Apple không còn là 'số một' với Foxconn

Lần đầu tiên doanh thu từ mảng máy chủ AI vượt qua điện tử tiêu dùng, cho thấy hướng đi mới của Foxconn trong bối cảnh thị trường suy thoái.

Logo của Foxconn. Ảnh: Reuters.

Trong thông báo ngày 15/8, Foxconn cho biết lợi nhuận từ mảng máy chủ AI lần đầu vượt qua các sản phẩm liên quan đến Apple. Đây được xem là cột mốc quan trọng khi đối tác lớn của Táo khuyết muốn đa dạng hóa nguồn lợi nhuận.

Là nhà cung cấp lớn cho cả Apple và Nvidia, Foxconn kỳ vọng mảng điện toán đám mây sẽ tiếp tục tăng trưởng, đồng thời hạ triển vọng cả năm cho mảng điện tử tiêu dùng.

“Máy chủ AI ghi nhận tăng trưởng vượt 60% trong quý II năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy rõ đà phát triển của ngành”, CEO luân phiên Kathy Yang cho biết trong hội nghị nhà đầu tư của Foxconn.

Động lực mới của Foxconn

Bà Yang nhấn mạnh doanh thu từ máy chủ AI quý III dự kiến tăng trưởng hơn 170% so với cùng kỳ năm ngoái, và gấp 3 lần quý trước. Tính cả năm, mảng máy chủ AI dự kiến mang về cho Foxconn khoảng 33 tỷ USD .

Cột mốc này diễn ra trong bối cảnh Foxconn tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, bù đắp sự suy thoái của ngành công nghiệp smartphone.

“Chúng tôi dễ dàng đạt mục tiêu nhận hơn 50% doanh thu từ điện toán đám mây trong năm nay, đến từ nhu cầu thực sự mạnh mẽ. Tổng lượng máy chủ AI được xuất xưởng trong phần còn lại của năm sẽ tăng theo quý”, James Wu, phát ngôn viên Foxconn, cho biết.

iPhone 16 Pro Max và iPhone 16 Pro. Ảnh: The Verge.

Trong quý II, lợi nhuận ròng của Foxconn tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 1,47 tỷ USD . Biên lợi nhuận hoạt động của công ty đạt 3,16%, tăng 0,28 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, tập đoàn ghi nhận biên lợi nhuận gộp giảm 0,9 điểm %, còn 6,33%.

Sau 7 tháng đầu năm, doanh thu Foxconn tăng 17,62%, đạt gần 135 tỷ USD . Yếu tố đóng góp chủ yếu đến từ doanh số máy chủ AI, đặc biệt là dòng GB200 của Nvidia. Mảng kinh doanh điện tử tiêu dùng vẫn đi ngang do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Theo Yang, Foxconn đã chuẩn bị cho các đợt ra mắt sản phẩm điện tử tiêu dùng của khách hàng trong quý III. Tuy nhiên do bất ổn thuế quan và tỷ giá hối đoái, công ty vẫn chưa chắc mức tăng trưởng trong phần còn lại của năm.

“Thách thức thực ra không đến từ thuế quan, mà là sự không chắc chắn trong chính sách, gây khó khăn với tính linh hoạt của một công ty. Lĩnh vực sản xuất không thể thay đổi lập tức mà cần kế hoạch trước”, Yang cho biết.

Khó khăn của Foxconn

Theo CEO luân phiên của Foxconn, công ty đã xây dựng 230 cơ sở trên toàn thế giới, thành lập đội ngũ chuyên gia về logistic, xuất nhập khẩu tại 25 quốc gia để hỗ trợ khách hàng ứng phó tình hình địa chính trị phức tạp.

Báo cáo cho thấy chi phí vốn của Foxconn trong nửa đầu năm đạt 2,66 tỷ USD , tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, nhằm mở rộng hạ tầng máy chủ AI và quy mô sản xuất toàn cầu.

Công nhân tại một nhà máy của Foxconn. Ảnh: Bloomberg.

Bản thân Foxconn đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi Nvidia và Apple đều đối mặt áp lực kép từ Mỹ và Trung Quốc.

Foxconn Industrial Internet (FII), công ty con của Foxconn được niêm yết tại Thâm Quyến (Trung Quốc), đơn vị chủ chốt trong hoạt động sản xuất máy chủ của Foxconn, ghi nhận cổ phiếu tăng gần 69% trong một tháng (từ 25,9 nhân dân tệ lên 43,68 nhân dân tệ) sau khi Mỹ cho phép Nvidia tiếp tục bán chip H20 đến Trung Quốc.

Ngoài ra, bất chấp lời đe dọa áp thuế quan 50% của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhiều nhà cung ứng của Apple vẫn có kế hoạch lắp ráp iPhone tại Ấn Độ vì cho rằng thị trường này sẽ được miễn thuế.

Tại Mỹ, Foxconn đang xây dựng cơ sở máy chủ AI mới tại Texas phục vụ Nvidia và Apple, tham vọng trở thành cái tên chủ chốt trong hệ sinh thái cung ứng máy chủ AI tại Mỹ. Theo Nikkei, những động thái này có thể làm hài lòng ông Trump, người luôn kêu gọi đưa hoạt động sản xuất công nghệ về Mỹ.

Đầu tháng 4, Foxconn cũng bán toàn bộ đất và cơ sở xe điện tại Ohio. Động thái này cho thấy công ty cam kết chuyển hướng tập trung từ xe điện sang máy chủ AI.