Lợi thế đặc biệt chỉ có ở iPhone 17 Pro

iOS 26 sẽ mang đến nhiều cập nhật về pin cho iPhone 17 Pro, tạo điều kiện cho một tính năng độc quyền trên dòng điện thoại này.

iPhone 17 Pro nhận được lợi thế lớn về pin. Ảnh: 9to5Mac.

Sự kiện ra mắt iPhone lớn của Apple chỉ còn cách vài ngày, công bố các mẫu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Air hoàn toàn mới nhằm thu hút người dùng nâng cấp. Trong khi mẫu iPhone Air có thiết kế siêu mỏng, 17 Pro có thể sẽ sở hữu lợi thế pin hoàn toàn mới, bao gồm sạc ngược không dây.

Bloomberg trước đó đã viết về kế hoạch nâng cấp lớn của Apple trong vòng 3 năm, đầu tiên trong năm 2025 với sự xuất hiện của hai dòng trên. iPhone 17 Air gây chú ý với độ mỏng, nhẹ, mang chút phong cách từ tương lai, nhưng phải đánh đổi về pin, camera và nhiều yếu tố khác.

Ngược lại, iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ tiếp tục thể hiện thế mạnh của dòng điện thoại chủ lực với thời lượng sử dụng bền bỉ. Không chỉ chiếm ưu thế về pin, hai mẫu này được dự đoán sẽ sở hữu tính năng nổi bật.

Chuyên gia tin đồn Fixed Focus Digital tiết lộ iPhone 17 Pro đã được Apple thử nghiệm với tính năng sạc ngược không dây mới. Lần cuối cùng tính năng này được nhắc đến là vào tháng 2, bởi Instant Digital. Tùy thuộc vào cách Apple triển khai, tính năng này có thể cho phép người dùng sạc AirPods, Apple Watch, hoặc thậm chí một chiếc iPhone khác chỉ bằng chính iPhone 17 Pro của mình.

Trong nhiều năm qua đã có vô số tin đồn về việc iPhone sẽ được trang bị tính năng sạc ngược không dây. Nhưng theo 9to5Mac, có nhiều lý do để tin rằng điều này thực sự có thể xảy ra trong năm nay.

Đầu tiên, Apple cần tạo sự khác biệt cho dòng iPhone 17 Pro vì iPhone 17 Air trước đó đã gây chú ý với kiểu dáng mới lạ, đi kèm giá cả phải chăng. Bản Pro sẽ có nhiều tính năng độc quyền nhằm thuyết phục người dùng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn.

Ngoài ra, các bản thiết kế mô phỏng cho thấy Apple đang điều chỉnh lại vị trí logo trên mặt lưng dòng iPhone 17. Logo Táo Khuyết sẽ được đặt thấp hơn so với thông thường. Lý do cho thiết kế này có thể để đáp ứng tính năng sạc ngược không dây, bằng cách đặt thiết bị khác lên logo để bắt đầu sạc.

Cuối cùng, iOS 26 sẽ mang đến hàng loạt tính năng mới liên quan đến pin, như Adaptive Power, tự điều chỉnh các yếu tố khi pin gần cạn, hay hiển thị thống kê tiêu thụ pin. Điều này càng củng cố thêm khả năng một tính năng pin mới như sạc ngược không dây sẽ được triển khai.