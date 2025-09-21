iPhone 17 dễ trầy?

Trong ngày lên kệ đầu tiên, nhiều người phát hiện mặt lưng iPhone 17 Pro màu xanh bị trầy dù chỉ mới trưng bày vài tiếng.

Người dùng phát hiện iPhone 17 Pro màu xanh đậm bị trầy nặng. Ảnh: Consomac.

Ngày 19/9, dòng iPhone 17 và iPhone Air chính thức lên kệ một số quốc gia trên thế giới. Tại cửa hàng, nhiều người phát hiện vài model bị trầy dù chỉ mới trưng bày ít lâu.

Theo Bloomberg, phiên bản màu xanh đậm của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max bị trầy sau vài giờ trưng bày. Các cửa hàng được phóng viên quan sát gồm Apple Store New York, Hong Kong, Thượng Hải và London.

Phóng viên cũng nhận thấy iPhone Air màu đen dễ trầy. Đế sạc nam châm MagSafe của Apple cũng để lại vết hằn dễ thấy trên mặt lưng sản phẩm.

Đây là lần đầu Apple thiết kế lại mặt lưng iPhone Pro sau nhiều năm. Trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, Táo khuyết dùng chất liệu vỏ nhôm nguyên khối, tuyên bố chống trầy tốt hơn. Hiện tại, hãng chưa bình luận về vụ việc.

Người dùng tại Trung Quốc, một trong những thị trường đầu tiên mở bán iPhone 2025, nhanh chóng chia sẻ loạt ảnh chụp vết xước trên mặt lưng iPhone 17.

Tính đến chiều 19/9, hashtag liên quan lọt danh sách chủ đề thịnh hành trên Weibo với hơn 40 triệu lượt xem. Trên mạng xã hội X, hàng loạt tài khoản cũng chia sẻ hình ảnh điện thoại bị trầy.

Theo Bloomberg, nhôm là vật liệu dễ trầy, có thể thấy rõ trên màu tối. Năm 2012, iPhone 5 từng gặp tình trạng tương tự, người dùng phản ánh vết xước thấy rõ trên phiên bản màu đen và xám.

Sạc MagSafe để lại vết hằn rõ rệt trên iPhone Air màu đen. Ảnh: Consomac.

Apple ra mắt iPhone 17 Pro với các màu cam, bạc và xanh đậm, trong đó xanh đậm là màu tối nhất. Thế hệ này không còn tùy chọn đen, vốn là màu chủ đạo trong danh sách màu cơ bản của iPhone.

Đây không phải lần đầu iPhone bị phàn nàn trong ngày đầu lên kệ. Năm 2016, iPhone 7 nhanh chóng bị chê do mặt lưng đen bóng dễ trầy.

iPhone 6 gặp vấn đề nghiêm trọng hơn khi thiết kế mỏng gây dễ cong. iPhone 4 cũng gặp sự cố ăng-ten, sóng chập chờn khi cầm với tư thế nhất định.

iPhone 17 là dòng sản phẩm quan trọng với Apple. Công ty kỳ vọng thế hệ này giúp duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh cuộc đua AI gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận, nhu cầu đặt trước dòng iPhone 17 tại châu Á khá mạnh, đặc biệt với iPhone 17 Pro.

Tại Hong Kong, một nhóm nhỏ người dùng đến cửa hàng Apple trải nghiệm iPhone mới, trong khi hàng nhận máy chỉ dành cho iPhone Air. Nếu chọn iPhone 17 hoặc 17 Pro, người mua được hướng dẫn đặt online, chờ khoảng 3 tuần để nhận máy.

Các cửa hàng Apple tại Australia, New Zealand, Trung Quốc đại lục và Singapore cũng hẹn thời gian giao hàng tương tự, riêng người mua iPhone 17 Pro Max có thể phải chờ 4 tuần. Ở Hàn Quốc, người mua iPhone 17 Pro được hẹn nhận trong một tuần, riêng mẫu Pro Max bị kéo dài đến cuối tháng 10.

Hàng trăm người nhận iPhone 17 ở phố đi bộ Gần 600 khách hàng xếp hàng từ đêm hôm trước để chờ mua iPhone 17 sớm. Truyền thống xếp hàng mua đồ Apple được tái hiện tại Việt Nam.