mình có gần 70.000 lượt đặt cọc. Di Động Việt công bố đạt 11.000 khách mua.

Bất ngờ, FPT Shop, ông lớn đứng thứ 2 về thị phần bán lẻ di động, năm nay không công bố lượng khách đặt hàng. Hai đại lý dẫn đầu có lịch sử đối đầu căng thẳng trong những “mùa iPhone” trước. Thông thường, FPT Shop công bố lượng khách tương đương 70% Thế Giới Di Động. Nhóm đại lý tầm trung như Hoàng Hà Mobile, CellphoneS, vốn có hàng trăm điểm bán trên cả nước, cũng không đua khoe lượng đặt cọc với các đối thủ.

Đây là điểm khác biệt của thị trường trong năm nay. Thế Giới Di Động, Viettel Store công bố số khách cọc khổng lồ, gấp nhiều lần năm trước trong thời gian ngắn. Các đại lý khác lại từ chối đưa ra dữ liệu này.

Thu trăm tỷ đồng dù chưa bán máy nào

Đến 19/9, những chiếc iPhone 17 đầu tiên mới đến tay khách hàng trong nước. Nhưng ngay từ lúc này, dòng máy Apple đã đem về cho đại lý trong nước nguồn thu khổng lồ. Cụ thể, những hệ thống bán lẻ lớn đều thu trước 1 triệu đồng tiền đặt cọc của khách mua. Theo lượng công bố hiện tại, ít nhất 170.000 nghìn đơn đã hoàn thành. Số tiền đại lý thu được tương đương 170 tỷ đồng .

Trái ngược với tình huống này, một số đại lý như Minh Tuấn Mobile không lấy tiền cọc của khách mua iPhone 17. Một trong những lý do đến từ sự thiếu chắc chắn về nguồn hàng và thời gian cung ứng.

Theo nguồn tin riêng của Tri Thức - Znews, lượng hàng cung ứng cho Việt Nam trong đợt đầu không nhiều. Các đơn vị phân phối nội địa phải “tranh giành” nguồn hàng với các quốc gia lân cận như Singapore, Thái Lan, Malaysia.

Bản iPhone 17 Pro Max màu cam mới cháy hàng ở Việt Nam, trễ hàng nhiều tuần. Ảnh: Tom's Guide.

“Năm nay trong nhịp đầu, số iPhone 17 Pro Max chỉ bằng 1/5 so với năm ngoái”, một chuyên viên kinh doanh trong chuỗi phân phối Apple nói. Tình huống này dẫn đến việc lượng lớn khách đặt sẽ phải chờ đợi, chưa thể nhận máy đợt đầu. Một số đại lý tranh thủ "kê giá", khách muốn nhận sớm phải trả nhiều hơn 3-8 triệu đồng với những lựa chọn được quan tâm.

Sức hút của đợt iPhone mới có thể thấy rõ khi đại lý mở đặt hàng vào ngày 12/9. Chỉ sau vài phút, thời gian chờ giao hàng trên cửa hàng trực tuyến của Apple đã lùi đến cuối tháng 9, đầu tháng 10. Ngay trong đêm, các đại lý đều công bố lượng đặt hàng đạt hàng chục nghìn chiếc. Tại một số cửa hàng, đại lý còn niêm yết giá tăng hàng triệu đồng cho mẫu máy hot như iPhone 17 Pro Max trên trang web.

Lượng máy cung ứng những đợt sau phụ thuộc vào sức bán ở giai đoạn đầu. Apple tính toán cung ứng dựa trên chỉ số velocity, tức lượng kích hoạt trên tổng cung ứng. Vấn đề với đơn vị phân phối trong nước là người dùng chỉ quan tâm các mẫu mới, dòng Pro Max.

Các sản phẩm còn lại trong dải thiết bị thường “ế hàng”, giảm velocity. Do vậy, để nhận được đúng sản phẩm mong muốn, người dùng Việt Nam có thể phải chờ nhiều tháng trong các giai đoạn khan hiếm.

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ trụ, giá cao nhất 64 triệu Sắc cam mới của iPhone 17 Pro/Pro Max nổi bật, sáng màu hơn hẳn những lựa chọn an toàn như vàng, xanh, xám của các năm trước.