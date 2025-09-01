Thị trưởng gây sốt nhờ bài đăng 'bóc' giá máy tính

Một gói hệ thống gồm 16 PC Intel thế hệ 11 cũ với giá khoảng 175.000 USD đã bị phanh phui sau lễ ký kết bàn giao chức thị trưởng.

Gói 16 PC được cựu thị trưởng mua. Ảnh: Sally Lopez.

Trên trang cá nhân của mình, bà Sally A. Lopez, thị trưởng thành phố San Dionisio tại Philippines, chia sẻ hình ảnh và tài liệu xác nhận rằng người tiền nhiệm mình đã mua một “gói sệ thống máy chủ" trị giá 10 triệu peso, tương đương khoảng 175.000 USD .

Tuy nhiên, 16 hệ thống này chỉ sử dụng bộ xử lý Intel thế hệ 11 cũ, cùng với vỏ máy và bộ nguồn loại phổ thông, không khác gì máy giá rẻ. Theo tính toán của Tom's Hardware, giá trị thực tế của các hệ thống đã được đội lên đến 13 lần.

Trước đó, Ukc Ibrahim, một cây viết về chính trị, cho biết bà Lopez đã chất vấn cựu thị trưởng về gói hệ thống trị giá 10 triệu peso này. Sau đó, bài viết đã được chính vị tân thị trưởng đăng lại trên trang cá nhân.

Tài liệu về gói hệ thống được mua. Ảnh: Sally A. Lopez.

Trong đó, bà đã đưa ra ý kiến của mình một cách rõ ràng. “Giá thực sự quá cao. Cựu thị trưởng Bajada đã lập tức thanh toán mà thậm chí còn chưa được kiểm tra xem có hoạt động hay không”, bà nói.

Ngoài ra, bài đăng của Ukc Ibrahim đã sai lệch khi cho rằng khoản chi khổng lồ kia là để mua một chiếc PC duy nhất. Bà Lopez đã làm rõ sự nhầm lẫn này nhưng một số kênh mạng vẫn tiếp tục lan truyền thông tin sai.

Theo ghi nhận, gói thị trưởng trước mua bao gồm cả 16 màn hình, bộ bàn phím/chuột, và bộ lưu điện (UPS), không có đề cập gì đến phần mềm. Tom's Hardware đã thực hiện khảo sát giá trên một gói 16 máy tính có cấu hình tương tự từ trang Newegg (Mỹ), dựa trên CPU Intel Core i7-11700, RAM 16GB và SSD 512GB là các thông số chính.

Bài đăng của vị tân thị trưởng. Ảnh: Mayor Sally A. Lopez.

Mỗi bộ như thế có giá 775 USD , tổng cộng cả gói sẽ là 12.400 USD . Một số máy có thể sử dụng ổ cứng HDD, hoặc kèm theo cả SSD, dẫn đến tính toán sai số nhỏ. Tuy nhiên, để đạt đến con số 175.000 vẫn còn khá xa, cho thấy đã bị đội lên đến xấp xỉ 14 lần. Các tài liệu, sổ sách từ trước cũng chưa thể chứng minh thuyết phục cho mức giá trên.

Các bộ vi xử lý Intel thế hệ 11 dành cho PC để bàn ra mắt vào năm 2021. Vào thời điểm mua gói hệ thống, nhà sản xuất phần cứng thậm chí đã ra mắt CPU đời mới i7-12700. Điều này cho thấy, giá của CPU Intel i7-11700 đã có thể rẻ hơn so với thực tế.