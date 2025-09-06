Dán màn hình có lọc được ánh sáng xanh

Nhiều loại miếng dán màn hình được quảng cáo khả năng lọc ánh sáng xanh. Tuy nhiên qua kiểm nghiệm, chúng hiệu quả ngang lớp màng lọc thực phẩm.

Miếng dán lọc ánh sáng xanh chủ yếu là quảng cáo, ít tác dụng. Ảnh: NYT.

Trước các báo cáo về khả năng làm tổn hại thị lực từ ánh sáng xanh của màn hình điện tử, các loại miếng dán được quảng cáo chống lại hiện tượng này cũng ra đời. Với chức năng mới, chúng được bán với giá cao hơn hẳn phụ kiện thông thường. Tuy nhiên, tác dụng thực tế chưa được kiểm chứng.

Phóng viên đài CCTV của Trung Quốc đã kiểm tra ngẫu nhiên loạt sản phẩm giá 10-140 NDT (8.500-120.000 đồng). Thí nghiệm tại Đại học Giao thông Bắc Kinh, chuyên gia chạy thử trên thiết bị chuyên dụng và cho ra kết quả rằng chức năng “chống ánh sáng xanh” của một số mẫu thử chỉ ngang màng bọc thực phẩm.

“Tôi đặt tấm dán trước máy quang phổ. Nó cho thấy cường độ ánh sáng xanh giảm đôi chút. Khi đặt miếng màng lọc thực phẩm , hiệu ứng triệt tiêu toàn phổ của nó cũng giống hệt như kính bảo vệ kia”, Trần Chính, Giáo sư khoa Vật lý Kỹ thuật, Đại học Giao thông Bắc Kinh, kết luận.

Vị này cho rằng các loại miếng dán màn hình hoàn toàn không có khả năng lọc ánh sáng xanh. Tuy nhiên so với màng bọc thực phẩm, nó dày và cứng hơn nên dán lên điện thoại có thể đạt tác dụng bảo vệ.

Theo các chuyên gia, mức độ chặn tia có hại còn liên quan đến cường độ sáng của màn hình điện thoại. “Giá trị chặn 20 hay 50% đều liên quan mật thiết đến module đèn nền và độ sáng thiết lập. Đầu tiên là điện thoại phát ra bao nhiêu ánh sáng xanh, sau đó mới tới phần ngăn chặn. Ví dụ, smartphone phát ra tia hại ở mức cao. Miếng dán ngăn được tới 50%, vẫn ở mức nguy hại. Điều này cơ bản là không có tác dụng gì”, Vương Quốc Việt, Giáo sư khoa Khoa học Kỹ thuật Vật liệu, Đại học Khoa học Công nghệ Bắc Kinh nói.

Về các quảng cáo miếng dán chặn 99-100% ánh sáng xanh, các chuyên gia cho rằng màn hình điện thoại phát ra màu chủ đạo là tia xanh. Nếu chúng thực sự bị chặn hết, smartphone sẽ bị ám màu nghiêm trọng và trải nghiệm hình ảnh biến dạng.

Hiện tại, vẫn chưa có tiêu chuẩn y tế từ các quốc gia về mức độ phát xạ ánh sáng xanh của màn hình thiết bị điện tử. Một số công ty quảng cáo chức năng này của màn hình, được chứng nhận bởi tổ chức quốc tế như Dolby Vision hay TUV Rheinland. Tuy nhiên, vẫn thiếu các nghiên cứu khoa học cho thấy hiệu quả thực sự. Tương tự với ngành công nghiệp miếng dán màn hình. Việc thêm các lớp vi hạt chống ánh sáng xanh thường giảm nguồn phát sáng, khiến chuyển vàng.

Chuyên gia y tế vẫn cho rằng cách hiệu quả nhất để hạn chế tác hại của ánh sáng xanh là bớt dùng thiết bị điện tử trong thời gian dài. Bước sóng ngắn của các tia nói trên gây mỏi mắt, làm cận thị nghiêm trọng hơn.