Thông số ấn tượng của iPhone 17 Pro

Một số nguồn tin rò rỉ mới hé lộ dung lượng pin iPhone 17, cho thấy các phiên bản chỉ dùng eSIM có lợi thế rõ rệt so với bản dùng khay SIM vật lý.

iPhone 17 bản eSIM sẽ có dung lượng pin tốt hơn so với bản SIM vật lý. Ảnh: Ts2.

Sự kiện thường niên “Awe Droping” với loạt sản phẩm mới, đặc biệt là iPhone 17 sẽ diễn ra lúc 0h đêm 10/9.

Bên cạnh 4 mẫu iPhone 17, Apple dự kiến còn giới thiệu AirPods Pro 3, Apple Watch cùng nhiều thiết bị khác. Trước sự kiện, những thông số của iPhone 17 đều được quan tâm.

Dung lượng pin của toàn bộ dòng iPhone 17 vừa xuất hiện trong tin đồn rò rỉ, hé lộ một lợi thế đáng chú ý dành riêng cho các phiên bản chỉ hỗ trợ eSIM.

Theo chuyên gia rò rỉ ShrimpApplePro, iPhone 17 tiêu chuẩn được trang bị viên pin 3.692 mAh, cao hơn 3,6% so với iPhone 16. iPhone 17 Pro Max sở hữu pin lớn nhất, đạt mức 5.088 mAh, tăng 8,6% so với thế hệ trước.

Đáng chú ý, iPhone 17 Pro được nâng cấp mạnh mẽ nhất khi dung lượng pin nhảy vọt gần 19%, lên tới 4.252 mAh. Ngược lại, iPhone 17 Air lại gây bất ngờ khi con số dừng ở 3.149 mAh, thấp hơn khoảng 4,8% so với iPhone 16 Plus.

Điều khiến giới công nghệ quan tâm là sự phân tách dung lượng pin giữa các phiên bản eSIM và bản dùng khay SIM vật lý. Với 3 mẫu iPhone 17 Air, 17 Pro và 17 Pro Max bản eSIM, dung lượng pin dường như cao hơn 5% so với phiên bản sim vật lý.

Đây là lần đầu tiên Apple tận dụng phần không gian trống sau khi loại bỏ khe SIM vật lý. Trước đó, khu vực này chỉ được lấp bằng một miếng cao su, không đem lại lợi ích thực tế cho người dùng.

Sự thay đổi này có thể lý giải bởi kế hoạch mở rộng iPhone chỉ dùng eSIM ra nhiều thị trường hơn trong năm nay. Việc tối ưu hóa không gian bên trong giúp Táo khuyết vừa duy trì thiết kế gọn nhẹ, vừa tăng thời lượng sử dụng, một yếu tố quan trọng đối với người dùng. Những nâng cấp này cũng khiến iPhone 17 Pro trở thành mẫu máy đáng chờ đợi nhất, khi sở hữu mức cải thiện pin hiếm thấy trong nhiều năm.

Dù vậy, tất cả thông tin mới chỉ dừng ở mức rò rỉ. Phải đến sau sự kiện “Awe Droping”, dung lượng pin thực sự của iPhone 17 mới được xác nhận. Nếu đúng như dự đoán, lợi thế pin trên các mẫu eSIM có thể trở thành điểm khác biệt quan trọng, khuyến khích người dùng chuyển sang sử dụng tiêu chuẩn mới vốn còn gây nhiều tranh cãi.