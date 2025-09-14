Câu hỏi sốc với 'cha đẻ ChatGPT'

Trong cuộc phỏng vấn với MC Tucker Carlson, Sam Altman nhận được câu hỏi về sự liên quan với cái chết của một cựu nhân viên.

Cựu MC Fox News Tucker Carlson đặt ra nhiều câu hỏi khó cho Sam Altman trong buổi phỏng vấn gần đây. Ảnh: Economic Times.

Trong cuộc phỏng vấn gây tranh cãi được đăng tải trên kênh YouTube của mình, Tucker Carlson đã đưa ra những câu hỏi thẳng thắn với CEO OpenAI Sam Altman về cái chết của Suchir Balaji, nhà nghiên cứu AI từng làm việc cho OpenAI. Vụ việc xảy ra vào tháng 11/2024 và được cảnh sát San Francisco kết luận là tự tử.

Balaji từng công khai chỉ trích OpenAI vi phạm bản quyền trước khi qua đời. Thời điểm đó, anh chuẩn bị làm chứng trong vụ kiện của New York Times chống lại OpenAI và Microsoft.

Mẹ của Balaji tin rằng con trai bà bị giết để có lợi cho OpenAI và các công ty AI khác. Bà đã xuất hiện trong chương trình của Carlson vào đầu năm nay, sau đó được đăng tải với tiêu đề "Người tố cáo OpenAI có thể đã bị giết, người mẹ tiết lộ tất cả".

"Mẹ anh ta tuyên bố anh ta bị giết theo lệnh của anh", Carlson đặt câu hỏi với Altman trong cuộc phỏng vấn.

CEO OpenAI ngay lập tức phản pháo: "Anh có tin điều đó không?", ông hỏi ngược lại Carlson.

Khi Carlson né tránh trả lời trực tiếp, Altman tiếp tục: "Ý tôi là... anh vừa nói điều đó, vậy anh có tin không?".

"Tôi nghĩ rằng cũng đáng để xem xét", Tucker Carlson trả lời. MC cũng đưa ra một loạt chi tiết để chứng minh quan điểm của mình, như có các dấu hiệu vật lộn, camera bị cắt dây, và không có hành vi bất thường nào cho thấy Balaji có ý định tự tử.

"Có dấu hiệu vật lộn, tất nhiên rồi. Camera giám sát, dây điện bị cắt. Anh ta vừa gọi đồ ăn, vừa từ kỳ nghỉ với bạn bè ở đảo Catalina trở về. Không có dấu hiệu gì anh ta muốn tự tử, không để lại thư tuyệt mệnh, cũng không có thể hiện hành vi nào", cựu MC đài Fox News nhận định.

Altman thừa nhận ban đầu ông cũng có những nghi ngờ. Tuy nhiên, sau khi đọc báo cáo pháp y thứ hai của cảnh sát với nhiều chi tiết hơn, Altman thay đổi quan điểm và chắc chắn đây là một vụ tự tử. CEO OpenAI cũng bày tỏ sự không hài lòng về cách tiếp cận của Carlson.

"Tôi chẳng mấy khi tham gia phỏng vấn mà bị buộc tội như thế này. Tôi thấy mọi việc thật kỳ lạ, và chắc anh cũng hiểu nói kiểu này như buộc tội vậy", Sam Altman thẳng thắn.

"Để tôi nói rõ, tôi không buộc tội gì anh, nhưng tôi nghĩ nên làm rõ việc gì đã xảy ra", Tucker Carlson trả lời.

Altman cũng tiết lộ anh đã đề nghị được nói chuyện với mẹ của Balaji nhưng bà từ chối.

Vụ việc này đã thu hút sự chú ý từ nhiều nhân vật nổi tiếng, bao gồm Elon Musk. Họ đều ủng hộ quan điểm của mẹ Balaji về việc con trai bà bị giết hại.

Balaji từng sử dụng phân tích toán học để kết luận rằng việc OpenAI sử dụng dữ liệu có bản quyền vi phạm pháp luật. Anh cũng cho rằng các công nghệ như ChatGPT đang làm hại Internet.

Tuy nhiên, các luật sư sở hữu trí tuệ được trích dẫn trong báo cáo của Fortune cho rằng lập luận của anh có vẻ hiểu sai luật bản quyền.

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài gần 1 giờ, Tucker Carlson còn hỏi Sam Altman nhiều ý kiến về tiềm năng và mặt trái của AI hay quan điểm của CEO OpenAI về Elon Musk.