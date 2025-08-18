Apple 'thay máu'

Nhiều lãnh đạo cấp cao của Apple đã xác nhận hoặc lên kế hoạch nghỉ hưu. Táo khuyết đang đưa một loạt lãnh đạo trẻ tuổi hơn lên những vị trí kế nhiệm.

Cơ quan đầu não của Apple tại California. Ảnh: NYT.

Ban lãnh đạo cấp cao của Apple đã nhận được 2 thông báo nghỉ hưu trong 12 tháng vừa qua. Với một đội ngũ quản lý đang dần lớn tuổi, có nhiều khả năng sẽ còn những thay đổi khác trong thời gian tới.

Mark Gurman, phóng viên của Bloomberg, đã đề cập đến sự rời đi của Luca Maestri và việc Jeff Williams sắp rời khỏi hàng ngũ lãnh đạo trong bản tin "Power On". Theo các nguồn tin của ông, sẽ còn có thêm những sự chia tay nữa từ cấp lãnh đạo cao nhất của Apple.

Đối tượng cụ thể của những tin đồn này chưa được tiết lộ. Gurman dự đoán ít nhất một cái tên lớn của công ty sẽ rời đi vào năm 2026, hoặc thậm chí sớm hơn là cuối năm 2025. Một bình luận phía dưới bài viết cho rằng người đó là Deirdre O’Brien, Giám đốc mảng Bán lẻ và Con người của Apple, do bà đã đảm nhận nhiều vai trò.

Trong khi đó, hai thông báo nghỉ hưu gần đây nhất của Apple diễn ra cách nhau chưa đầy một năm. Tháng 8/2024, Luca Maestri, Giám đốc tài chính (CFO) của Apple, được xác nhận sẽ rời chức vụ, để cho Kevan Parekh đảm nhận vị trí này vào cuối năm.

Sau lời chia tay từ CEO Tim Cook trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2024, Parekh lần đầu xuất hiện trên cương vị mới trong báo cáo kết quả quý kết thúc tháng 1/2025. Hiện Maestri vẫn còn ở lại Apple và đang giữ chức Phó Chủ tịch Dịch vụ Doanh nghiệp.

Đến tháng 7 vừa qua, Giám đốc điều hành (COO) Jeff Williams được thông báo sẽ dần nghỉ hưu, chuyển giao vị trí cho Sabih Khan trong tháng đó. Tuy nhiên, Williams vẫn tiếp tục ở lại để giám sát bộ phận thiết kế và dự kiến sẽ thực sự rời khỏi vị trí vào cuối năm.

Trong cả hai trường hợp, các lãnh đạo cấp cao đều nhường chỗ cho người kế nhiệm nhưng vẫn tiếp tục ở lại Apple cho đến khi chính thức nghỉ hưu. Theo Gurman, Apple có chủ ý sắp xếp các đợt nghỉ hưu này theo lộ trình, nhằm đảm bảo lợi ích cho công ty.

Những thay đổi ở cấp lãnh đạo cao buộc Apple phải tái cơ cấu vai trò quản lý là điều vốn dĩ xảy ra. Tuy nhiên, độ tuổi của nhiều thành viên cấp cao khác trong công ty cũng cho thấy sẽ còn nhiều biến động xảy ra trong những năm tới.

Greg Joswiak, phụ trách Tiếp thị toàn cầu, hiện 61 tuổi, Sabih Khan 59 tuổi, và Eddy Cue, phụ trách Dịch vụ, đã 60 tuổi. Bên cạnh đó, Tim Cook cũng từng chia sẻ vào năm 2021 rằng ông có lẽ sẽ rời Apple trong vòng 10 năm tới.

Điều này cho thấy Apple đang phải đối diện với một khối lượng lớn công việc trong việc chuẩn bị kế hoạch kế nhiệm. Nhiều thành viên trong ban quản trị của công ty đã gần đến tuổi nghỉ hưu, trong khi vị CEO đương nhiệm chỉ còn hơn nửa thập kỷ để tiếp tục công việc của mình.