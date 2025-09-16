Mẫu iPhone sẵn hàng giao vào 19/9 ở Việt Nam

iPhone Air, iPhone 17 vẫn sẵn giao ngay nếu mua trên Apple Store. Tại đại lý, các mẫu này cũng kém thu hút, bán thấp hơn mức niêm yết.

iPhone Air chưa gây sốt trong đợt phát hành 19/9. Ảnh: Forbes.

19h ngày 12/6, Apple Store và hàng loạt đại lý chính hãng trong nước mở đặt cọc iPhone 17 series. Năm nay, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia bán sớm, giao hàng ngày nhưng do chênh lệch múi giờ nên trước cả Mỹ, từ 19/9. Đây là một trong những thay đổi quan trọng, điều hướng iFan muốn sở hữu máy sớm từ việc mua máy xách tay, chuyển sang lựa chọn chính hãng.

Ngay sau khi mở đặt trước, iPhone 17 Pro Max nhanh chóng cháy hàng. Đến 19h5 ngày 12/9, người dùng đã không thể đặt suất nhận hàng vào 19/9. Ở các đại lý trong nước, sản phẩm cũng sớm hết lựa chọn lấy sớm. Một số đơn vị còn kê giá, bán kèm gói bảo hành cho người dùng muốn nhận iPhone 17 Pro Max vào ngày 19/9.

iPhone Air vẫn sẵn để giao ngày 19/9, không bị cháy hàng. Ảnh: Apple.

Tuy nhiên, những model khác ra mắt cùng thời điểm không gặp tình trạng tương tự. Ví dụ, mẫu iPhone Air màu đen hay các bản bộ nhớ 512 GB/ 1 TB đều sẵn hàng để giao vào ngày 19/9. Ở đại lý ShopDunk, giá iPhone Air cũng thấp hơn 500.000 đồng so với mức Táo khuyết niêm yết.

iPhone 17 bản 512 GB cũng có thể nhận sớm khi mua qua Apple Store Việt Nam. Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, hai model này vẫn sẵn hàng giao vào 19/9 với khách có nhu cầu, không khan hiếm như iPhone 17 Pro/Pro Max.

Tình huống không chỉ xuất hiện tại Việt Nam. Theo báo cáo của Citi Group, iPhone 17 Pro Max, mẫu máy đắt tiền trong dòng sản phẩm, đang là lựa chọn được ưa chuộng nhất. Thời gian giao hàng cho phiên bản này cũng kéo dài, theo tiếp đến model Pro.

Điều này cho thấy xu hướng người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho những thiết bị có tính năng và hiệu suất vượt trội vẫn chưa hề suy giảm. Ngược lại, mẫu iPhone Air mới lại ít được quan tâm, một phần vì mức giá kém hấp dẫn so với cấu hình.

iPhone 17 “thường” cũng có hiệu suất kém hơn đời trước ở thị trường phương Tây như Anh và Mỹ.

Tại Việt Nam, iPhone dòng Pro Max luông là phiên bản được săn đón nhất ở các đợt phát hành. Các đại lý trong nước cho biết tỷ lệ đặt trước cho model này áp đảo, hiện ở mức 70-80%.

Trong khi đó, mẫu iPhone có vòng đời dài, được quan tâm khi có những đợt giảm giá. Ở Việt Nam, sản phẩm có thể bán trong vòng 3-4 năm, đảm bảo hiệu suất kinh doanh lâu dài.