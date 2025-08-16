Apple trở lại mạnh mẽ

Apple chuẩn bị trở lại đường đua AI với robot để bàn, Siri và thiết bị nhà thông minh. Những sản phẩm này được kỳ vọng tạo cú hích tăng trưởng mới cho Táo khuyết.

Apple trở lại cuộc đua AI với hàng loạt dự án mới. Ảnh: Daybreak.

Apple đang lên kế hoạch tái gia nhập cuộc đua trí tuệ nhân tạo bằng một loạt sản phẩm mới, từ robot để bàn, trợ lý Siri, màn hình thông minh đến camera an ninh gia đình. Trọng tâm chiến lược AI của công ty hướng tới năm 2027 là robot để bàn kiêm bạn đồng hành ảo.

Đây được xem là nỗ lực làm mới hình ảnh sau khi kính thực tế hỗn hợp Vision Pro thất bại về doanh số, còn thiết kế của các dòng sản phẩm chủ lực ít thay đổi nhiều năm qua. Apple cũng bị cho là chậm chân trong làn sóng AI sáng tạo, trong khi OpenAI và cựu giám đốc thiết kế Jony Ive đang hợp tác phát triển thiết bị AI mới.

Robot để bàn của Táo khuyết có màn hình như iPad gắn trên trục chuyển động, có thể xoay theo hướng người nói và chủ động thu hút sự chú ý. Thiết bị hỗ trợ làm việc, giải trí, quản lý công việc, gọi FaceTime với khả năng khóa vào người đối diện và điều khiển từ xa qua iPhone.

Điểm nhấn là Siri phiên bản mới, có thể tham gia hội thoại nhóm, ghi nhớ thông tin và chủ động gợi ý. Công cụ này sẽ được tích hợp sâu vào hệ điều hành, có “cá tính” và khả năng tương tác trực quan, tương tự trợ lý hoạt hình Clippy trước đây.

Bên cạnh robot, Apple phát triển màn hình thông minh dự kiến ra mắt vào giữa 2026, với tên mã J490. Sản phẩm này là phiên bản thu gọn của robot, hỗ trợ điều khiển các vật dụng trong nhà, phát nhạc, ghi chú, duyệt web, hội nghị truyền hình và hỗ trợ giao diện Siri mới. Cả 2 thiết bị chạy hệ điều hành Charismatic, hỗ trợ nhiều người dùng với khả năng tự nhận diện khuôn mặt và tùy biến giao diện.

Apple cũng chuẩn bị cải tiến Siri với phiên bản Linwood, ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn để xử lý truy vấn dựa trên dữ liệu cá nhân. Phiên bản LLM Siri có thể ra mắt sớm nhất mùa xuân năm sau, trong khi một phiên bản khác được thiết kế lại hoàn toàn dự kiến xuất hiện vào 2026. Gã khổng lồ công nghệ đồng thời thử nghiệm công nghệ AI từ bên ngoài.

Ngoài AI, Apple còn phát triển iPhone mỏng hơn ra mắt 2025, kính thông minh, điện thoại gập, iPhone kỷ niệm 20 năm, tai nghe N100 và thiết bị màn hình gập cỡ lớn.

Các sản phẩm AI được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới, giúp Apple cạnh tranh với Samsung, Meta và Google.