Bí ẩn của iPhone 17 sắp có lời giải

Apple được cho là sẽ thay đổi thiết kế mặt lưng iPhone 17 Pro, với cụm camera trải ngang và chất liệu mới, hứa hẹn khác biệt so với thế hệ trước.

Mặt lưng của iPhone 17 Pro có sự thay đổi lớn. Ảnh: MacRumors.

Trước thềm sự kiện Awe Drop của Apple, nhiều thông tin rò rỉ về iPhone 17 Pro và Pro Max đã xuất hiện. Tuy nhiên, chi tiết về thiết kế mặt sau của sản phẩm vẫn là một ẩn số lớn.

Trong những ngày qua, các nguồn tin đưa ra 2 luồng dự đoán trái chiều. Trong đó, họ đều thống nhất rằng cụm camera của iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ thay đổi, mở rộng thành một dải chạy ngang toàn bộ phần trên của mặt lưng. Điểm khác biệt nằm ở chất liệu thiết kế. Một số nguồn tin rò rỉ cho rằng Táo khuyết sẽ giữ mặt lưng kính hoàn toàn như iPhone 16 Pro. Ngược lại, một số nguồn tin cho biết công ty có thể áp dụng thiết kế 2 tông màu, kết hợp nhôm và kính, đồng thời bố trí khu vực riêng cho MagSafe.

Trước đó, phương án 2 tông màu được xem như một bản dựng hơn là sản phẩm thực tế. Tuy nhiên, phóng viên Mark Gurman của Bloomberg lại đưa ra nhận định khác. Trong bản tin gần đây, ông cho biết các mẫu cao cấp sắp tới sẽ có mặt lưng hoàn toàn mới, mang lại diện mạo khác biệt cho khu vực camera.

Theo Mark Gurman, phần lưng của iPhone 17 Pro sẽ chia thành 2 khu vực rõ rệt. Cụ thể, 1/3 phía trên là dải camera chạy ngang, trong khi 2/3 phía dưới được thiết kế lại, đồng thời đóng vai trò là khu vực sạc không dây. Mô tả này phù hợp với hình ảnh rò rỉ về thiết kế bằng vật liệu nhôm và kính, thay vì mặt lưng toàn kính như hiện tại.

Nếu thông tin này chính xác, Apple có thể mang đến thay đổi lớn nhất về mặt lưng iPhone Pro trong nhiều năm qua. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước đệm trước khi Apple thử nghiệm thiết kế toàn kính ở các thế hệ sau, trong bối cảnh ông lớn công nghệ này ngày càng sử dụng nhiều kim loại hơn trên dòng Pro.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, thay đổi này còn có thể giúp giảm trọng lượng của thiết bị. Việc chuyển từ chất liệu titan và kính sang nhôm cùng phần kính ít hơn sẽ khiến iPhone 17 Pro nhẹ hơn đáng kể so với các phiên bản tiền nhiệm. Đây có thể là khác biệt dễ nhận thấy nhất đối với người dùng.

Hiện Apple chưa đưa ra phản hồi về những thông tin rò rỉ. Câu trả lời chính thức sẽ có trong sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 9/9 tới.