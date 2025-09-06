Chiếc TV nhỏ nhất thế giới

Hãng công nghệ Mỹ tạo ra một chiếc TV theo thiết kế từ những năm 80, kích thước siêu nhỏ nhưng vẫn xem được nội dung.

TV mini gây chú ý với kích thước siêu bé. Ảnh: TinyCircuits.

Trong những năm gần đây, truyền hình cáp, kỹ thuật số đã dần được thay thế bằng máy tính, Internet. Mọi người có thể xem chương trình, bộ phim yêu thích của họ ngay trên thiết bị cầm tay.

Trong bối cảnh đó, hãng TinyCircuits, có trụ sở tại Mỹ, đã làm ra một chiếc TV nhỏ gọn để mang theo và xem tại bất cứ đâu, khi chỉ có kích thước bằng quả nho. Người dùng có thể xem những video hoặc trọn bộ tựa phim mình yêu thích ngay trên thiết bị này.

TinyTV 2 với kích thước 47,6 × 36,6 × 25,9mm, được lấy cảm hứng những chiếc TV CRT, vốn được xem là món đồ gia dụng mang lại yếu tố hoài cổ cho không gian, nhưng lại bất tiện vì quá cồng kềnh và nặng nề. Chiếc TV trông như một món mô hình nhỏ, tạo cảm giác thú vị cho không gian xung quanh.

Hiện nay, TinyCircuits đã ra mắt phiên bản còn nhỏ hơn với tên gọi TinyTV Mini. Thiết bị sử dụng vi xử lý Raspberry Pi RP2040, đi kèm điều khiển từ xa để chuyển kênh và điều chỉnh âm lượng.

Phiên bản nhựa trong suốt của TinyTV Mini. Ảnh: TinyCircuits.

Với bộ nhớ 8GB, người dùng có thể lưu tối đa khoảng 10 giờ video bằng phần mềm chuyển đổi. Thời lượng sử dụng khoảng 2 giờ, cho phép TV có thể chiếu trọn vẹn một bộ phim, nhưng cần cắm sạc mỗi khi xem xong.

TinyTV Mini có vỏ nhựa, được trang bị pin sạc, nút chuyển kênh, nút điều chỉnh âm lượng và công tắc bật/tắt. Sản phẩm có hai phiên bản, gồm màu nâu cổ điển kiểu TV xưa và phiên bản nhựa trong suốt.

Người dùng cũng có thể dễ dàng tải video, phim hoặc chương trình truyền hình của riêng mình bằng TinyTV Converter, một công cụ miễn phí để chuyển đổi bất kỳ tệp MP4 nào, và nạp các tệp vào TinyTV Mini qua cổng USB-C. Ngoài ra, thiết bị cũng hỗ trợ phát trực tiếp video từ máy tính kết nối qua USB-C.

Cả 2 sản phẩm trên có giá hơn 60 USD (khoảng 1,6 triệu đồng). TV này không thể tiếp nhận nội dung phát không dây, hay thực hiện phát trực tiếp.

Trong vài năm trở lại đây, trào lưu đồ điện tử hoài cổ (retro) và miniature đang bùng nổ trên toàn cầu. TinyTV gợi nhắc đến những chiếc TV CRT của thập niên 80-90, cũng như chạm vào tinh thần sưu tầm và sở thích khám phá gadget lạ của giới trẻ. Đây là một món đồ trưng bày độc đáo, đem lại cảm giác hoài niệm xen lẫn vui nhộn cho không gian sống.