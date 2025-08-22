Động thái lạ của Apple tại Trung Quốc

Apple mở tài khoản trên RedNote, mạng xã hội nổi tiếng của Trung Quốc, nhằm tăng hiện diện thương hiệu trước thềm ra mắt iPhone 17 giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Apple mở rộng sự hiện diện trên mạng xã hội tại Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Apple vừa mở tài khoản chính thức trên RedNote, mạng xã hội được ví như “Instagram của Trung Quốc”, trước thời điểm ra mắt iPhone 17. Chỉ sau một ngày kể từ bài đăng đầu tiên hôm 16/8, tài khoản đã thu hút hơn 200.000 lượt theo dõi. Bài viết kèm video hoạt hoạt có logo của Apple, kêu gọi người dùng chia sẻ câu chuyện với công ty, song không đề cập đến sản phẩm mới.

Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng hiện diện của Táo khuyết tại Trung Quốc, thị trường quan trọng nhưng đang có mức độ cạnh tranh rất gay gắt. Trước đó, nhà sản xuất iPhone đã lập tài khoản trên WeChat, Douyin và Weibo, nơi CEO Tim Cook duy trì trang cá nhân từ năm 2015 với hơn 1,8 triệu người theo dõi.

Cuối tuần qua, Cook đăng bài trên Weibo mời khách hàng tới cửa hàng mới Apple Uniwalk Qianhai ở Thâm Quyến. Việc khai trương diễn ra chỉ vài ngày sau khi công ty đóng cửa chi nhánh tại Đại Liên, đánh dấu lần đầu tiên Apple tự chấm dứt hoạt động một cửa hàng tại đại lục.

RedNote đang thu hút sự chú ý toàn cầu, đặc biệt sau khi người dùng Mỹ tải ứng dụng như động thái phản đối lệnh cấm TikTok. Nền tảng này nổi bật với nhóm khách hàng trẻ và am hiểu công nghệ, tệp người dùng mà Apple muốn tiếp cận sâu hơn tại Trung Quốc.

Ông lớn công nghệ Mỹ hiện đối diện thách thức lớn khi chính quyền Trung Quốc triển khai chính sách trợ cấp 15% cho thiết bị dưới 6.000 nhân dân tệ ( 834 USD ), nhưng phần lớn iPhone không được hưởng lợi từ chính sách này. Tháng 5, Apple phải giảm giá mạnh sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử để một số mẫu như iPhone 16 Pro đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

Trong quý tài chính kết thúc ngày 28/6, doanh thu của Táo khuyết từ Trung Quốc (gồm Hồng Kông, đảo Đài Loan) tăng 4,4% so với cùng kỳ, nhờ hưởng lợi từ chính sách kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, theo chuyên gia Ivan Lam của Counterpoint, doanh số iPhone có thể suy giảm vào nửa cuối năm nay do nhu cầu yếu, chu kỳ iPhone 16 đi vào cuối vòng đời và iPhone 17 chưa đủ hấp dẫn để thúc đẩy làn sóng nâng cấp mới.