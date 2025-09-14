iPhone 17 lập kỷ lục

Doanh số đặt trước iPhone 17 tại Trung Quốc phá vỡ mọi kỷ lục chỉ một phút sau khi mở bán, cho thấy sức hút mạnh mẽ của dòng iPhone mới.

Doanh số đặt trước iPhone 17 tại Trung Quốc cho thấy tín hiệu khả quan với Apple, trong bối cảnh nhiều thương hiệu cạnh tranh đã hoặc sắp ra mắt sản phẩm mới. Ảnh: Tom's Guide.

Dòng iPhone 17 mới của Apple đã tạo nên cơn sốt từng có tại thị trường Trung Quốc. Chỉ trong phút đầu tiên sau khi mở bán lúc 20h tối 12/9, doanh số trên JD.com đã vượt qua toàn bộ lượng đặt trước ngày đầu của dòng iPhone 16 năm ngoái, theo SCMP.

Phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn với bộ nhớ 256 GB trở thành lựa chọn phổ biến nhất. Kỷ lục này còn gây ấn tượng bởi iPhone Air chưa được phát hành tại Trung Quốc do việc ra mắt mẫu máy này bị hoãn lại. Apple đang phối hợp với các cơ quan quản lý Trung Quốc để giải quyết vấn đề liên quan đến việc sử dụng eSIM trên iPhone Air.

Nhu cầu vượt quá khả năng cung ứng

Lượng đơn đặt hàng khổng lồ khiến khách hàng gặp khó khăn khi truy cập trang web đặt trước của Apple. Một khách hàng may mắn đặt được máy nhận vào ngày ra mắt 19/9 cho biết phải mất 5 phút để hệ thống xử lý thanh toán.

Tại Thượng Hải, tất cả các khung giờ nhận máy iPhone 17 Pro Max tận nơi tại cửa hàng Apple đã được đặt hết trong vòng 20 phút. Vào sáng 13/9, mọi khách hàng ở Quảng Châu muốn mua iPhone 17, dù là phiên bản nào, cũng phải chờ đến ngày 15/10.

"Apple đã khéo léo chia phân khúc dòng sản phẩm của mình, đảm bảo mỗi mẫu máy đáp ứng nhu cầu riêng biệt của người dùng. Cộng lại, những thiết bị này sẽ thúc đẩy một làn sóng mua sắm mạnh mẽ cho công ty", Nabila Popal, giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC cho biết.

iPhone 17 Pro và dòng thường đều nhanh chóng "cháy hàng" trên các trang đặt trước ở Trung Quốc. Ảnh: 9to5mac.

iPhone Air, mẫu máy thay thế cho dòng Plus trong lần ra mắt này, dự kiến sẽ bán chạy hơn nhiều. IDC ước tính iPhone Air sẽ đóng góp từ 5% đến 7% tổng lượng giao hàng toàn cầu của Apple so với các mẫu Plus trước đây. Tuy nhiên, việc chỉ hỗ trợ eSIM khiến đợt ra mắt tại Trung Quốc thiếu vắng iPhone Air.

Apple đã thay đổi thông tin đặt hàng iPhone Air tại Trung Quốc đại lục, thay thế lịch trình ra mắt ban đầu bằng dòng chữ "thông tin ra mắt sẽ được cập nhật sau".

Đại diện Apple cho biết công ty đang "hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý để đưa sản phẩm đến Trung Quốc sớm nhất có thể". Ba nhà mạng nhà nước China Unicom, China Mobile và China Telecom sẽ hỗ trợ eSIM "với thời gian cụ thể tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý".

Ngay sau khi Apple ra mắt iPhone Air vốn chỉ hỗ trợ eSIM trên toàn cầu, SCMP cho biết nhân viên bán hàng tại một số đại lý Apple ủy quyền ở Phật Sơn và các thành phố lớn khác tỉnh Quảng Đông vẫn chưa được đào tạo về hỗ trợ eSIM. Ngược lại, nhân viên tại các đại lý châu Âu đã được yêu cầu hoàn thành khóa học liên quan từ sớm.

iPhone Air chưa mở bán tại Trung Quốc do vướng những quy định liên quan đến eSIM. Ảnh: CNN.

Dường như eSIM tại Trung Quốc sẽ có những tiêu chuẩn kỹ thuật đặc biệt. Các mẫu iPhone Air mua bên ngoài nước này sẽ không thể cài đặt hồ sơ eSIM từ các nhà mạng Trung Quốc.

Loạt thương hiệu Trung Quốc đã sẵn sàng "tiếp đón" Apple

Dù iPhone 17 gặt hái thành công, Apple vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ các thương hiệu Trung Quốc. Huawei đang tích cực nhắm vào phân khúc cao cấp để cạnh tranh trực tiếp với Apple.

Chỉ vài ngày trước khi Apple ra mắt iPhone 17, Huawei đã giới thiệu smartphone màn hình gập ba thế hệ thứ hai. Xiaomi cũng chuyển lịch ra mắt Xiaomi 16 từ tháng 10 lên cuối tháng 9. Hai hãng khác là Vivo và Oppo cũng sẵn sàng ra mắt dòng X300 và Find X9 vào tháng 10.

Vào đầu tháng 9, Huawei cũng nâng cấp mẫu điện thoại gập ba Mate XTs tại Trung Quốc. Ảnh: Lei Technology.

"Doanh số iPhone tại Trung Quốc sẽ gặp khó khăn trong nửa cuối năm 2025 do chi tiêu tiêu dùng yếu và việc nâng cấp iPhone 17 không đủ sức hấp dẫn để kích thích nhu cầu", Ivan Lam, chuyên gia phân tích cấp cao tại Counterpoint Research dự báo.

Công ty tư vấn TrendForce dự đoán lượng giao hàng toàn cầu của dòng iPhone 17 sẽ cao hơn 3,5% so với dòng iPhone 16 năm ngoái. Dòng Pro vẫn sẽ là động lực chính thúc đẩy doanh số.

Nghiên cứu thị trường cho thấy khách hàng trên toàn thế giới có nhu cầu về các thiết bị mỏng hơn. Samsung S25 Edge với độ dày 5,8 mm đã bán được hơn một triệu chiếc trong tháng đầu tiên, trở thành smartphone bán chạy thứ sáu toàn cầu trong phân khúc cao cấp từ 1.000- 1.600 USD .