Lỗ nặng nếu đi Singapore, Thái Lan xách tay iPhone 17

Dù đã tăng giá 3-4 triệu đồng mỗi phiên bản, dòng iPhone 17 tại Việt Nam vẫn được xếp vào nhóm những nước có giá thấp nhất thế giới.

Diễn biến phức tạp của thuế quan toàn cầu, gây áp lực lên tỉ giá nội, ngoại tệ ở nhiều nước. Mức niêm yết của iPhone 17 series biến động mạnh trên toàn cầu cầu, khiến cục diện “ngành” mua bán điện thoại Apple xách tay thay đổi.

Giá các phiên bản smartphone mới từ Táo khuyết bán ở Việt Nam nhìn chung tăng mạnh, biên độ 3-4 triệu đồng so với đời trước. Mức cao khiến nhiều khách hàng bất ngờ. Tuy nhiên trên bảng xếp hạng toàn cầu, số tiền khách hàng trong nước phải trả ở mức thấp. Đặt cạnh khu vực lân cận, iPhone 17 nội địa cũng thấp hơn hẳn, theo cả quy đổi USD hay VND.

Tăng giá nhưng vẫn rẻ

Các phiên bản của iPhone 17 tại Việt Nam gần như đều tăng giá so với đời trước, trừ dòng iPhone 17 thường. Mẫu iPhone 17 phổ thông được Apple nâng cấp bộ nhớ mặc định lên 256 GB và rẻ hơn bản iPhone 16 500.000 đồng. Tuy nhiên thực tế, không hẳn khách Việt được món hời. Ở các thị trường khác, iPhone 17 256 GB vốn niêm yết bằng bản tiền nhiệm, bộ nhớ 128 GB. Dựa trên quy chuẩn này, giá ở Việt Nam đã tăng 2,5 triệu đồng.

Điều tương tự với dòng Pro/Pro Max. Khách hàng mua iPhone mới chính hãng cũng phải trả thêm 3-4 triệu so với đời trước. Trong khi theo mốc Apple công bố ở Mỹ, iPhone 17 Pro và Pro Max đều tương đồng về giá với model ra mắt năm 2024.

Dung lượng iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max 256 GB 25 triệu đồng 32 triệu đồng 35 triệu đồng 38 triệu đồng 512 GB 31,5 triệu đồng 38,5 triệu đồng 41,5 triệu đồng 44,5 triệu đồng 1 TB

45 triệu đồng 48 triệu đồng 51 triệu đồng 2 TB





64 triệu đồng

Giá mới sau khi được công bố gây bất ngờ với người dùng trong nước. “Tôi định tiếp tục nâng cấp theo chu trình hàng năm. Nhưng giá hãng công bố cao quá, nếu bán máy cũ đi vẫn phải bù thêm gần 20 triệu đồng. Con số này khiến tôi phải cân nhắc nhiều”, Đức Minh, nhân viên văn phòng ngụ tại TP.HCM, chia sẻ.

Trên mạng xã hội, các chủ đề bàn luận về sản phẩm mới của Apple, ý kiến giá cao, đắt đỏ cũng được nhắc đến nhiều lần.

Giá iPhone 17 Pro Max tại các khu vực trên thế giới. Ảnh: The MacIndex.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nước có quốc gia có giá iPhone rẻ nhất, theo thống kê của The MacIndex. Chuyên trang tính toán chi phí người dùng phải trả để mua sản phẩm Apple ở 37 nước. Việt Nam được xếp hạng dao động quanh hạng 6-7 tùy model, thuộc nhóm rẻ nhất toàn cầu. Khách hàng trong nước chỉ phải mua iPhone 17 Pro Max đắt hơn ở Nhật Bản, Mỹ, Hồng Kông, Arab Saudi và Australia.

Công thức của The MacIndex chuyển giá bán niêm yết tại từng quốc gia sang USD. Sau đó, họ so sánh con số này với nhau để có bảng xếp hạng. Trong một số trường hợp, công thức này không phản ánh đúng chênh lệch ở mọi trường hợp bởi tương quan tỉ giá song song giữa một số nước không đúng với USD. Tuy vậy, cách tính này vẫn cho thấy cái nhìn tổng quan về giá iPhone toàn cầu.

iPhone chính hãng rẻ hơn xách tay

Theo tỷ giá những năm trước, iPhone bán tại Việt Nam vẫn đắt hơn mức niêm yết của Singapore, Thái Lan khoảng 10-20%. Ví dụ, giá iPhone 16 Pro Max ở hai nước lân cận vào khoảng 29-31 triệu đồng sau quy đổi. Trong khi đó, khách Việt mua lúc mở bán tại giá 35 triệu đồng.

Tuy nhiên ở năm nay, giá iPhone 17 Pro Max đảo chiều. Con số 38 triệu đồng người dùng trong nước phải trả để mua model cao cấp nhất của Apple vẫn rẻ nhất khu vực theo tỉ giá mới. Ví dụ, Apple niêm yết iPhone 17 Pro Max ở Singapore ở mốc 1.900 SGD (tương đương 1.480 USD /39 triệu đồng). Tại Thái Lan, model có giá 49.000 baht ( 1.550 USD /40,7 triệu đồng).

Như vậy, giá iPhone ở Việt Nam rẻ hơn lần lượt 40 USD (1 triệu đồng) và 110 USD (2,7 triệu đồng) so với hai nước lân cận, là những nơi mà nhiều năm trước người Việt thường bay sang để mua iPhone về trong ngày đầu.

Ngoài bán sớm, iPhone Việt Nam còn rẻ hơn các thị trường lân cận. Ảnh: MBKHD.

“iPhone 17 ở Việt Nam đắt hơn đáng kể, nhưng việc sang Singapore hay Thái Lan để mua máy, về bán kiếm lời là điều không thể. Tỷ giá chênh lệch khiến việc có máy sớm, bán chênh thêm vài triệu đồng cũng không thể bù đắp chi phí, công sức bỏ ra”, Phúc Bửu, người kinh doanh iPhone xách tay ở phường Vũng Tàu, TP.HCM nói với Tri Thức - Znews,

Thực tế, việc mua iPhone ở nước ngoài có thể “lách luật” bằng cách hoàn thuế ở nước sở tại để được giá rẻ hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi bù thêm phần này vào chi phí, người buôn iPhone xách tay cũng khó có lời.

Trong khi đó, iPhone 17 từ thị trường Mỹ lại được xem là cơ hội về sau. Khoảng cách địa lý khiến máy ở quốc gia này khó được xách tay đến Việt Nam sớm. Đổi lại, nguồn hàng ở thị trường này dồi dào và giá mềm hơn. Cụ thể, iPhone 17 Pro Max sau thuế hiện ở mức 1.294 USD , rẻ hơn tại Việt Nam 146 USD (khoảng 3,8 triệu đồng).

Máy bán ở Mỹ không có SIM vật lý, nhưng đây cũng không còn là điểm trừ lớn khi khách hàng Việt đã dần quen với eSIM. Phiên bản Mỹ còn có pin lớn hơn, vì không cần chừa không gian cho linh kiện nói trên. Tuy nhiên, những hạn chế về xuất xứ, bảo hành về sau vẫn là vấn đề với loại hình này.