Galaxy S26 Ultra sở hữu điều chưa từng có

Galaxy S26 Ultra sẽ mang công nghệ màn hình mới, hứa hẹn tạo lợi thế cho Samsung trong cuộc đua với iPhone 17 Pro trong năm 2025.

Galaxy S26 Ultra sở hữu công nghệ màn hình chưa từng xuất hiện trên các mẫu máy khác. Ảnh: SamMobile.

Samsung từ lâu được biết đến như “ông lớn” về công nghệ hiển thị. Các dòng Galaxy cao cấp luôn gây ấn tượng với độ sắc nét, màu sắc rực rỡ và độ sáng vượt trội. Dù vậy Samsung không phải lúc nào cũng đưa những công nghệ tối tân nhất lên Galaxy S, dòng sản phẩm được xem như “bộ mặt” của thương hiệu.

Nhiều tính năng màn hình do chính Samsung phát triển lại chỉ xuất hiện trên thiết bị của đối thủ trước khi trở thành tiêu chuẩn trên smartphone Galaxy. Với Galaxy S26 Ultra, điều này có thể thay đổi.

Theo chia sẻ từ tài khoản chuyên rò rỉ tin tức Ice Universe, Galaxy S26 Ultra sẽ giữ màn hình 6,89 inch, gần bằng với Galaxy S25 Ultra. Kích thước này có thể khiến một số người dùng mong chờ màn hình lớn cảm thấy hụt hẫng, nhưng nguồn tin cho biết thiết bị sẽ đi kèm những công nghệ mới “gây bất ngờ”. Dù không tiết lộ cụ thể, giới công nghệ tin rằng đây chính là lúc Samsung mang Flex Magic Pixel và Color Filter on Encapsulation (CoE) lên dòng S.

Flex Magic Pixel là công nghệ tận dụng trí tuệ nhân tạo để kiểm soát góc nhìn, giúp cải thiện chất lượng hiển thị đồng thời bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Trong khi đó, CoE là công nghệ vốn từng áp dụng trên Galaxy Z Fold, hứa hẹn tái tạo màu đen chính xác, tăng khả năng hiển thị ngoài trời, đồng thời nâng cao độ sáng và giảm điện năng tiêu thụ.

Nếu đúng như dự đoán, màn hình của S26 Ultra sẽ không chỉ đẹp mà còn thông minh và tiết kiệm pin hơn. Đây có thể là lợi thế lớn giúp Samsung tạo khoảng cách so với các đối thủ, đặc biệt là Apple.

Ngoài màn hình, Galaxy S26 Ultra được cho sẽ thay đổi nhẹ về thiết kế. Máy có thể mỏng hơn so với thế hệ S25 Ultra, đồng thời sở hữu các cạnh cong nhiều hơn. Điểm nhấn khác nằm ở cụm camera. 3 trong 4 ống kính phía sau được nâng cấp, trong khi cảm biến tele 50 MP tiếp tục xuất hiện năm thứ tư liên tiếp. Cụm camera sẽ lồi hơn và chiếm diện tích lớn hơn, khiến thiết kế tổng thể trở nên khác biệt so với thế hệ trước.

Về pin và trọng lượng, những thay đổi đáng kể khó xảy ra. Nhiều khả năng Galaxy S26 Ultra vẫn giữ viên pin 5.000 mAh cùng trọng lượng tương tự S25 Ultra. Như vậy, Samsung có thể tập trung cải tiến trải nghiệm chụp ảnh và hiển thị thay vì thay đổi cấu trúc phần cứng.