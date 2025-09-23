Khánh Phương, Hồ Quang Hiếu hát mừng sinh nhật nhà cái

Sau vụ việc MV của Ưng Hoàng Phúc và nhiều ca sĩ xuất hiện hình ảnh nhà cái, những lần nghệ sĩ tham gia hoạt động liên quan đến nền tảng cá độ phi pháp trước đây cũng bị phát hiện.

Khánh Phương trong sự kiện mừng sinh nhật nhà cái M***.

Ngày 22/9, vụ việc MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm nhiều ca sĩ nổi tiếng xuất hiện hình ảnh nhà cái gây chú ý, nhận được sự quan tâm của dư luận. Cơ quan chức năng cũng nhanh chóng vào cuộc, làm rõ sự việc với người phát hành và đội ngũ thực hiện MV.

Sau sự việc, trên mạng xã hội, những lần nghệ sĩ tham gia sự kiện, hình ảnh xuất hiện chung với logo của những nhà tài trợ cờ bạc cũng bị đào lại. Chính Khánh Phương, một trong 5 thành viên của nhóm Ngũ Hổ Tướng, bị phát hiện từng tham gia sự kiện phát trực tiếp quảng cáo cho nền tảng cá độ M***.

Trên các ấn phẩm truyền thông, hình ảnh ca sĩ được giới thiệu là nhân vật chính của chương trình mừng sinh nhật 2 năm web cá độ phi pháp. Đến nay, các video Khánh Phương hát những ca khúc nổi tiếng của mình, được phát sóng trên website cờ bạc cùng hình ảnh logo nhà cái phía sau, vẫn còn tồn tại. Sự việc vừa diễn ra hồi đầu tháng 6.

Hồ Quang Hiếu tham gia sự kiện của nhà cái M***.

Đáng nói, nền tảng cá độ phi pháp xuất hiện trong MV Anh em trước sau như một cũng là bên Khánh Phương hát mừng sinh nhật 2 tháng trước. Ngoài nghệ sĩ nói trên, Hồ Quang Hiếu, Châu Khải Phong cũng tham gia chương trình của M***. Video những người này biểu diễn với hình ảnh nhà cái phía sau vẫn còn trên Internet.

Gần đây, các website cờ bạc, cá độ tìm cách lách luật, quảng cáo trá hình tại Việt Nam.

Một sự kiện ca nhạc lớn ở Đà Lạt hồi đầu năm bị phát hiện dùng logo, tên gọi gần như tương tự nhà cái V****. Ban tổ chức khẳng định mình không liên quan đến nền tảng cá độ. Tuy nhiên sau đó, hàng loạt nghệ sĩ thông báo không xuất hiện ở show ca nhạc này, đơn vị tổ chức cũng hủy chương trình.

Xa hơn, logo của nhà cái cũng âm thầm xuất hiện trong các hoạt động của nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Bài đăng Jack tham quan, giao lưu với câu lạc bộ Aston Villa hay Ưng Hoàng Phúc xem giải đua xe MotoGP lại đầy rẫy biểu tượng nhà cái B** trong khung hình.

Tương tự, hồi giữa năm 2022, loạt nghệ sĩ như Trang Pháp, Mlee, Thùy Anh, Băng Di sang Hàn Quốc xem trận giao hữu của Tottenham Hotspur. Tuy nhiên, logo của website cờ bạc F**88 liên tục xuất hiện trong các bài đăng của những người này. Sau khi Tri Thức - Znews phản ánh sự việc, những nghệ sĩ nói trên âm thầm gỡ bài.