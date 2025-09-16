AI của Google vừa 'soán ngôi' ChatGPT

Công cụ tạo ảnh AI Nano Banana đã giúp Gemini "soán ngôi" ChatGPT, trở thành ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên App Store.

Cuộc đua AI giữa các tập đoàn công nghệ đang ngày càng khốc liệt. Ảnh: Backlinko.

Công cụ tạo ảnh mới của Google mang tên Nano Banana đã "gây bão" tại thị trường Mỹ. Nhờ sức hút của công cụ này, ứng dụng Gemini đã vượt qua ChatGPT của OpenAI để chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí của App Store.

Sau nhiều tháng thống trị của ChatGPT, ứng dụng Gemini cho iOS đã vươn lên vị trí đầu bảng vào hôm 15/9, đánh dấu một cột mốc quan trọng của Google trong cuộc đua AI đầy khốc liệt.

Thành công này có được nhờ hàng loạt cập nhật gần đây của Gemini, đặc biệt là sự ra mắt của mô hình tạo ảnh AI chính thức có tên 2.5 Flash Image, hay còn gọi là Nano Banana. Theo Google, công cụ này đã thu hút hơn 10 triệu lượt đăng ký mới và giúp người dùng tạo ra hơn 200 triệu hình ảnh chỉ trong vài tuần.

Gemini vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ứng dụng App Store tại Mỹ. Ảnh: Katelyn Chedraoui/CNET.

Mặc dù bảng xếp hạng App Store luôn thay đổi, việc Gemini chiếm được vị trí dẫn đầu cho thấy các sản phẩm AI độc lập của Google đang thực sự thu hút người dùng.

Điều này đặc biệt ý nghĩa khi AI của Google đã được tích hợp vào nhiều sản phẩm khác như Google Search, Gmail hay dòng smartphone Google Pixel, nơi người dùng không có nhiều lựa chọn sử dụng. Sự phổ biến của ứng dụng Gemini độc lập chứng minh người dùng thực sự muốn tải xuống và trải nghiệm sản phẩm này.

Sự thay đổi này cho thấy một mặt trận mới trong cuộc chiến AI giữa hai "gã khổng lồ" công nghệ. Trong khi OpenAI tập trung vào AI đàm thoại và năng suất, Google lại hướng đến sự sáng tạo hình ảnh và chỉnh sửa ảnh. Kết quả của cuộc đua này có thể định hình cách hàng triệu người dùng tương tác với AI trong tương lai.

Người dùng thử nghiệm khả năng của Nano Banana. Ảnh: X.

Google đã thiết kế Nano Banana để giải quyết một thách thức lớn trong việc tạo ảnh AI: Duy trì tính nhất quán của một nhân vật hoặc hình ảnh qua nhiều lần chỉnh sửa. Công cụ này cho phép người dùng giữ lại các chi tiết chính trong khi tạo ra các biến thể khác nhau.

Ngoài ra, người dùng còn có thể tải lên nhiều ảnh để tạo ảnh ghép, chuyển đổi phong cách giữa các hình ảnh và yêu cầu chỉnh sửa bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Về mô hình kinh doanh, ứng dụng Gemini miễn phí với giới hạn 100 lần chỉnh sửa ảnh mỗi ngày. Trong khi đó, người dùng trả phí từ 19,99 USD mỗi tháng có thể thực hiện tới 1.000 lần chỉnh sửa mỗi ngày.

Trong khi OpenAI tập trung vào AI đàm thoại với gói ChatGPT+ 20 USD /tháng, Google lại hướng đến người dùng yêu thích sự sáng tạo hình ảnh. Sự khác biệt này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa hai công ty đang ngày càng mở rộng và đa dạng hơn.