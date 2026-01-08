Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Mobile

Năm nay sẽ có MacBook giá rẻ

  • Thứ năm, 8/1/2026 12:54 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Nhiều tin đồn dự đoán MacBook giá rẻ với chip A18 Pro, màn hình 12,9 inch sẽ ra mắt ngay trong đầu năm 2026.

Ảnh dựng MacBook 12,9 inch dựa trên tin đồn. Ảnh: @zellzoi/X.

Theo hãng nghiên cứu thị trường TrendForce, Apple dự kiến ra mắt MacBook màn hình 12,9 inch ngay trong đầu năm 2026. Dù không tiết lộ chi tiết, công ty này cho rằng thiết bị sẽ có "mức giá cạnh tranh", nhắm vào phân khúc giá rẻ đến tầm trung.

"Trong bối cảnh thị trường khó khăn, Apple đặt mục tiêu ra mắt laptop 12,9 inch vào mùa xuân 2026, nhắm đến phân khúc giá rẻ đến tầm trung.

Tuy thời điểm ra mắt không hoàn hảo, hiệu quả chuỗi cung ứng, lợi thế về quy mô và giá cả cạnh tranh có thể giúp sản phẩm thu hút khách hàng, thúc đẩy thâm nhập thị trường và duy trì doanh số ổn định", báo cáo từ TrendForce nhấn mạnh.

Bài viết của TrendForce xoay quanh dự báo về thị trường laptop năm 2026, dự kiến suy giảm 5,4% so với năm ngoái. Một số nguyên nhân đến từ tình hình kinh tế phục hồi chậm, người dùng chi tiêu thận trọng và bộ nhớ đắt lên, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận và chiến lược định giá của nhà sản xuất.

Thị trường laptop phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa nhà sản xuất với chuỗi cung ứng, kết hợp chiến lược phân phối và nhu cầu từ doanh nghiệp.

"Các thương hiệu duy trì quan hệ lâu dài, ổn định với công ty cung ứng bộ nhớ lớn, nhiều sản phẩm tầm trung đến cao cấp, quản lý kênh phân phối và định giá hiệu quả có khả năng chống chịu tốt hơn trước tình trạng tăng giá bộ nhớ, đảm bảo ổn định nguồn cung", báo cáo cho biết.

Apple là ví dụ điển hình. Dù chi phí bộ nhớ tăng, việc sở hữu chuỗi cung ứng tích hợp và khả năng định giá tốt giúp hãng linh hoạt trong việc điều chỉnh dòng sản phẩm. Các yếu tố khác như doanh số cao và ổn định, lịch trình ra mắt rõ ràng, nhu cầu lớn giúp Táo khuyết đảm bảo hợp đồng với các nhà cung ứng bộ nhớ.

Theo MacRumors, đây không phải lần đầu xuất hiện tin đồn về MacBook giá rẻ. Tháng 6/2025, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple đang phát triển laptop 13 inch “giá phải chăng hơn” để cạnh tranh Chromebook và thu hút thêm người dùng.

Apple MacBook A18 Pro, Apple MacBook 12, 9 inch, MacBook gia re, ra mat MacBook moi anh 1

Ảnh dựng MacBook 12,9 inch dựa trên tin đồn. Ảnh: @zellzoi/X.

Tháng 8/2025, DigiTimes cho biết MacBook giá rẻ sẽ trang bị màn hình 12,9 inch tương tự một số mẫu iPad Air và iPad Pro. Để so sánh, MacBook Air hiện nay sở hữu màn hình kích thước 13,6 inch.

Hãng dự kiến trang bị chip xử lý A18 Pro mang từ iPhone 16 Pro. Con chip này trang bị CPU 6 nhân, GPU 6 nhân và Neural Engine 16 nhân.

Những đánh giá cho thấy hiệu năng của A18 Pro tương đương chip M1. Do đó, sản phẩm có thể thay thế MacBook Air M1, thiết bị vẫn được bán tại một số kênh phân phối với giá dao động 550-600 USD.

Với chip A18 Pro, MacBook giá rẻ có thể chỉ trang bị 8 GB RAM, trong khi toàn bộ MacBook Air và MacBook Pro hiện nay sở hữu ít nhất 16 GB. Con chip này cũng không hỗ trợ chuẩn Thunderbolt. Do đó, MacBook giá rẻ nhiều khả năng chỉ dùng cổng USB-C thông thường, tốc độ truyền dữ liệu và khả năng kết nối màn hình ngoài kém hơn.

Dựa trên tin đồn mới nhất, giá khởi điểm của MacBook 12,9 inch vào khoảng 700-800 USD, thấp hơn đáng kể so với MacBook Air M4 (1.000 USD). Theo Kuo, thiết bị sẽ có nhiều màu sắc gồm bạc, xanh dương, hồng và vàng.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

Năm 2026 sẽ không có iPhone 18

Apple sẽ dời ngày ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn sang đầu năm 2027 thay vì cuối 2026. Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là thay đổi lớn trong chu kỳ ra mắt iPhone sau 20 năm.

11:33 2/1/2026

Apple không thể thiếu Samsung

Apple được cho đang tăng cường mua bộ nhớ DRAM từ Samsung trong bối cảnh nguồn cung tăng giá trên toàn cầu.

05:59 31/12/2025

Bước ngoặt với Apple

Năm 2026 là thời điểm quan trọng để Apple bắt kịp đối thủ trong cuộc đua AI, với kế hoạch nâng cấp Apple Intelligence và Siri phiên bản mới.

10:24 30/12/2025

Phúc Thịnh

Apple MacBook A18 Pro Apple MacBook 12 9 inch MacBook giá rẻ ra mắt MacBook mới iPhone Apple MacBook MacBook Air MacBook Pro A18 Pro iPhone macOS laptop ra mắt tin đồn máy tính giá bán thông số giá rẻ

    Đọc tiếp

    Loi ngo ngan cua Logitech hinh anh

    Lỗi ngớ ngẩn của Logitech

    4 giờ trước 09:10 8/1/2026

    0

    Logitech đã phát hành bản vá cho người dùng macOS khi dùng chuột của hãng. Nguyên nhân liên quan đến chứng chỉ và bảo mật của Mac.

    Samsung canh bao hinh anh

    Samsung cảnh báo

    5 giờ trước 07:50 8/1/2026

    0

    Áp lực thiếu hụt chip nhớ và nhu cầu AI bùng nổ khiến Samsung thừa nhận khả năng phải xem xét lại giá bán nhiều dòng sản phẩm để bù đắp chi phí.

    Elon Musk canh bao ve AI hinh anh

    Elon Musk cảnh báo về AI

    6 giờ trước 07:26 8/1/2026

    0

    Theo tỷ phú, nhân loại đang ở “điểm kỳ dị” của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, và một cuộc đại dịch chuyển chưa từng có tiền lệ đang ập đến.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý