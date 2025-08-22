iPhone 17e rò rỉ thiết kế mới

Phone 17e được cho là sẽ sở hữu thiết kế mới, bổ sung Dynamic Island và giữ mức giá thấp để cạnh tranh ở phân khúc phổ thông.

iPhone 17e nhiều khả năng sở hữu Dynamic Island. Ảnh: Cult of Mac.

Theo nguồn tin rò rỉ trên Weibo từ tài khoản Digital Chat Station, mẫu iPhone 17e sẽ có thay đổi quan trọng về thiết kế, chuyển từ màn hình tai thỏ sang Dynamic Island, đi kèm chip A19. Đây được xem là nâng cấp đáng kể so với iPhone 16e vốn sử dụng chip A18 cũng như vẫn giữ thiết kế tai thỏ tương tự iPhone 13 và 14.

Nguồn tin trên cho biết iPhone 17e sẽ tiếp tục dùng màn hình OLED 6,1 inch với tần số quét 60 Hz, camera trước 12 MP, có Face ID và camera sau 48 MP. Điểm nhấn lớn nhất của sản phẩm vẫn nằm ở giá bán, dự kiến thấp hơn nhiều so với các mẫu iPhone 17 khác.

Trong khi iPhone 16e dựa trên thiết kế của iPhone 14, iPhone 17e nhiều khả năng sẽ kế thừa ngoại hình iPhone 15 ra mắt vào năm 2023, với khung viền bo tròn hơn. Điều này giúp dòng máy giá rẻ của Apple có diện mạo hiện đại hơn, trong khi vẫn sở hữu hiệu năng ở mức tốt.

Một số nguồn tin uy tín khác như từ chuyên gia Ming-Chi Kuo, Mark Gurman của Bloomberg và The Elec cũng xác nhận iPhone 17e đang đi đúng tiến độ và sẽ ra mắt vào đầu năm 2026. Đây là thời điểm thường được Apple lựa chọn để tung ra các mẫu smartphone giá rẻ.

Digital Chat Station là tài khoản có độ tin cậy cao trong việc rò rỉ thông tin về Apple. Trước đây, nguồn tin này từng tiết lộ chính xác rằng iPhone 15 và 15 Plus sẽ dùng cảm biến 48 MP nhỏ hơn so với bản Pro, cũng như mô tả đúng thiết kế màn hình của iPhone 12.

Nếu thông tin lần này chính xác, iPhone 17e sẽ trở thành mẫu máy đầu tiên trong dòng giá rẻ sở hữu Dynamic Island và thiết kế mới, giúp Apple mở rộng lựa chọn cho nhóm khách hàng phổ thông. Trong khi đó, công ty vẫn giữ được sự phân cấp rõ rệt với các phiên bản Pro cao cấp.