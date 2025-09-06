Samsung đón đầu Apple

5 ngày trước sự kiện quan trọng nhất năm của Apple, Samsung giới thiệu dòng điện thoại FE cùng máy tính bảng flagship.

Mẫu Galaxy S25 FE của Samsung.

Samsung có nửa đầu năm kinh doanh tích cực khi các dòng điện thoại cao cấp của thương hiệu này có hiệu suất bán hàng tốt hơn hẳn đời trước. Các nâng cấp AI của dòng S25 phản ánh bằng sức mua tốt ở các thị trường như Mỹ, Hàn Quốc.

Điều này diễn ra khi đối thủ chính của họ đang chật vật với Siri mới. iPhone vẫn chậm chân trong cuộc chiến trí tuệ nhân tạo, chưa thể công bố Apple Intelligence chính thức.

Dòng máy gập Z Fold và Flip nhận được cải tiến lớn trong năm nay. Các báo cáo cho thấy bản Fold vốn đắt tiền hơn, có lần đầu dẫn trước về lượng bán. Điều này có được khi sản phẩm này có độ mỏng và kích thước tối ưu hơn hẳn những phiên bản trước.

So với mọi năm, công ty Hàn Quốc đang có nhiều lợi thế trên thị trường trước khi Apple ra mắt điện thoại mới. Gần đây, họ ra mắt toàn cầu thêm dòng S25 FE. Sản phẩm như đối trọng lớn nhất của dòng iPhone 16e Apple công bố trước đó.

Model Galaxy Tab S11 Ultra kích thước gần 15 inch.

Điện thoại Samsung dùng khung viền xám, bất chấp màu mặt lưng. Bước đi giúp tối ưu chi phí, tạo khác biệt với bản S đắt tiền hơn. Máy cũng sở hữu đầy đủ bộ công cụ Galaxy AI đời mới. Tuy nhiên cấu hình, camera, màn hình là những phần bị cắt giảm. So với đời trước, mức Samsung công bố rẻ hơn 300.000 đồng.

Tại Việt Nam, các dòng Galaxy FE không có thành tựu nổi bật, trừ chiếc Note FE tái chế từ Note 7. Sản phẩm có giá cận cao cấp, thường chịu áp lực từ các mẫu Galaxy S cũ giảm giá.

Đồng thời, hãng Hàn Quốc giới thiệu cả dòng Tab S11. Trong đó, tùy chọn Ultra có màn hình đến 14,6 inch, lớn hơn kích thước phổ thông của nhiều laptop đang bán trên thị trường. Thiết có độ mỏng 5,1 mm, nhưng vẫn khó nếu chỉ dùng riêng lẻ. Để khai thác hết công năng, tận dụng chế độ Dex, người dùng phải mua kèm bàn phím rời, bút S Pen.

Với giá niêm yết đến 35 triệu đồng, máy tính bảng Samsung đắt ngang dòng iPad Pro M4. Hiệu suất của Tab S khó lòng cạnh tranh với vi xử lý laptop được gắn trên máy tính bảng Apple. Đổi lại, chế độ Dex với giao diện máy tính của hãng Hàn Quốc tiện dụng, khai thác tốt màn hình lớn. Người dùng có thể đa nhiệm cửa sổ xếp chồng, làm việc hiệu quả hơn.