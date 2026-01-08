Sân chơi AI hướng tới ứng dụng cho học sinh

Cuộc thi AI Young Guru mang mục tiêu phổ cập kiến thức và ứng dụng về AI cho học sinh THPT và trung cấp nghề.

Thứ trưởng KH&CN Bùi Hoàng Phương đánh giá cao khía cạnh ứng dụng AI của cuộc thi. Ảnh: Vân Anh.

Trường Đại học FPT vừa công bố cuộc thi AI Young Guru dành cho học sinh THPT và trung cấp nghề trên toàn quốc. Với định hướng phổ cập AI cho thế hệ trẻ, mọi thí sinh tham gia thi đều phải hoàn thành các khóa học trực tuyến trước khi tham gia các vòng phổ cập, ý tưởng, sàn đấu và thực chiến.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Đại học FPT cho rằng cuộc thi nằm trong các chương trình phổ cập AI và đổi mới phương pháp dạy học của Khối Giáo dục FPT, với mục tiêu ứng dụng AI hiệu quả hơn.

"AI đang tác động sâu rộng tới đời sống và thị trường lao động, vì vậy giáo dục không thể cấm AI mà cần hướng học sinh sử dụng AI hiệu quả, có trách nhiệm và liêm chính", ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT cho biết.

Khóa học AI dành cho thí sinh do trường Đại học FPT biên soạn, được thiết kế nhẹ nhàng, tập trung vào đạo đức AI, sử dụng AI có trách nhiệm và AI tạo sinh trong phân tích dữ liệu.

Đại diện Đại học FPT nhấn mạnh việc tham gia khóa học giúp phổ cập kiến thức AI ứng dụng trong thời gian ngắn cho hàng trăm nghìn em học sinh trước khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cuộc thi cũng hướng đến AI ứng dụng, để học sinh biến AI thành sản phẩm sử dụng trong nhà trường, gia đình, xã hội thay vì là một môn học thời thượng.

TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT, cho rằng đây là cách học sinh được phổ cập AI để ứng dụng vào cuộc sống. Ảnh: Vân Anh.

Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhận định cuộc thi có thể đóng góp vào nỗ lực đưa AI từ khái niệm lý thuyết vào thực tiễn đời sống.

Từ góc độ cơ quan quản lý về an ninh mạng, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an lưu ý AI có thể bị lợi dụng cho mục đích xấu, do đó học sinh cần sớm hình thành tư duy sử dụng AI có trách nhiệm, đúng pháp luật và hướng thiện.